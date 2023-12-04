‘Tình mới’ của Lưu Thi Thi bị chê bai kém sắc trong Nhất Niệm Quan Sơn, nam phụ lại được khen hết lời, nhan sắc được so sánh với ‘nam thần’ Hyun Bin

Trong khi nhan sắc và ngoại hình của Lưu Vũ Ninh khiến cư dân mạng hoang mang và bị chê bai kém sắc thì nam phụ Phương Dật Luân lại được đánh giá cao. Không những vậy, mỹ nam Hoa ngữ còn được đánh giá có gương mặt giống tài tử nổi danh Hyun Bin.

Vừa ra mắt, Nhất Niệm Quan Sơn đã đứng đầu số liệu nền tảng Vlinkage kể từ khi ra mắt, đồng thời phá vỡ mức nhiệt khủng 10.000 của iQIYI. Đây là "cú hit" bất ngờ đánh dấu sự trở lại của Lưu Thi Thi sau nhiều năm vắng bóng. Đồng hành với cô lần này là Lưu Vũ Ninh, sao nam đang lên sau vai diễn Hạo Đô của Trường Ca Hành. Để quảng bá rầm rộ cho dự án, cặp đôi chính Lưu Thi Thi - Lưu Vũ Ninh đã có buổi giao lưu "quét lầu" tại trụ sở Sina, thu hút sự chú ý của khán giả. Nhan sắc của nam chính Lưu Vũ Ninh gây hoang mang, bị khán giả chê bai kém sắc, không đủ tiêu chuẩn làm diễn viên cổ trang ngôn tình. Tuy nhiên trái với sự mong đợi trước đó, cư dân mạng lại bày tỏ sự hoang mang với ngoại hình của Lưu Vũ Ninh ngoài đời. Khi xuất hiện tại sự kiện, Lưu Vũ Ninh lại không gây được sự ấn tượng ngược lại so với trên phim. Diện mạo của nam diễn viên bị khán giả chê bai kém sắc, không đủ tiêu chuẩn làm diễn viên cổ trang ngôn tình, lại có nhiều góc độ lộ rõ "khuyết điểm", làn da nhăn nheo.

Trái ngược lại với nam chính, nam phụ Phương Dật Luân, người thủ vai Vu Thập Tam lại để lại dấu ấn đối với khán giả. Nhân vật của Phương Dật Luân được đánh giá là có sức hút. Tuy nhiên, điều mà các cư dân mạng càng để ý hơn lại là gương mặt rất giống tài tử Hyun Bin của anh chàng. nam phụ Phương Dật Luân, người thủ vai Vu Thập Tam lại để lại dấu ấn đối với khán giả và có ngoại hình khá giống Hyun Bin. Trước đó trong bộ phim Thiên Kim Háo Sắc và phát hiện ra điểm thú vị: Nhân vật Liễu Tu Văn của Phương Dật Luân cũng được nhận xét giống “nam thần” Hyun Bin của Hàn Quốc đến 90%.

Đây là bộ phim cổ trang xuyên không ra mắt năm 2019 nhưng mãi đến thời điểm hiện tại, công chúng mới nhận ra điều đặc biệt này. Trong Thiên kim háo sắc, Phương Dật Luân với lối trang điểm đặc trưng của phim cổ trang bỗng trở nên giống Hyun Bin đến từng đường nét và biểu cảm gương mặt. Từ năm 2019, trong bộ phim Thiên Kim Háo Sắc nam diễn viên họ Phương đã được đánh giá khá giống tài tử xứ Kim Chi. Nhiều khán giả còn chia sẻ rằng họ phải dụi mắt nhiều lần để xác nhận đây không phải là bạn trai của Son Ye Jin. Còn có người vui tính đồn đoán rằng có lẽ Hyun Bin muốn “đổi gió” nên đã lẻn sang Trung Quốc để tham gia một dự án phim cổ trang. Nhiều khán giả còn nói vui Hyun Bin muốn “đổi gió” nên đã lẻn sang Trung Quốc để tham gia một dự án phim cổ trang. Phương Dật Luân là nam diễn viên, ca sĩ 9X người Trung Quốc. Mỹ nam 30 tuổi đã hoạt động trong làng giải trí từ khá lâu nhưng vẫn chưa thể bứt phá thành sao. Trước Nhất Niệm Quan Sơn, Phương Dật Luân từng tham gia một số bộ phim: Thiên kim háo sắc, Trường Ca hành, Song thế sủng phi và Độc Cô hoàng hậu.

Phim mới liên tục lập thành tích khủng sau khi ra mắt, Lưu Thi Thi chuẩn bị ly hôn Ngô Kỳ Long, đang phân chia tài sản? Ở thời điểm hiện tại Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long đã có 4 năm bên nhau. Hôn nhân 4 năm của cặp đôi bị đồn đoán chiến tranh lạnh hết 3 năm và hàng loạt thông tin ly hôn.

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