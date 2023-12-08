Có chung tạo hình, Triệu Lệ Dĩnh bị một đàn em kém nổi bất ngờ 'vượt mặt'

Đêm hội Tầm nhìn Weibo (Vi Quang Thịnh Điển) đã diễn ra vào chiều tối ngày 5/12 tại Bắc Kinh (Trung Quốc) vừa qua. Đây là sự kiện thường niên do Weibo/ Sina tổ chức, thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả vì có sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao Hoa ngữ đình đám như Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư, Cổ Lực Na Trát, Dương Siêu Việt, Kim Thần, Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy...

Đêm hội Tầm nhìn Weibo (Vi Quang Thịnh Điển) đã diễn ra vào chiều tối ngày 5/12 tại Bắc Kinh (Trung Quốc) vừa qua.

Sự kiện thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả vì có sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao Hoa ngữ đình đám.

Bên cạnh dàn sao được yêu thích nhất hiện nay trong làng giải trí, Trương Thiên Ái là một cái tên cũng đang nhận được sự quan tâm của netizen bởi xuất hiện với một vẻ ngoài xinh đẹp. Được biết, trong Đêm hội Weibo 2023, Trương Thiên Ái đã diện lên mình một chiếc đầm đỏ với thiết kế cúp ngực đầy quyến rũ.