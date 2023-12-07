Sau hiệu ứng tích cực của Nhất Niệm Quan Sơn, Lưu Thi Thi tiếp tục tung siêu phẩm, sắp chính thức vượt mặt Triệu Lệ Dĩnh

Sao quốc tế 07/12/2023 10:25

Một dự án mới nữa của Lưu Thi Thi chính thức hoàn thành, đang gấp rút hoàn thành đối đầu trực tiếp với Dữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh.

Sau thời gian dài vắng bóng, Lưu Thi Thi bất ngờ quay lại đường đua với một dự án phim cổ trang cực ăn khách thời điểm hiện tại là Nhất Niệm Quan Sơn. Bà xã Ngô Kỳ Long sau khi trở lại với bộ phim Nhất Niệm Quan Sơn và kết đôi cùng đàn em Lưu Vũ Ninh đã không khiến người hâm mộ thất vọng khi lại nhận về rất nhiều những đánh giá tích cực.

Sau hiệu ứng tích cực của Nhất Niệm Quan Sơn, Lưu Thi Thi tiếp tục tung siêu phẩm, sắp chính thức vượt mặt Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 1
Nhất Niệm Quan Sơn nhận về 7,5 điểm trên Douban với 30 nghìn lượt đánh giá.

Cụ thể, sau khoảng 16 tập phim lên sóng, Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi nhận về những phản ứng tích cực từ phía khán giả. Nhất Niệm Quan Sơn nhận về 7,5 điểm trên Douban với 30 nghìn lượt đánh giá.

7,5 điểm là con số khá tốt của một phim cổ trang. Phim chỉ thua sát nút Trường Tương Tư của Dương Tử (7,6 điểm vào thời điểm mở điểm Douban). Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi vượt xa Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc (6,9 điểm) dù bom tấn này đạt đến 7 triệu lượt đăng ký xem trước.

Sau hiệu ứng tích cực của Nhất Niệm Quan Sơn, Lưu Thi Thi tiếp tục tung siêu phẩm, sắp chính thức vượt mặt Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 2
Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Trúc Nguyệt do Lưu Thi Thi và Trương Vân Long đóng chính đã chính thức đóng máy.

Không những vậy, ngày 5/12 vừa qua, bộ phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Trúc Nguyệt do Lưu Thi Thi và Trương Vân Long đóng chính đã chính thức đóng máy. Đoàn làm phim cũng nhanh chóng tung ra video đóng máy để đáp lại sự trông chờ của khán giả. Đây cũng là tin vui đối với Lưu Thi Thi và người hâm mộ của nữ diễn viên.

Nhiều khán giả bày tỏ sự hy vọng rằng phần phim Trúc Nguyệt và Nguyệt Hồng (Dương Mịch, Cung Tuấn đóng chính) sẽ sớm được lên sóng để đối đầu với Dữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận vai chính.

Sau hiệu ứng tích cực của Nhất Niệm Quan Sơn, Lưu Thi Thi tiếp tục tung siêu phẩm, sắp chính thức vượt mặt Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 3
Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương sẽ sớm lên sóng cạnh tranh với Dữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận vai chính.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương là dự án chuyển thể từ truyện tranh nổi tiếng gồm 3 phần: Nguyệt Hồng, Trúc Nghiệp và Vương Quyền. Nội dung chủ yếu xoay quanh những câu chuyện tình giữa người với yêu mang yếu tố kỳ bí, huyền ảo tựa như tác phẩm Liêu trai chí dị của tác giả Bồ Tùng Linh.

Trong phần phim Trúc Nghiệp, nội dung chủ yếu sẽ xoay quanh tình yêu của Đông Phương Hoài Trúc (Lưu Thi Thi) và Vương Quyền Bá Nghiệp (Trương Vân Long). Bá Nghiệp khi ấy là một trang thanh niên tuấn kiệt, kết giao với nhóm bạn tuổi trẻ tài cao cùng nhau lập nên tổ chức Mặt Nạ. Một lần gặp nạn, Bá Nghiệp tình cờ cứu Hoài Trúc, hai người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Tuy vậy, trong quá trình khi hành hiệp, tổ chức Mặt Nạ gặp nhiều biến cố sinh tử đau lòng khiến tinh thần của Bá Nghiệp hoàn toàn sụp đổ.

Sau hiệu ứng tích cực của Nhất Niệm Quan Sơn, Lưu Thi Thi tiếp tục tung siêu phẩm, sắp chính thức vượt mặt Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 4
 Phần phim Trúc Nghiệp xoay quanh tình yêu của Đông Phương Hoài Trúc (Lưu Thi Thi) và Vương Quyền Bá Nghiệp (Trương Vân Long).

Trong lúc này, đệ tử Kim Diện Hỏa Thần của Đông Phương gia giết chết sư phụ, ép Đông Phương Hoài Trúc thành thân với mình để có được khả năng đặc biệt của Đông Phương linh tộc. Bất đắc dĩ, Vương Quyền Bá Nghiệp phải đồng ý kế thừa vị trí gia chủ họ Vương Quyền, hiệu lệnh gia tộc ra tay cứu Đông Phương gia và cưới Đông Phương Hoài Trúc làm thiếp.

Sau hiệu ứng tích cực của Nhất Niệm Quan Sơn, Lưu Thi Thi tiếp tục tung siêu phẩm, sắp chính thức vượt mặt Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 5
Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Nguyệt Hồng do Dương Mịch, Cung Tuấn đóng chính cũng đã hoàn thành. 

Hai phần còn lại là Nguyệt Hồng do Dương Mịch, Cung Tuấn đóng chính và Vương Quyền do Thành Nghị và Lý Nhất Đồng đóng chính. Dựa vào cách lựa chọn diễn viên này của ê-kíp, nhiều khán giả đoàn phim đang muốn tạo sự liên kết cho 3 phần phim. Trong đó, ở mỗi phần đều có những ngôi sao tên tuổi, lưu lượng cao sẽ khiến công chúng tò mò, quan tâm theo dõi những phần sau. Dàn sao chất lượng hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thành tích khủng cho phim trong thời gian sắp tới.

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