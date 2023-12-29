Lưu Diệc Phi lên ngôi Thị hậu, được công nhận diễn xuất khi nên duyên cùng Lý Hiện trong Đi Đến Nơi Có Gió

Ngày 28/12, trong liên hoan phim Quốc Tế Macau, Lưu Diệc Phi đã giành được danh hiệu Nữ Diễn Viên Chính Xuất Sắc Nhất (Mảng Phim Truyền Hình) - Thị hậu Kim Liên Hoa với vai diễn Hứa Hồng Đậu trong phim "Đi Đến Nơi Có Gió".

Như vậy đây là lần thứ 3 Lưu Diệc Phi nhận được giải Nữ Diễn Viên Chính Xuất Sắc Nhất của Giải thưởng Kim Liên Hoa.

- Năm 2013: phim điện ảnh “Đồng Tước Đài” vai Linh Thư / Điêu Thuyền

- Năm 2022: phim truyền hình “Mộng Hoa Lục” vai Triệu Phán Nhi

- Năm 2023: phim truyền hình “Đi Đến Nơi Có Gió” vai Hứa Hồng Đậu

Lưu Diệc Phi từng phát biểu trước khi “Đi Đến Nơi Có Gió” lên sóng: "Bình đạm không có nghĩa là không sâu sắc. Nhiều điều sâu sắc ẩn chứa trong hơi thở. Cấu trúc phim đơn giản mang tính thử thách hơn. Điều tôi đặc biệt thích ở bộ phim này chính là sự chân thành".

Can đảm nhận một bộ phim “bịnh dị”, thách thức bản thân để biến những điều bình thường trở nên cảm động. Khán giả sẽ luôn nhớ đến một Hứa Hồng Đậu chân thành và nhiệt huyết ở vùng đất Đại Lý - Vân Nam.

Trước đó, Lưu Diệc Phi cũng nhận được "trái ngọt" từ dự án này. Cụ thể, vào ngày 25/12/2023, Sở Văn hóa và Du lịch Đại Lý đã ra công văn thông báo, bộ phim truyền hình Đi Đến Nơi Có Gió do Hoa Sách Ảnh Thị sản xuất, đã được nhận trợ cấp 2.000.000 NDT (khoảng 6,7 tỷ đồng). Nguồn vốn này đến từ quỹ phát triển ngành du lịch văn hóa lớn của Đại Lý năm 2023. Thông tin này khiến fan của cặp đôi Lưu Diệc Phi và Lý Hiện cực kỳ vui mừng.

Đi đến nơi có gió (Meet Yourself) là phim truyền hình hiện đại của Trung Quốc. Phim do Đinh Tử Quang đạo diễn, viết kịch bản bởi Thủy Thiên Mặc, Vương Hùng Thành với sự tham gia của hai diễn viên chính Lưu Diệc Phi và Lý Hiện.

Phim khai thác đề tài chữa lành, khởi nghiệp với nội dung chính là hành trình rời bỏ thành phố về quê lập nghiệp. Phim cũng đề cập tới vấn đề khai phá du lịch giúp đổi mới quê hương cũng như câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng giữa Hứa Hồng Đậu (Lưu Diệc Phi đóng) và Tạ Chi Dao (Lý Hiện đóng).