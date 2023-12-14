Lưu Diệc Phi vi vu du lịch Thái Lan, nhan sắc ‘thần tiên tỷ tỷ’ qua camera người đi đường hóa ra chỉ thế này?

Sao quốc tế 14/12/2023 10:44

Khoảnh khắc Lưu Diệc Phi vi vu du lịch Thái Lan mới đây khiến nhiều người thích thú. Đặc biệt có một chi tiết khiến nhiều người bất ngờ về nhan sắc thật của nữ diễn viên.

Lưu Diệc Phi trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội khi bất ngờ có mặt ở sân bay Thái Lan vào ngày 6/12 vừa qua. Ngay khi xuất hiện tại đây, nữ diễn viên đình đám nhanh chóng khiến người hâm mộ trầm trồ bởi vẻ ngoài xinh đẹp, sang chảnh. Đặc biệt, Lưu Diệc Phi còn khoe trọn khí chất minh tinh nổi bật khi đặt chân đến xứ chùa vàng.

Lưu Diệc Phi vi vu du lịch Thái Lan, nhan sắc ‘thần tiên tỷ tỷ’ qua camera người đi đường hóa ra chỉ thế này? - Ảnh 1
Hình ảnh của Lưu Diệc Phi có mặt ở sân bay Thái Lan vào ngày 6/12 vừa qua.

Và ngày 12/12 vừa qua, “thần tiên tỷ tỷ” đình đám xứ Trung Lưu Diệc Phi bất ngờ đăng tải loạt ảnh vi vu Bangkok, Thái Lan trên trang cá nhân. Ngay lập tức loạt ảnh này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ và nhận về hàng trăm nghìn lượt thả tim từ netizen.

Lưu Diệc Phi vi vu du lịch Thái Lan, nhan sắc ‘thần tiên tỷ tỷ’ qua camera người đi đường hóa ra chỉ thế này? - Ảnh 2
Hình ảnh du lịch Thái Lan được Lưu Diệc Phi chia sẻ trên trang cá nhân. 
Lưu Diệc Phi vi vu du lịch Thái Lan, nhan sắc ‘thần tiên tỷ tỷ’ qua camera người đi đường hóa ra chỉ thế này? - Ảnh 3
Khoảnh khắc đời thường vui tươi và cực dễ thương ở tuổi 36 của Lưu Diệc Phi. 

Từ những hình ảnh người đẹp chia sẻ có thể thấy, Lưu Diệc Phi diện trang phục đơn giản nhưng vẫn cực kỳ xinh đẹp, nổi bật. Bên cạnh đó, mỹ nhân Thần Điêu Đại Hiệp còn khiến người hâm mộ vô cùng thích thú khi để lộ khoảnh khắc đời thường vui tươi và cực dễ thương ở tuổi 36.

Lưu Diệc Phi vi vu du lịch Thái Lan, nhan sắc ‘thần tiên tỷ tỷ’ qua camera người đi đường hóa ra chỉ thế này? - Ảnh 4
Người đẹp họ Lưu khá thoải mái khi diện trang phục đơn giản nhưng vẫn cực kỳ xinh đẹp, nổi bật. 

Không những vậy, Teenee mới đây đưa tin người qua đường tình cờ bắt gặp Lưu Diệc Phi tại một trung tâm thương mại ở Bangkok. Người này sau đó đã ngay lập tức chụp lại bóng lưng của “thần tiên tỷ tỷ” và không quên chia sẻ thêm: “Lưu Diệc Phi ngoài đời rất đẹp, mặt mộc cũng cực xinh đến nỗi tôi không dám đến gần để chụp ảnh cô ấy”.

Lưu Diệc Phi vi vu du lịch Thái Lan, nhan sắc ‘thần tiên tỷ tỷ’ qua camera người đi đường hóa ra chỉ thế này? - Ảnh 5
Bóng dáng Lưu Diệc Phi qua camera người đi đường. 

Dưới bài đăng của người này nhận được nhiều bình luận của cư dân mạng. Rất nhiều fan đã bày tỏ sự ghen tị với chủ nhân bức ảnh vì may mắn gặp được Lưu Diệc Phi bằng xương bằng thịt ngoài đời.

Lưu Diệc Phi vi vu du lịch Thái Lan, nhan sắc ‘thần tiên tỷ tỷ’ qua camera người đi đường hóa ra chỉ thế này? - Ảnh 6

Trước đây, nhiều lần người đẹp sinh năm 87 khoe mặt mộc với nhan sắc "thần tiên tỷ tỷ" khiến vạn người mê. 

