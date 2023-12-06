Vừa tái xuất, Lưu Thi Thi đã bị nam chính công khai mỉa mai, nam phụ có hành động kém duyên ngay trên mạng xã hội

Ngày đầu lên sóng, phim đã phá kỷ lục với điểm nhiệt (độ hot) 7.148 trên nền tảng iQIYI sau 4 tiếng công chiếu, lập kỷ lục cao nhất trong năm 2023 của nền tảng này.

Thị trường phim hoa ngữ cuối năm 2023 đang vô cùng "nóng" sau màn tái xuất của Lưu Thi Thi trong dự án Nhất Niệm Quan Sơn .

Con số này vẫn còn thay đổi. Điểm nhiệt hiện tại của phim đã vượt 9.500 điểm trên iQIYI và khả năng cao phim vượt mốc 10.000 điểm ở những tập tiếp theo.

Hàng loạt thành thích khủng đã khiến cho bộ đôi diễn viên chính Lưu Thi Thi - Lưu Vũ Ninh trở thành đề tài bàn luận hot trên khắc các nền tảng MXH.

Tuy nhiên, mới đây, nàng tiểu hoa họ Lưu lại bất ngờ nhận về ồn ào không đáng có chỉ vì những phát ngôn và hành động của các diễn viên nam tham gia dự án.

Cụ thể, tại buổi giao lưu "quét lầu" Sina vừa rồi, nam chính Lưu Vũ Ninh đã được hỏi về cảm xúc khi đóng cặp với đàn chị. Nam diễn viên đã thẳng thắn trả lời rằng "Sau khi hợp tác xong, tôi đã thay đổi cái nhìn về chị Thi. Tôi thấy chị ấy cũng là 1 diễn viên khá chuyên nghiệp".

Lời bình phẩm này của Lưu Vũ Ninh dành cho Lưu Thi Thi khiến nhiều khán giả không vừa lòng vì cho rằng thái độ và cách dùng từ của nam diễn viên họ Lưu. Cư dân mạng cho rằng tuổi nghề của Lưu Vũ Ninh không đủ trình để đưa ra lời nhận xét với thái độ khiếm nhã như vậy về mỹ nhân sinh năm 1987.

Ngoài ra, Lưu Thi Thi còn được cho là bị nam phụ "lợi dụng" để kiếm nhiệt độ. Cũng sau buổi "quét lầu", nam phụ Thường Hoa Sâm đã đăng ảnh với Lưu Thi Thi, thế nhưng sau một lúc thì xóa đi rồi đăng ảnh một mình.

Động thái của anh bị dân mạng chê là kém duyên và đang "ké danh tiếng của đàn chị".

Quay trở lại với Nhất Niệm Quan Sơn, Lưu Thi Thi vào vai Nhậm Như Ý - là tiền tả sứ của tổ chức Chu Y Vệ, đội quân tình báo của An Quốc.

Như Ý trà trộn vào Ngô quốc để tìm bản đồ lương thảo. Nhưng nàng và đồng bạn bị tổ chức Lục Đạo Đường, nhóm sát thủ của Ngô quốc phát hiện, ra tay sát hại. Nhậm Như Ý nương theo việc này muốn giả chết để thoát khỏi tổ chức Chu Y Vệ.

Trong lúc chạy trốn, nàng rơi vào tay Ninh Viễn Châu (Lưu Vũ Ninh). Vị tướng của Ngô quốc này vì bất mãn với triều đình và hoàng đế nên muốn quy ẩn giang hồ.

Tuy nhiên, trong lúc này, Ngô đế lại bị An đế bắt giữ. An quốc yêu cầu Ngô quốc đưa sang một vị hoàng tử và 10 vạn lượng vàng để làm tiền chuộc. Ninh Viễn Châu được giao nhiệm vụ hộ tống công chúa Dương Doanh (Hà Lam Đậu) giả trai để sang làm con tin, chuộc cha.

Ninh Viễn Châu biết thân phận của Nhậm Như Ý, muốn cô dẫn đường vào An quốc. Do đó cả hai hợp tác với nhau. Cứ như vậy, hai người mang theo tâm tư riêng, mục đích riêng, vừa hợp tác vừa đối đầu, cuối cùng hợp lực để chống lại kẻ thù.