Nhìn lại nhan sắc thuở mới vào về của Lưu Thi Thi, đẹp cỡ nào mà được cho là 'một chín một mười' với Lưu Diệc Phi

Sao quốc tế 05/12/2023 09:52

Những hình ảnh của nữ chính Nhất Niệm Quan Sơn thuở mới vào nghề thật sự khiến fan không hề thất vọng.

Cuối năm nay, Lưu Thi Thi đã có một màn 'tái xuất giang hồ' trở lại phim ảnh với Nhất Niệm Quan Sơn. Bộ phim gây sốt với khán giả và nhận được nhiều lời "khen có cánh" bởi cảnh quay đẹp, trang phục và diễn xuất tốt của dàn diễn viên chính.

Nhìn lại nhan sắc thuở mới vào về của Lưu Thi Thi, đẹp cỡ nào mà được cho là 'một chín một mười' với Lưu Diệc Phi - Ảnh 1
Lưu Thi Thi đã có một màn 'tái xuất giang hồ' trở lại phim ảnh với Nhất Niệm Quan Sơn.

Trở lại màn ảnh với Nhất Niệm Quan Sơn lần này, Lưu Thi Thi gây sốt với vẻ đẹp không tuổi. Với nền tảng học múa ballet từ bé nên các động tác đánh võ, múa kiếm của Lưu Thi Thi luôn rất dứt khoát và có lực. Vừa qua, blogger xứ Trung bất ngờ “đào” lại loạt ảnh thời mới vào nghề của Lưu Thi Thi. Từng được xếp vào hàng mỹ nhân cực phẩm cùng với Lưu Diệc Phi, nhan sắc thanh thuần của cô có thể làm cho ai nấy không thể rời mắt.

Nhìn lại nhan sắc thuở mới vào về của Lưu Thi Thi, đẹp cỡ nào mà được cho là 'một chín một mười' với Lưu Diệc Phi - Ảnh 2
Với nền tảng học múa ballet từ bé nên các động tác đánh võ, múa kiếm của Lưu Thi Thi luôn rất dứt khoát và có lực.
Nhìn lại nhan sắc thuở mới vào về của Lưu Thi Thi, đẹp cỡ nào mà được cho là 'một chín một mười' với Lưu Diệc Phi - Ảnh 3
Loạt ảnh thời mới vào nghề của Lưu Thi Thi bất ngờ bị đào lại.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, ngay từ khi còn nhỏ, cô được mẹ cho học múa tại Vũ đoàn Balê Trung Quốc và được nhận vào trường Nghệ thuật Bắc Kinh khi chỉ mới 4 tuổi. Thời còn theo nghiệp múa, Lưu Thi Thi có vóc dáng thanh mảnh, cổ thiên nga xinh đẹp. Nữ diễn viên cũng gây sốt bởi khí chất chuẩn “thần tiên tỷ tỷ”, thường được so sánh "một chín một mười" với Lưu Diệc Phi. 

Nhìn lại nhan sắc thuở mới vào về của Lưu Thi Thi, đẹp cỡ nào mà được cho là 'một chín một mười' với Lưu Diệc Phi - Ảnh 4
Ngay từ khi còn nhỏ, Lưu Thi Thi được mẹ cho học múa tại Vũ đoàn Balê Trung Quốc.
Nhìn lại nhan sắc thuở mới vào về của Lưu Thi Thi, đẹp cỡ nào mà được cho là 'một chín một mười' với Lưu Diệc Phi - Ảnh 5
Cô thường được so sánh "một chín một mười" với Lưu Diệc Phi. 

Trong loạt ảnh được lục lại, Lưu Thi Thi khoe làn da trắng sáng, ngũ quan gương mặt cân đối hài hòa. Dù các đường nét không quá sắc sảo nhưng khi kết hợp lại trông rất mỹ miều. Lối trang điểm nhẹ nhàng, ăn mặc giản dị góp phần tôn lên vẻ đẹp tự nhiên, thanh thoát của cô.

Nhìn lại nhan sắc thuở mới vào về của Lưu Thi Thi, đẹp cỡ nào mà được cho là 'một chín một mười' với Lưu Diệc Phi - Ảnh 6

Nhìn lại nhan sắc thuở mới vào về của Lưu Thi Thi, đẹp cỡ nào mà được cho là 'một chín một mười' với Lưu Diệc Phi - Ảnh 7
 Lối trang điểm nhẹ nhàng, ăn mặc giản dị góp phần tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của cô.

 

Nhìn lại nhan sắc thuở mới vào về của Lưu Thi Thi, đẹp cỡ nào mà được cho là 'một chín một mười' với Lưu Diệc Phi - Ảnh 8
Dù các đường nét không quá sắc sảo nhưng khi kết hợp lại trông rất mỹ miều.

Với khí chất nhẹ nhàng, bay bổng tựa tiên nữ, Lưu Thi Thi tận dụng ưu thế này và dần dần nổi tiếng trong các dòng phim thuộc thể loại cổ trang như Quái Hiệp Nhất Chi Mai, Hiên Viên Kiếm, Túy Linh Lung hay Phong Trung Kỳ Duyên. Ngoài ra, Bộ Bộ Kinh Tâm với thể loại lãng mạn, xuyên không, được xem như tác phẩm thành công nhất đưa tên tuổi của cô vụt sáng thành sao hạng A, bộ phim này cũng là dự án se duyên cho Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long, cả hai phim giả tình thật rồi về chung một nhà không lâu sau đó. Nhìn lại nhan sắc thuở mới vào về của Lưu Thi Thi, đẹp cỡ nào mà được cho là 'một chín một mười' với Lưu Diệc Phi - Ảnh 9

Nhìn lại nhan sắc thuở mới vào về của Lưu Thi Thi, đẹp cỡ nào mà được cho là 'một chín một mười' với Lưu Diệc Phi - Ảnh 10
Với khí chất nhẹ nhàng, bay bổng tựa tiên nữ, Lưu Thi Thi tận dụng ưu thế này và dần dần nổi tiếng.
Nhìn lại nhan sắc thuở mới vào về của Lưu Thi Thi, đẹp cỡ nào mà được cho là 'một chín một mười' với Lưu Diệc Phi - Ảnh 11
Lưu Thi Thi trong Bộ Bộ Kinh Tâm.

Ở thời điểm hiện tại, Nhất Niệm Quan Sơn đang là dự án cổ trang được đánh giá rất cao. Minh chứng rõ ràng nhất chính là loạt thành tích cực ấn tượng phim đạt được chỉ sau vài ngày lên sóng, điển hình là phim đã phá nhiệt độ 10.000 trên nền tảng.

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Đứng đầu số liệu nền tảng Vlinkage kể từ khi ra mắt, đồng thời phá vỡ mức nhiệt khủng 10.000 của iQIYI, Nhất Niệm Quan Sơn là "cú hit" bất ngờ đánh dấu sự trở lại của Lưu Thi Thi sau nhiều năm vắng bóng.

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