Lưu Diệc Phi vi vu du lịch Thái Lan, nhan sắc ‘thần tiên tỷ tỷ’ qua camera người đi đường hóa ra chỉ thế này?

Khoảnh khắc Lưu Diệc Phi vi vu du lịch Thái Lan mới đây khiến nhiều người thích thú. Đặc biệt có một chi tiết khiến nhiều người bất ngờ về nhan sắc thật của nữ diễn viên.
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Lưu Diệc Phi trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội khi bất ngờ có mặt ở sân bay Thái Lan vào ngày 6/12 vừa qua. Ngay khi xuất hiện tại đây, nữ diễn viên đình đám nhanh chóng khiến người hâm mộ trầm trồ bởi vẻ ngoài xinh đẹp, sang chảnh. Đặc biệt, Lưu Diệc Phi còn khoe trọn khí chất minh tinh nổi bật khi đặt chân đến xứ chùa vàng.
Và ngày 12/12 vừa qua, “thần tiên tỷ tỷ” đình đám xứ Trung Lưu Diệc Phi bất ngờ đăng tải loạt ảnh vi vu Bangkok, Thái Lan trên trang cá nhân. Ngay lập tức loạt ảnh này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ và nhận về hàng trăm nghìn lượt thả tim từ netizen.
Từ những hình ảnh người đẹp chia sẻ có thể thấy, Lưu Diệc Phi diện trang phục đơn giản nhưng vẫn cực kỳ xinh đẹp, nổi bật. Bên cạnh đó, mỹ nhân Thần Điêu Đại Hiệp còn khiến người hâm mộ vô cùng thích thú khi để lộ khoảnh khắc đời thường vui tươi và cực dễ thương ở tuổi 36.
Không những vậy, Teenee mới đây đưa tin người qua đường tình cờ bắt gặp Lưu Diệc Phi tại một trung tâm thương mại ở Bangkok. Người này sau đó đã ngay lập tức chụp lại bóng lưng của “thần tiên tỷ tỷ” và không quên chia sẻ thêm: “Lưu Diệc Phi ngoài đời rất đẹp, mặt mộc cũng cực xinh đến nỗi tôi không dám đến gần để chụp ảnh cô ấy”.
Dưới bài đăng của người này nhận được nhiều bình luận của cư dân mạng. Rất nhiều fan đã bày tỏ sự ghen tị với chủ nhân bức ảnh vì may mắn gặp được Lưu Diệc Phi bằng xương bằng thịt ngoài đời.
Lưu Diệc Phi sinh năm 1987, là một trong những Hoa đán 8x nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ. Cô nổi lên nhờ các vai nữ thần trong tác phẩm cổ trang của Kim Dung như: Vương Ngữ Yên trong Thiên long bát bộ 2003, Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp 2006,... Nhan sắc của Lưu Diệc Phi cũng trở thành chuẩn mực sắc đẹp của làng giải trí với danh xưng “Thần tiên tỷ tỷ”. Năm 2020, diễn viên gây chú ý khi được đóng chính trong phim Hoa Mộc Lan do Disney sản xuất.
Về chuyện tình cảm, nữ diễn viên từ lúc gia nhập làng giải trí vướng không ít tin đồn. Tuy nhiên, cô chỉ công khai tình cảm với bạn diễn người Hàn Quốc - Song Seung Heon. Nhưng sau 4 năm bên nhau, cả hai đã “đường ai nấy đi” vì bận rộn công việc.