Mỹ nhân lớn hơn 9 tuổi khiến thiên tiên Lưu Diệc Phi phải ‘hạ phàm’, U50 vẫn không già đi, được mệnh danh 'cô vợ được khao khát nhất showbiz’

Sao quốc tế 28/11/2023 09:45

Đàn chị lớn hơn 9 tuổi có nhan sắc thế nào mà đến thiên tiên Lưu Diệc Phi cũng phải dè chừng.

Trong dàn hoa đán sinh năm 1985, Lưu Diệc Phi vốn nổi tiếng là mỹ nhân có vẻ đẹp thoát tục, ít bị đồng nghiệp át vía. Tuy nhiên mới đây, cư dân mạng đã tìm được mỹ nhân “đủ trình” để át vía Lưu Diệc Phi, đó chính là một người bạn cũ của cô - mỹ nhân Trần Tử Hàm.

Hình ảnh chụp chung giữa Lưu Diệc Phi và đàn chị lớn hơn 9 tuổi - Trần Tử Hàm từ cư dân mạng truyền tay nhau cho thấy nhan sắc của Trần Tử Hàm “không phải dạng vừa”.

Mỹ nhân lớn hơn 9 tuổi khiến thiên tiên Lưu Diệc Phi phải ‘hạ phàm’, U50 vẫn không già đi, được mệnh danh 'cô vợ được khao khát nhất showbiz’ - Ảnh 1
ảnh chụp chung giữa Lưu Diệc Phi và đàn chị lớn hơn 9 tuổi - Trần Tử Hàm. 

Ở bức ảnh vừa được chia sẻ lại, hiếm lắm mới thấy Trần Tử Hàm và Lưu Diệc Phi xuất hiện cùng nhau. Khi chung khung hình, Trần Tử Hàm át vía hoàn toàn đàn em, cô gây ấn tượng bởi gương mặt như búp bê, đôi mắt to tròn, đen láy.

Còn Lưu Diệc Phi, cô vẫn xinh đẹp chuẩn thần tiên tỷ tỷ, các đường nét trên gương mặt nhỏ nhắn, hài hòa. Khi so về vóc dáng, Trần Tử Hàm trông kiều diễm, sang trọng hơn đàn em. Đặc biệt, nếu không tiết lộ, ít ai ngờ Trần Tử Hàm hơn Lưu Diệc Phi gần chục tuổi.

Mỹ nhân lớn hơn 9 tuổi khiến thiên tiên Lưu Diệc Phi phải ‘hạ phàm’, U50 vẫn không già đi, được mệnh danh 'cô vợ được khao khát nhất showbiz’ - Ảnh 2
Trần Tử Hàm khá thành công khi đóng vai ác.

Việc Lưu Diệc Phi bị át vía bởi đàn chị là điều không khó hiểu vì ngay từ khi còn theo học khoa diễn xuất tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Trần Tử Hàm đã được xem là "hoa khôi" nhờ nhan sắc nổi bật của mình. Cùng với Tưởng Cần Cần và Kim Xảo Xảo, Trần Tử Hàm được gọi tên trong "3 đóa hoa vàng" của Bắc Ảnh năm đó.

Mỹ nhân lớn hơn 9 tuổi khiến thiên tiên Lưu Diệc Phi phải ‘hạ phàm’, U50 vẫn không già đi, được mệnh danh 'cô vợ được khao khát nhất showbiz’ - Ảnh 3
Trong phim Thần Điêu Đại Hiệp (2006) Trần Tử Hàm đảm nhiệm vai Quách Phù

Được biết, cả hai từng hợp tác với nhau trong phim truyền hình Thần Điêu Đại Hiệp (2006).

Trong Thần Điêu Đại Hiệp, Lưu Diệc Phi đảm nhiệm vai nữ chính Tiểu Long Nữ, với khí chất, tài nghệ võ thuật và nhan sắc hơn người. Về phía Trần Tử Hàm, cô đảm nhiệm vai Quách Phù, một cô nương đanh đá, bướng bỉnh. Được biết, Quách Phù là vai diễn để đời trong sự nghiệp người đẹp sinh năm 1978.

Mỹ nhân lớn hơn 9 tuổi khiến thiên tiên Lưu Diệc Phi phải ‘hạ phàm’, U50 vẫn không già đi, được mệnh danh 'cô vợ được khao khát nhất showbiz’ - Ảnh 4
Còn Lưu Diệc Phi đảm nhiệm vai nữ chính Tiểu Long Nữ. 

Nhiều khán giả cảm thấy tiếc cho Trần Tử Hàm khi cô có sắc, có tài nhưng mãi không bật lên được. Những dự án phim mà nữ diễn viên tham gia nhiều vô kể, nhưng rất ít trong số đó được khán giả nhớ đến. Trong khi Lưu Diệc Phi, sau 17 năm kể từ thời đóng Thần Điêu Đại Hiệp cùng đàn chị, cô đã có địa vị vững chắc trong giới, là sao hạng A của Trung Quốc và cả quốc tế.

Mỹ nhân lớn hơn 9 tuổi khiến thiên tiên Lưu Diệc Phi phải ‘hạ phàm’, U50 vẫn không già đi, được mệnh danh 'cô vợ được khao khát nhất showbiz’ - Ảnh 5
Trần Tử Hàm có hôn nhân hạnh phúc bên ông xã Đới Hướng Vũ. Chồng của Trần Tử Hàm kém cô 6 tuổi và cũng là diễn viên.

Dù diễn nhiều vai phụ suốt sự nghiệp nhưng Trần Tử Hàm lại không có cơ hội lên đời nữ chính. Tuy vậy, bản thân cô không quá áp lực về sự nghiệp, thậm chí hài lòng khi bản thân chỉ toàn đóng vai phụ. Có lẽ điều này một phần đến từ việc cô lấy chồng vào năm 2016. Chồng của Trần Tử Hàm là nam diễn viên Đới Hướng Vũ, một trong những ngôi sao nổi tiếng của màn ảnh Singapore.

Trần Tử Hàm của Thần Điêu Đại Hiệp 2006: Ác nữ trên màn ảnh nhưng ngoài đời là nữ hoàng của chồng, nhiều phim hot nhưng vẫn chưa lên được sao hạng A

Trần Tử Hàm của Thần Điêu Đại Hiệp 2006: Ác nữ trên màn ảnh nhưng ngoài đời là nữ hoàng của chồng, nhiều phim hot nhưng vẫn chưa lên được sao hạng A

Trần Tử Hàm nổi tiếng chuyên trị những vai phản diện trên màn ảnh. Mặc dù tích lũy nhiều phim hot nhưng cô nàng vẫn chưa vươn lên được hàng ngũ sao hạng A.

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