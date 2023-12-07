Triệu Lệ Dĩnh thông báo tin vui cực khủng, dân tình nô nức chúc mừng

Triệu Lệ Dĩnh là một trong số những tiểu hoa đán nổi danh của màn ảnh Hoa ngữ. Ở thời điểm hiện tại, cô vẫn giữ nguyên sức hút của mình ở tuổi U40 và thường xuyên đổi mới bản thân để trở nên hấp dẫn hơn trong mắt khán giả.

Triệu Lệ Dĩnh là một trong số những tiểu hoa đán nổi danh của màn ảnh Hoa ngữ.

Chính vì nhan sắc yêu kiều cùng địa vị hàng đầu giới giải trí, Triệu Lệ Dĩnh cũng trở thành gương mặt được rất nhiều các đoàn làm phim cũng như nhãn hàng, thương hiệu săn đón. Đặc biệt nhất là vào sáng ngày 5/12 vừa qua, Disney đã công bố Triệu Lệ Dĩnh chính thức trở thành Cư dân danh dự với vai trò là cô Thỏ Judy và là Đại sứ quảng bá chính của Trung tâm Xúc tiến Du lịch Zootopia, Thượng Hải. Được biết, đây là dự án thành phố Zootopia đầu tiên trên thế giới của Disney, được đặt tại Thượng Hải, Trung Quốc. Như vậy, nàng tiểu hoa đán cũng trở thành nghệ sĩ Hoa ngữ đóng vai trò đại sứ quảng bá đầu tiên trong khuôn khổ dự án này của Disney.