Sau 5 năm ly hôn với Phùng Thiệu Phong, Dương Mịch bất ngờ giới thiệu đối tượng kết hôn, là diễn viên nổi tiếng, vô cùng quen mặt

Tối 7/12, Thịnh điển GQ diễn ra tại Gia Hưng, Chiết Giang (Trung Quốc) đã quy tụ gần 100 ngôi sao hàng đầu giới giải trí Trung Quốc tham dự. Số lượng nghệ sĩ đông đảo đã tạo ra nhiều khoảnh khắc "để đời", gây bão cộng đồng mạng.

Theo đó, 2 sao nữ này đã có những động tác cực thân mật đánh tan tin đồn bất hòa của các hoa 85. Đặc biệt, khi thuyền ra đến bên ngoài, Nghê Ni đã nói với mọi người rằng: “Cảm ơn mọi người đã đến tham gia hôn lễ của chúng tôi”. Ngay lập tức Dương Mịch cũng phụ họa theo rằng: “Đây là vợ của tôi”. Màn đối thoại của cặp đôi mỹ nhân này khiến công chúng được phen cười nghiêng ngả.

Sau màn "giới thiệu tình mới" đầy ngọt ngào, cả hai liên tục trêu chọc, nắm tay nhau không rời. Dương Mịch còn "ngã" nhẹ vào lòng Nghê Ni khiến dân tình hú hét khắp cõi mạng.

Với các khoảnh khắc xinh đẹp tràn màn hình và sự tương tác đáng yêu, Dương Mịch và Nghê Ni ngay lập tức lọt vào top tìm kiếm hot trên mạng xã hội Weibo. Cư dân mạng còn yêu cầu các nhà sản xuất cân nhắc mời hai nàng tiểu hoa này đóng chung phim.

Thời gian vừa qua, dàn tiểu hoa 85 như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi,... đều đã có chỗ đứng vững chắc trong Cbiz. Cùng với đó, ngoại hình của họ cũng có ít nhiều thay đổi so với thời điểm mới vào nghề. Cư dân mạng cho rằng những nữ diễn viên này đều đã đi qua thời kỳ đỉnh cao nhan sắc.

Tuy nhiên, những dự án mà những mỹ nhân này tham gia vẫn có chất lượng khiến fan yên tâm. Chưa kể những màn đi thảm đỏ gần đây của lứa tiểu hoa 85 cũng liên tục gây bão, không thua kém đàn em.