Màn trở lại sau 3 năm của Lưu Thi Thi được đánh giá kịp thời, đúng thời điểm. Bởi cô không chỉ toả sáng trong phim mà kịch bản phù hợp, bộ phim phần nào giúp Lưu Thi Thi lấy lại vị thế đã mất trong giới phim Hoa ngữ.

Sau khoảng 16 tập phim lên sóng, "Nhất Niệm Quan Sơn" của Lưu Thi Thi nhận về những phản ứng tích cực từ phía khán giả. Dù còn một hành trình dài, nhưng ê kíp làm phim bất ngờ mở điểm Douban. "Nhất Niệm Quan Sơn" nhận về 7,5 điểm trên Douban với 30 nghìn lượt đánh giá. Dù 7,5 điểm là một con số khá tốt, nhưng nhiều khán giả cho rằng, đoàn phim đã nóng vội khi mở điểm Douban quá sớm chỉ trong 16 tập. Nếu để rơi vào chặng cuối, những phân cảnh gay cấn sẽ phần nào thu hút sự chú ý của khán giả hơn.

Tuy nhiên, "Nhất Niệm Quan Sơn" vẫn vấp phải những tranh luận không đáng. Theo đó, nhiều khán giả cho rằng, dù Lưu Thi Thi diễn xuất khá tốt nhưng cô trông khá đứng tuổi, khi kết hợp chung với Lưu Vũ Ninh - tạo cảm giác bất cân xứng. Cũng có khán giả cho rằng, việc lựa Lưu Thi Thi vào vai nữ chính là hợp lí vì cô đã thể hiện cốt cách, tinh thần và tính cách nhân vật nữ Nhậm Như Ý một cách tốt nhất.

Bên cạnh đó, Lưu Thi Thi sử dụng đóng thế trong phim. Với một bộ phim có yếu tố võ thuật dày đặc như Nhất Niệm Quan Sơn, việc Lưu Thi Thi tận dụng đóng thế hoàn toàn bình thường. Bản thân cô cũng thừa nhận mình vắng mặt đã lâu, không quen đóng cảnh hành động võ thuật nên đành nhờ đóng thế trợ giúp một số cảnh. Thế nhưng ekip lại có hành động gây tranh cãi khi làm mờ mặt đóng thế ở gần như tất cả các cảnh người này xuất hiện. Trớ trêu thay, ekip đã "quá tay" khi lỡ làm mờ luôn cả mặt Lưu Thi Thi trong một phân đoạn bình thường, khiến dư luận hoang mang và bất bình. "Nhất Niệm Quan Sơn" lấy bối cảnh thời cuộc rối ren khi An Quốc và Ngô Quốc không ngừng giao tranh; kể về hành trình đi sứ của Nhậm Như Ý – tiền tả sứ Chu Y Vệ của An Quốc. Trên hành trình đầy sóng gió này, đồng hành với Nhậm Như Ý là Ninh Viễn Châu cùng nhiều đồng đội khác. Họ cùng nhau đối mặt với những sóng gió của cuộc chiến tranh giành quyền lực, những âm mưu nguy hiểm, những tình cảm yêu hận và cả trọng trách

Lưu Thi Thi tái xuất lập nhiều thành tích phim, Triệu Lệ Dĩnh lại áp lực nặng nề hơn Khi Lưu Thi Thi đã trở lại màn ảnh nhỏ với phim "Nhất Niệm Quan Sơn" và lập nhiều thành thích đáng nể, nhiều khán giả kì vọng vào các tiểu hoa đán thế hệ 8X như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lap-nhieu-thanh-tich-anh-ne-trong-nhat-niem-quan-son-luu-thi-thi-van-bi-ekip-vui-dap-ieu-nay-635564.html