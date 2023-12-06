Lưu Thi Thi bị nam chính công khai mỉa mai, nam phụ 'ké fame' trên mạng xã hội

Sau thời gian dài ở ẩn, Lưu Thi Thi vừa tái xuất đã khiến cư dân mạng "dậy sóng". Phim Nhất Niệm Quan Sơn do cô và Lưu Vũ Ninh đóng chính đang làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ xứ Trung. Dự án này đã phá nhiệt độ 10.000 trên nền tảng, với nội dung ngày một hấp dẫn.

Ngay sau đó, lời bình phẩm này của Lưu Vũ Ninh dành cho Lưu Thi Thi khiến khán giả khó chịu, cho rằng tuổi nghề của Lưu Vũ Ninh không đủ trình để đưa ra lời nhận xét đàn chị khiếm nhã như vậy.

Tuy nhiên, tại buổi giao lưu "quét lầu" Sina mới đây, Lưu Vũ Ninh đã được hỏi về cảm xúc khi đóng cặp với đàn chị Lưu Thi Thi. Nam diễn viên đã thẳng thắn trả lời rằng "Sau khi hợp tác xong, tôi đã thay đổi cái nhìn về chị Thi. Tôi thấy chị cũng là 1 diễn viên khá chuyên nghiệp".

Ngoài ra, Lưu Thi Thi còn được cho là bị nam phụ "lợi dụng" để kiếm nhiệt độ. Cũng sau buổi "quét lầu", nam phụ Thường Hoa Sâm đã đăng ảnh với Lưu Thi Thi, thế nhưng sau một lúc thì xóa đi rồi đăng ảnh một mình.

Động thái của anh bị dân mạng chê là "ké danh tiếng của đàn chị", kỳ quặc khi hiện tại, cặp đôi "cô trò" của anh và Lưu Thi Thi trong Nhất Niệm Quan Sơn đang đứng hạng 1 các topic trên Weibo.

Trong Nhất niệm quan sơn, Lưu Thi Thi đóng Nhậm Như Ý, một nữ quan của An Quốc, lưu lạc sang Ngô Quốc, đối mặt với những cuộc chiến giành quyền lực của hai bên. Đóng cặp với cô là tài tử Lưu Vũ Ninh.

Ngoài các màn múa, Lưu Thi Thi còn có nhiều cảnh hành động. Theo Sina, tái xuất mảng phim cổ trang sau sáu năm, người đẹp nhận nhiều khen ngợi về ngoại hình lẫn sự nỗ lực. Tác phẩm được chấm 7,5/10 điểm ở diễn đàn Douban.

Thi Thi đóng phim từ năm 2004, nổi tiếng qua Hiên Viên kiếm: Thiên chi hận, Nữ y Minh Phi truyện, Phong trung kỳ duyên, Tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3, Bộ bộ kinh tâm... Diễn viên kết hôn với tài tử Ngô Kỳ Long năm 2015, con trai họ năm nay bốn tuổi. Ngoài phim ảnh, người đẹp nổi bật ở mảng thời trang, quảng cáo cho nhiều thương hiệu quốc tế.