Lưu Diệc Phi sinh năm 1987, là một trong những Hoa đán 8x nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ. Cô nổi lên nhờ các vai nữ thần trong tác phẩm cổ trang của Kim Dung như: Vương Ngữ Yên trong Thiên long bát bộ 2003, Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp 2006,... Nhan sắc của Lưu Diệc Phi cũng trở thành chuẩn mực sắc đẹp của làng giải trí với danh xưng “Thần tiên tỷ tỷ”. Năm 2020, diễn viên gây chú ý khi được đóng chính trong phim Hoa Mộc Lan do Disney sản xuất.

Lưu Diệc Phi vi vu du lịch Thái Lan, nhan sắc ‘thần tiên tỷ tỷ’ qua camera người đi đường hóa ra chỉ thế này? - Ảnh 7
Nàng tiểu hoa đán họ Lưu từng có 4 năm bên nhau với nam tài tử Song Seung Heon. Sau chia tay, Lưu Diệc Phi sống độc thân trong biệt thự siêu khủng. 

Về chuyện tình cảm, nữ diễn viên từ lúc gia nhập làng giải trí vướng không ít tin đồn. Tuy nhiên, cô chỉ công khai tình cảm với bạn diễn người Hàn Quốc - Song Seung Heon. Nhưng sau 4 năm bên nhau, cả hai đã “đường ai nấy đi” vì bận rộn công việc.

Lưu Diệc Phi tận hưởng cuộc sống ‘phú bà quyền lực’ ở tuổi 36, sống độc thân trong biệt thự nghìn tỷ sang chảnh

Lưu Diệc Phi tận hưởng cuộc sống ‘phú bà quyền lực’ ở tuổi 36, sống độc thân trong biệt thự nghìn tỷ sang chảnh

Cuộc sống độc thân ở tuổi 36 của Lưu Diệc Phi khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Nữ diễn viên tận hưởng cuộc sống như “phú bà quyền lực” trong biệt thự rộng lớn với thú cưng của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Diệc Phi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Lưu Diệc Phi tận hưởng cuộc sống ‘phú bà quyền lực’ ở tuổi 36, sống độc thân trong biệt thự nghìn tỷ sang chảnh

Lưu Diệc Phi tận hưởng cuộc sống ‘phú bà quyền lực’ ở tuổi 36, sống độc thân trong biệt thự nghìn tỷ sang chảnh

Khoảnh khắc kinh điển của Lưu Diệc Phi năm 24 tuổi, chứng minh đẳng cấp nhan sắc ‘thần tiên tỷ tỷ’ đến Dương Mịch – Triệu Lệ Dĩnh cũng khó bì kịp

Khoảnh khắc kinh điển của Lưu Diệc Phi năm 24 tuổi, chứng minh đẳng cấp nhan sắc ‘thần tiên tỷ tỷ’ đến Dương Mịch – Triệu Lệ Dĩnh cũng khó bì kịp

Mỹ nhân lớn hơn 9 tuổi khiến thiên tiên Lưu Diệc Phi phải ‘hạ phàm’, U50 vẫn không già đi, được mệnh danh 'cô vợ được khao khát nhất showbiz’

Mỹ nhân lớn hơn 9 tuổi khiến thiên tiên Lưu Diệc Phi phải ‘hạ phàm’, U50 vẫn không già đi, được mệnh danh 'cô vợ được khao khát nhất showbiz’

Nhìn lại nhan sắc thuở mới vào về của Lưu Thi Thi, đẹp cỡ nào mà được cho là 'một chín một mười' với Lưu Diệc Phi

Nhìn lại nhan sắc thuở mới vào về của Lưu Thi Thi, đẹp cỡ nào mà được cho là 'một chín một mười' với Lưu Diệc Phi

Phản ứng của Dương Tử và Ngu Thư Hân khi thấy 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi lướt ngang

Phản ứng của Dương Tử và Ngu Thư Hân khi thấy 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi lướt ngang

Lưu Diệc Phi khoe nhan sắc rạng rỡ qua cam thường, biểu cảm khó đỡ gây chú ý

Lưu Diệc Phi khoe nhan sắc rạng rỡ qua cam thường, biểu cảm khó đỡ gây chú ý

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 12 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 10 giờ 55 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 10 giờ 57 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 11 giờ 0 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 11 giờ 2 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 17 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 12 giờ 2 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 13 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều