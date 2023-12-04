Điểm trừ đáng tiếc phim Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi: Nam chính hết bị 'thay mặt' đến đòi giải nghệ

Cụ thể, chỉ số nhân vật của Ninh Viễn Châu (Lưu Vũ Ninh) xếp thứ 1 trong ngày với 9,09 điểm; chỉ số của Nhậm Như Ý (Lưu Thi Thi) cũng đã đạt 9,02 điểm. Như vậy, bộ phim có cả nữ chính và nam chính vượt 9,0 điểm trong bảng chỉ số nhân vật của Vlinkage.

"Nhất Niệm Quan Sơn" của Lưu Thi Thi đang là bộ phim Hoa ngữ nhận được nhiều sự quan tâm từ phía công chúng. Ngoài sự trở lại của mỹ nhân họ Lưu thì phim còn ăn điểm nhờ các tình tiết võ thuật, nội dung hấp dẫn.

Tuy giành nhiều thành tích nổi bật, nhưng theo Sina, một số khán giả cho rằng Lưu Vũ Ninh chính là điểm trừ đáng tiếc nhất của phim. Khán giả đánh giá Lưu Vũ Ninh còn non kinh nghiệm, chưa đủ tầm để đóng cạnh tên tuổi lớn như Lưu Thi Thi. Thêm nữa, tạo hình của anh cũng bị đánh giá nhạt nhòa, không có gì nổi bật so với những dự án cổ trang trước đó.

Do đó, không ít khán giả cho rằng nên chọn Hoắc Kiến Hoa cho vai nam chính sẽ giúp bộ phim nổi bật và thu hút hơn. Thậm chí, nhiều khán giả quá khích còn ghép mặt nam tài tử họ Hoắc vào phân cảnh có Lưu Vũ Ninh trong phim.

Xét về số liệu trong Nhất Niệm Quan Sơn lần này, Lưu Vũ Ninh đang là cái tên có chỉ số nhiệt độ Vlinkage cá nhân đứng đầu dàn cast và cả màn ảnh Hoa ngữ nói chung. Chưa dừng lại ở đó, anh còn là cái tên có số lượng fan tăng nhiều nhất, hơn cả Lưu Thi Thi (tăng 148 nghìn fan trong 7 ngày, theo QQ thống kê).

Vì vậy có thể nói, Lưu Vũ Ninh vẫn có khả năng "gánh phim" nhất định, có lượng fan nhất định và khá đông đảo, không thua kém gì các tiểu sinh khác trong lứa 90. Tiếp theo sau Nhất Niệm Quan Sơn, Khom Lưng và Rèm Ngọc Châu Sa là 2 phim cổ trang tiếp theo được dự đoán sẽ khiến danh tiếng của Lưu Vũ Ninh lên tầm cao mới.