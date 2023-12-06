Tình trẻ của Lưu Thi Thi bất ngờ lọt top nam diễn viên bị ghét nhất năm 2023, ngoại hình kém sắc còn vô duyên, đời tư ồn ào

Sao quốc tế 06/12/2023 09:41

Tình trẻ của Lưu Thi Thi trong Nhất Niệm Quan Sơn, bộ phim đình đám ra mắt cuối năm 2023 nhưng lại khiến nhiều khán giả ngán ngẩm vì nhan sắc và cách ứng xử đối với đồng nghiệp cũng như đời sống cá nhân.

Theo thông lệ cứ đến cuối năm netizen tại Trung Quốc lại mở cuộc bình chọn những nam diễn viên nổi tiếng nhưng gây thất vọng. Và kết quả năm 2023 này Lưu Vũ Ninh bất ngờ thay thế Vương Nhất Bác trở thành cái tên bị ghét nhất năm với số phiếu áp đảo khoảng 7.034 (chiếm 78% người tham gia bầu chọn).

Tình trẻ của Lưu Thi Thi bất ngờ lọt top nam diễn viên bị ghét nhất năm 2023, ngoại hình kém sắc còn vô duyên, đời tư ồn ào - Ảnh 1
Lưu Vũ Ninh lọt top nam diễn viên bị ghét nhất năm 2023. 

Xếp thứ hai là Thành Nghị với 4.592 phiếu (khoảng 51%). Vương Nhất Bác và Dịch Dương Thiên Tỉ lần lượt xếp sau với số phiếu 3.832 và 3.479.

Lưu Vũ Ninh vốn là nam chính trong dự án hot cuối năm 2023 là Nhất Niệm Quan Sơn đóng cặp với đàn chị Lưu Thi Thi. Nhưng nam diễn viên họ Lưu lại nhận về nhiều lời chỉ trích về cả màn thể hiện trên phim cũng như thái độ ngoài đời.

Ngay khi dự án còn chưa công bố, nhiều người đã bày tỏ sự thất vọng với ngoại hình của nam chính, cho rằng anh không xứng đáng để đóng cạnh Lưu Thi Thi. Một số netizen thậm chí dùng công nghệ AI để thay mặt các diễn viên khác như Hoắc Kiến Hoa, Nghiêm Khoan, Kiều Chấn Vũ... vào nhân vật của anh.

Tình trẻ của Lưu Thi Thi bất ngờ lọt top nam diễn viên bị ghét nhất năm 2023, ngoại hình kém sắc còn vô duyên, đời tư ồn ào - Ảnh 2
Tạo hình của Lưu Vũ Ninh trong Nhất Niệm Quan Sơn không có được hào quang của nam chính. 

Không chỉ đến Nhất Niệm Quan Sơn, Lưu Vũ Ninh mới bị fans phản đối mà khi đóng Trường Ca Hành (2021), nam diễn viên gặp rắc rối tương tự khi bị chê xấu trai, không xứng với Triệu Lộ Tư. Sau đó, nam diễn viên trực tiếp lên tiếng: "Các bạn tin tôi đi, Hạo Đô là một nhân vật mà các bạn cứ xem tới sau này sẽ không còn quan tâm cậu ấy trông có xấu hay không nữa".

Tiếp theo mới đây, Lưu Vũ Ninh lại tiếp tục mất điểm trầm trọng khi phát biểu mỉa mai bạn diễn Lưu Thi Thi ngay trước truyền thông. Tại một sự kiện quảng bá phim, khi được hỏi về cảm xúc khi đóng cặp với đàn chị, ngôi sao sinh năm 1990 đã thẳng thắn trả lời rằng: "Sau khi hợp tác xong, tôi đã thay đổi cái nhìn về chị Thi. Tôi thấy chị cũng là 1 diễn viên khá chuyên nghiệp".

Tình trẻ của Lưu Thi Thi bất ngờ lọt top nam diễn viên bị ghét nhất năm 2023, ngoại hình kém sắc còn vô duyên, đời tư ồn ào - Ảnh 3
Lưu Vũ Ninh ngoài đời gây thất vọng với ngoại hình kém sắc không xứng đáng để đóng cạnh Lưu Thi Thi. Và còn có những phát ngôn kém duyên. 

