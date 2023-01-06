Trần Tử Hàm của Thần Điêu Đại Hiệp 2006: Ác nữ trên màn ảnh nhưng ngoài đời là nữ hoàng của chồng, nhiều phim hot nhưng vẫn chưa lên được sao hạng A

Sao quốc tế 06/01/2023 14:04

Trần Tử Hàm nổi tiếng chuyên trị những vai phản diện trên màn ảnh. Mặc dù tích lũy nhiều phim hot nhưng cô nàng vẫn chưa vươn lên được hàng ngũ sao hạng A.

Trần Tử Hàm nổi tiếng với vai Quách Phù trong Thần Điêu Đại Hiệp 2006, từ đó nữ diễn viên chuyên trị những vai phản diện trên màn ảnh. Không những thế, nhân vật Hỷ Tang Quỷ do cô thể hiện trong bộ phim đam mỹ đang hot Sơn Hà Lệnh đã khiến dân tình phải xuýt xoa khen ngợi. Cô từng tham gia nhiều vai phụ, thậm chí còn lấn lướt nữ chính vì vậy thậm chí được mệnh danh "nữ hoàng vai phụ". Mặc dù tích lũy nhiều phim hot nhưng cô nàng vẫn chưa vươn lên được hàng ngũ sao hạng A.

Trần Tử Hàm của Thần Điêu Đại Hiệp 2006: Ác nữ trên màn ảnh nhưng ngoài đời là nữ hoàng của chồng, nhiều phim hot nhưng vẫn chưa lên được sao hạng A - Ảnh 1

Với nhan sắc nổi trội và tài năng diễn xuất đáng nể, sau khi bước chân vào showbiz, Trần Tử Hàm nhanh chóng trở thành mỹ nhân cổ trang trên màn ảnh Hoa ngữ. Thế nhưng, khi ấy, những mỹ nhân có vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng mới đúng với thị hiếu của khán giả, còn vẻ sắc sảo, quyến rũ pha chút ma mị của Trần Tử Hàm lại khiến cô thường được giao những vai diễn cá tính như Tiểu Thanh trong Bạch Xà Truyện, Lữ Trĩ trong Thần Thoại, Yên Chi trong Tế Công Truyền Kỳ 2...Đặc biệt, khi hóa thân thành nàng Quách Phù xinh đẹp, kiều diễm nhưng lại kiêu căng, tùy hứng trong Anh Hùng Xạ Điêu, Trần Tử Hàm được nhà văn Kim Dung hết lời khen ngợi: “Cô ấy diễn Quách Phù còn tốt hơn cả bản thân Quách Phù”.

Trần Tử Hàm của Thần Điêu Đại Hiệp 2006: Ác nữ trên màn ảnh nhưng ngoài đời là nữ hoàng của chồng, nhiều phim hot nhưng vẫn chưa lên được sao hạng A - Ảnh 2

Hoạt động trong nghề diễn hơn 2 thập kỷ qua, Trần Tử Hàm đã tham gia vô số bộ phim, được công nhận là “chiến sĩ thi đua” của Cbiz. Trong đó, có không ít bộ phim cũng như nhân vật kinh điển nhưng tiếc thay, nữ diễn viên vẫn không thể thoát kiếp nữ phụ, chưa thể vươn lên thành sao hạng A.

Trần Tử Hàm của Thần Điêu Đại Hiệp 2006: Ác nữ trên màn ảnh nhưng ngoài đời là nữ hoàng của chồng, nhiều phim hot nhưng vẫn chưa lên được sao hạng A - Ảnh 3

Dù có nhiều tiếc nuối trong sự nghiệp nhưng bù lại, Trần Tử Hàm lại có hôn nhân mỹ mãn bên ông xã kém 6 tuổi - Đới Hướng Vũ. Sau khi kết hôn với ông xã kém nhiều tuổi, Trần Tử Hàm gần như vắng bóng trên màn ảnh nhỏ. Cô tập trung vào gia đình và muốn vun vén cuộc sống riêng tư thật tốt.

Trần Tử Hàm của Thần Điêu Đại Hiệp 2006: Ác nữ trên màn ảnh nhưng ngoài đời là nữ hoàng của chồng, nhiều phim hot nhưng vẫn chưa lên được sao hạng A - Ảnh 4

Khi mới công khai tình yêu, cặp đôi này gặp phải sự phản đối dữ dội của cộng đồng mạng. Có người cho rằng Đới Hướng Vũ muốn lợi dụng đàn chị để tiến bước trong sự nghiệp. Người hâm mộ của tài tử Hoa Tai Trân Châu cũng không chấp nhận mối nhân duyên này và lên tiếng chỉ trích Trần Tử Hàm trên mạng xã hội.

Trần Tử Hàm của Thần Điêu Đại Hiệp 2006: Ác nữ trên màn ảnh nhưng ngoài đời là nữ hoàng của chồng, nhiều phim hot nhưng vẫn chưa lên được sao hạng A - Ảnh 5Trần Tử Hàm của Thần Điêu Đại Hiệp 2006: Ác nữ trên màn ảnh nhưng ngoài đời là nữ hoàng của chồng, nhiều phim hot nhưng vẫn chưa lên được sao hạng A - Ảnh 6Trần Tử Hàm của Thần Điêu Đại Hiệp 2006: Ác nữ trên màn ảnh nhưng ngoài đời là nữ hoàng của chồng, nhiều phim hot nhưng vẫn chưa lên được sao hạng A - Ảnh 7

Có lần, khi được hỏi về kế hoạch sinh con, Đới Hướng Vũ cho biết: “Muốn có một bé trai để cân bằng một chút, vì trong nhà đã có một công chúa nhỏ rồi”. Dù kém tuổi bà xã nhưng trong mắt tài tử này, Trần Tử Hàm luôn là cô gái nhỏ được anh nâng niu, trân trọng hết mức. Giờ đây, ở tuổi 42, Trần Tử Hàm vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp, xứng danh nữ thần không tuổi Cbiz. Cuộc sống bình dị nhưng ấm êm, hạnh phúc bên chồng trẻ của nàng “ác nữ” cũng khiến cộng đồng mạng vô cùng ngưỡng mộ.

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