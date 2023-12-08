Dương Mịch làm một điều đặt biệt trong đêm hội GQ, khẳng định danh xưng mỹ miều 'đẹp từ trong trứng' là có thật!

Sao quốc tế 08/12/2023 14:15

Dương Mịch gây sốt khi cosplay lại ảnh hồi bé của chính mình trong look 2 GQ Thịnh điển 2023.

Mới đây, Thịnh Điển GQ đã được tổ chức và quy tụ đông đảo những gương mặt đình đám của Cbiz đến tham gia. Tại sự kiện này, nàng tiểu hoa lứa 85 Dương Mịch khiến công chúng không khỏi choáng ngợp trước nhan sắc của mình. Cô nàng cũng được nhận xét là cực kỳ phá cách khi chụp bộ ảnh với outfit đen nhưng lại có kiểu tạo dáng như những bức ảnh ngày bé. 

Dương Mịch làm một điều đặt biệt trong đêm hội GQ, khẳng định danh xưng mỹ miều 'đẹp từ trong trứng' là có thật! - Ảnh 1

Theo đó, trong look 2, mỹ nhân phim Tam Sinh Tam Thế đã cosplay lại phong cách chụp hình khi còn nhỏ. Màn tạo dáng ấn tượng cùng ý tưởng độc đáo ngay lập tức khiến cho bộ ảnh của nữ diễn viên gây chú ý. 

Dương Mịch làm một điều đặt biệt trong đêm hội GQ, khẳng định danh xưng mỹ miều 'đẹp từ trong trứng' là có thật! - Ảnh 2

Khi đặt cạnh nhau, nhiều người đã không khỏi thốt lên rằng nhan sắc Dương Mịch quả thật rất đỉnh, đẹp từ bé "là có thật". 

Dương Mịch làm một điều đặt biệt trong đêm hội GQ, khẳng định danh xưng mỹ miều 'đẹp từ trong trứng' là có thật! - Ảnh 3Dương Mịch làm một điều đặt biệt trong đêm hội GQ, khẳng định danh xưng mỹ miều 'đẹp từ trong trứng' là có thật! - Ảnh 4

Nhiều cư dân mạng nhận xét, dù hiện đã U40, nhưng những đường nét trên gương mặt Dương Mịch vẫn giống hồi nhỏ. Đôi mắt phượng long lanh, nụ cười ngọt ngào của nàng tiểu hoa vẫn là dấu ấn đặc biệt trên gương mặt của mỹ nhân sinh năm 1987. 

Dương Mịch làm một điều đặt biệt trong đêm hội GQ, khẳng định danh xưng mỹ miều 'đẹp từ trong trứng' là có thật! - Ảnh 5

Được biết, sắp tới đây, nàng tiểu hoa sẽ có 2 bộ phim truyền hình chờ lên sóng là Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương – Nguyệt Hồng Thiên và Cáp Nhĩ tân 1944. Ngoài ra, Dương Mịch còn có phim điện ảnh Không Có Chuyện Gì Một Nồi Lẩu Không Giải Quyết Được.

Dương Mịch làm một điều đặt biệt trong đêm hội GQ, khẳng định danh xưng mỹ miều 'đẹp từ trong trứng' là có thật! - Ảnh 6

Còn có thông tin cho biết cô nàng sẽ đảm nhận một vai phụ trong dự án điện ảnh Tương Viên Lộng do Chương Tử Di đóng chính. CĐM đang rất mong chờ Dương Mịch sẽ bứt phá hơn nữa trong năm 2024 sau 1 năm không mấy thành công giữa lứa tiểu hoa 90 - 95 đang ngày càng nở rộ. 

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Mới đây, 1 đại fan của Dương Mịch đã lên tiếng xác nhận nàng tiểu hoa sẽ tham gia dự án Tương Viên Lộng, hợp tác cùng Chương Tử Di và Lôi Giai Âm.

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