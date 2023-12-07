Triệu Lệ Dĩnh thông báo tin vui cực khủng, dân tình nô nức chúc mừng

Sao quốc tế 07/12/2023 16:15

Có thể nói Triệu Lệ Dĩnh là nghệ sĩ đầu tiên tại CBiz làm được điều này.

Triệu Lệ Dĩnh là một trong số những tiểu hoa đán nổi danh của màn ảnh Hoa ngữ. Ở thời điểm hiện tại, cô vẫn giữ nguyên sức hút của mình ở tuổi U40 và thường xuyên đổi mới bản thân để trở nên hấp dẫn hơn trong mắt khán giả.

Triệu Lệ Dĩnh thông báo tin vui cực khủng, dân tình nô nức chúc mừng - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh là một trong số những tiểu hoa đán nổi danh của màn ảnh Hoa ngữ.

Chính vì nhan sắc yêu kiều cùng địa vị hàng đầu giới giải trí, Triệu Lệ Dĩnh cũng trở thành gương mặt được rất nhiều các đoàn làm phim cũng như nhãn hàng, thương hiệu săn đón. Đặc biệt nhất là vào sáng ngày 5/12 vừa qua, Disney đã công bố Triệu Lệ Dĩnh chính thức trở thành Cư dân danh dự với vai trò là cô Thỏ Judy và là Đại sứ quảng bá chính của Trung tâm Xúc tiến Du lịch Zootopia, Thượng Hải. Được biết, đây là dự án thành phố Zootopia đầu tiên trên thế giới của Disney, được đặt tại Thượng Hải, Trung Quốc. Như vậy, nàng tiểu hoa đán cũng trở thành nghệ sĩ Hoa ngữ đóng vai trò đại sứ quảng bá đầu tiên trong khuôn khổ dự án này của Disney. 

Triệu Lệ Dĩnh thông báo tin vui cực khủng, dân tình nô nức chúc mừng - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh trở thành gương mặt được rất nhiều các đoàn làm phim cũng như nhãn hàng, thương hiệu săn đón.

Triệu Lệ Dĩnh thông báo tin vui cực khủng, dân tình nô nức chúc mừng - Ảnh 3

Triệu Lệ Dĩnh thông báo tin vui cực khủng, dân tình nô nức chúc mừng - Ảnh 4

Disney đã công bố Triệu Lệ Dĩnh chính thức trở thành Cư dân danh dự với vai trò là cô Thỏ Judy và là Đại sứ quảng bá chính của Trung tâm Xúc tiến Du lịch Zootopia.
Triệu Lệ Dĩnh thông báo tin vui cực khủng, dân tình nô nức chúc mừng - Ảnh 5
Nàng tiểu hoa đán trở thành nghệ sĩ Hoa ngữ đóng vai trò đại sứ quảng bá đầu tiên trong khuôn khổ dự án này

Đi cùng với thông báo của Disney, phía Triệu Lệ Dĩnh cũng đã tung ra loạt hình ảnh của nữ diễn viên hóa thân thành Thỏ cảnh sát Judy. Tạo hình tóc tết hai bên, bộ đồng phục xanh đen kết hợp càng giúp làm nổi bật ngoại hình trẻ trung, xinh đẹp của Triệu Lệ Dĩnh.

Triệu Lệ Dĩnh thông báo tin vui cực khủng, dân tình nô nức chúc mừng - Ảnh 6
Nữ diễn viên hóa thân thành Thỏ cảnh sát Judy.

Triệu Lệ Dĩnh thông báo tin vui cực khủng, dân tình nô nức chúc mừng - Ảnh 7

Triệu Lệ Dĩnh thông báo tin vui cực khủng, dân tình nô nức chúc mừng - Ảnh 8

Triệu Lệ Dĩnh thông báo tin vui cực khủng, dân tình nô nức chúc mừng - Ảnh 9

Triệu Lệ Dĩnh thông báo tin vui cực khủng, dân tình nô nức chúc mừng - Ảnh 10

Triệu Lệ Dĩnh thông báo tin vui cực khủng, dân tình nô nức chúc mừng - Ảnh 11

Tạo hình tóc tết hai bên, bộ đồng phục xanh đen kết hợp càng giúp làm nổi bật ngoại hình trẻ trung, xinh đẹp của Triệu Lệ Dĩnh.

Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đang bắt đầu ghi hình cho dự án điện ảnh Tâm Sự Của Kiều Nghiên. Đây được cho là bộ phim song nữ chủ, chuyển thể từ tiểu thuyết Đại Kiều, Tiểu Kiều của tác giả Trương Duyệt Nhiên. Dàn diễn viên chính bao gồm Triệu Lệ Dĩnh, Tân Chỉ Lôi, Đổng Tử Kiện. 

Triệu Lệ Dĩnh thông báo tin vui cực khủng, dân tình nô nức chúc mừng - Ảnh 12
Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đang bắt đầu ghi hình cho dự án điện ảnh Tâm Sự Của Kiều Nghiên.

 

Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987, là ngọc nữ của màn ảnh xứ Trung. Cô ghi dấu với khán giả qua các phim Tân Hoàn Châu cách cách, Lục Trinh truyền kỳ, Sam Sam đến rồi, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều truyện, Thanh Vân Chí, Minh Lan truyện...Nhờ nét đẹp mong manh, đáng yêu cùng lối diễn xuất ấn tượng, Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng trở thành gương mặt ăn khách trên màn ảnh nhỏ xứ Trung.

 

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh sao Hoa ngữ cbiz tin tức sao Hoa ngữ sao Trung

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