Nhiều netizen cho rằng phát biểu của Lưu Vũ Ninh vừa cao ngạo vừa thiếu tinh tế. Một số người còn chỉ trích anh vô ơn vì Lưu Thi Thi chính là người "gánh" bộ phim Nhất Niệm Quan Sơn, giúp ekip có thành tích như hiện tại.

Vì khi Lưu Vũ Ninh khi được công bố là nam chính gây tranh cãi về diễn xuất lẫn danh tiếng không xứng tầm với Lưu Thi Thi. Và mới đây, khi xuất hiện tại sự kiện, Lưu Vũ Ninh lại không gây được sự ấn tượng ngược lại so với trên phim. Diện mạo của nam diễn viên bị khán giả chê bai kém sắc, không đủ tiêu chuẩn làm diễn viên cổ trang ngôn tình, lại có nhiều góc độ lộ rõ "khuyết điểm", làn da nhăn nheo.

Tình trẻ của Lưu Thi Thi bất ngờ lọt top nam diễn viên bị ghét nhất năm 2023, ngoại hình kém sắc còn vô duyên, đời tư ồn ào - Ảnh 4
Nhân vật của nam phụ Phương Dật Luân được đánh giá là có sức hút.

Trái ngược lại với nam chính, nam phụ Phương Dật Luân, người thủ vai Vu Thập Tam lại để lại dấu ấn đối với khán giả. Nhân vật của Phương Dật Luân được đánh giá là có sức hút. Tuy nhiên, điều mà các cư dân mạng càng để ý hơn lại là gương mặt rất giống tài tử Hyun Bin của anh chàng.

Không những kém sắc, phát ngôn kém duyên không tôn trọng bạn diễn đàn chị Lưu Thi Thi, mà nam diễn viên Lưu Vũ Ninh còn gây ấn tượng xấu với đời tư ồn ào.

Hồi cuối tháng 3 năm nay, Lưu Vũ Ninh bị một blogger nổi tiếng tung tin từng bí mật kết hôn, có con nhưng đã ly hôn. Thông tin này lập tức gây xôn xao mạng xã hội xứ Trung và trở thành đề tài được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo.

Tình trẻ của Lưu Thi Thi bất ngờ lọt top nam diễn viên bị ghét nhất năm 2023, ngoại hình kém sắc còn vô duyên, đời tư ồn ào - Ảnh 5
 Lưu Vũ Ninh từng bị một blogger nổi tiếng tung tin bí mật kết hôn, có con nhưng đã ly hôn.

Chỉ khoảng 2 tiếng sau khi bị “bóc phốt”, nam ca sĩ - diễn viên này đã xuất hiện trong một livestream, giải đáp thắc mắc của dân mạng cũng như xoa dịu nỗi hoang mang từ người hâm mộ. Anh khẳng định mình từng kết hôn và đã ly hôn đồng thời không có con. Sao nam 33 tuổi khẳng định anh không còn liên lạc với vợ cũ và gửi lời xin lỗi đến đối phương khi thông tin của cô ấy cùng con riêng bị công khai.

Anh cho biết đây là chuyện xảy ra trước khi nổi tiếng và khẳng định bản thân không cố ý che giấu mà chỉ muốn bảo vệ cuộc sống của vợ cũ. Tuy nhiên, hình ảnh của nam nghệ sĩ ít nhiều cũng bị xấu đi trong mắt khán giả.

Lưu Vũ Ninh sinh năm 1990, anh bắt đầu nổi tiếng từ năm 2018 nhờ video ca hát triệu view trên mạng xã hội sau đó ra mắt với vai trò ca sĩ. Bên cạnh đó, ngôi sao điển trai chuyển hướng sang mảng diễn xuất và được yêu thích qua các bộ phim: Trường ca hành (đóng cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Ngô Lỗi), Nhiệt huyết thiếu niên, Luận ai xứng danh anh hùng… Nam diễn viên cũng còn nhiều dự án phim: Tử Xuyên, An Lạc truyện, Thiên hành kiện… đang chờ phát sóng. Mới đây, Lưu Vũ Ninh vừa hoàn thành việc quay phim Nhất niệm quan sơn đóng cùng Lưu Thi Thi.

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