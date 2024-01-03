Lộ tạo hình của 'người tình Dương Tử' Lý Hiện trong phim mới khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Thời điểm hiện tại, Quốc Sắc Phương Hoa đang là một trong những bom tấn được mong chờ nhất màn ảnh Hoa ngữ. Tác phẩm này có sự tham gia của Dương Tử và Lý Hiện , lấy bối cảnh thời Đường, xoay quanh hai nhân vật Hà Duy Phương cùng Tưởng Trường Dương.

Khác với nhiều dự án phim khác, Quốc Sắc Phương Hoa dự kiến sẽ có độ bảo mật cao, không có nhiều hình ảnh được tiết lộ ra. Tuy nhiên mới đây, vẫn có một tấm ảnh được cho là tạo hình của Lý Hiện xuất hiện trên mạng xã hội và dĩ nhiên, nó đã thu hút nhiều sự chú ý.

Trong phim, Dương Tử đảm nhận vai Hà Duy Phương - cô gái xuất thân nghèo khó nhưng mạnh mẽ. Còn Lý Hiện vào vai Tưởng Trường Dương, một quan cận thần đắc lực của hoàng đế.

Màn tái hợp của Dương Tử và Lý Hiện gợi nhắc về cặp đôi "Gun thần - Đồng Niên" của Cá mực hầm mật từng gây bão màn ảnh nhỏ năm nào. Nhờ bộ phim này, Lý Hiện bước vào hàng ngũ sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ.

"Quốc sắc phương hoa" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Ý Thiên Trọng. Đây là một tác phẩm truyền cảm hứng quy mô lớn với trang phục cổ xưa. Bộ phim có nội dung kể về Hà Duy Phương, con gái của một doanh nhân, rời nhà trong một cuộc hôn nhân vì lợi nhuận và đến Bắc Kinh một mình.

Ở nơi đây, cô bắt đầu trồng hoa mẫu đơn và lãnh đạo một nhóm phụ nữ có số phận gập ghềnh. Đồng thời, cô hỗ trợ Tưởng Trường Dương chiến đấu chống lại thế lực phản động của Hoàng tử Ninh. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của Tưởng Trường Dương, biến thành ngành mang lại lợi ích cho nhân dân, phát triển thương mại, thực hiện ngoại giao kinh tế, trải qua thử thách sinh tử, cô đã chung tay bảo vệ quê hương, đất nước.