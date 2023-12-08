Có chung tạo hình, Triệu Lệ Dĩnh bị một đàn em kém nổi bất ngờ 'vượt mặt'

Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đã có dịp 'đụng độ' tạo hình với một nữ diễn viên kém nổi hơn.
- Những nữ diễn viên tự tay vạch trần kẻ lừa đối: Trương Thiên Ái, Mao Hiểu Đồng đăng ghi âm, Hồ Băng Khanh gửi lịch sử trò chuyện
- Từ Khai Sính phải bồi thường số tiền "khủng" sau lùm xùm tình ái với Trương Thiên Ái và Cổ Lực Na Trát?
Đêm hội Tầm nhìn Weibo (Vi Quang Thịnh Điển) đã diễn ra vào chiều tối ngày 5/12 tại Bắc Kinh (Trung Quốc) vừa qua. Đây là sự kiện thường niên do Weibo/ Sina tổ chức, thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả vì có sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao Hoa ngữ đình đám như Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư, Cổ Lực Na Trát, Dương Siêu Việt, Kim Thần, Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy...
Bên cạnh dàn sao được yêu thích nhất hiện nay trong làng giải trí, Trương Thiên Ái là một cái tên cũng đang nhận được sự quan tâm của netizen bởi xuất hiện với một vẻ ngoài xinh đẹp. Được biết, trong Đêm hội Weibo 2023, Trương Thiên Ái đã diện lên mình một chiếc đầm đỏ với thiết kế cúp ngực đầy quyến rũ.
Khán giả đã nhanh chóng lôi lại tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong quá khứ, nàng tiểu hoa từng xuất hiện nổi bật cùng chiếc váy đỏ sang trọng có phần thiết kế tay bồng trong một bộ ảnh mừng năm mới. Cô thu hút mọi ánh nhìn của người hâm mộ với dáng vóc mảnh mai, body quyến rũ.
Dù nhan sắc của Trương Thiên Ái có phần xinh đẹp hơn nàng đại hoa đán, nhưng có thể nói sự nghiệp diễn xuất lại không mấy xuất sắc bằng Triệu Lệ Dĩnh. Trương Thiên Ái dần trở nên mờ nhạt khi chỉ tham gia dự án nhỏ. Nữ diễn viên thừa nhận, cô buồn khi bị xem là thảm họa diễn xuất, không có phim nào thành công hay ghi dấu ấn mạnh mẽ.
Trương Thiên Ái sinh năm 1988, cô gây ấn tượng với khán giả qua vai diễn Thái tử phi Trương Bồng Bồng trong phim truyền hình chiếu mạng Thái Tử Phi Thăng Chức Ký (năm 2015). Nữ diễn viên là gương mặt quen thuộc trong các dự án truyền hình và điện ảnh như Yêu Miêu Truyện, Vũ Động Càn Khôn, Thuyết Tiến Hóa Tình Yêu, Kiến Quân Đại Nghiệp...