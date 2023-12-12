Lưu Diệc Phi tận hưởng cuộc sống ‘phú bà quyền lực’ ở tuổi 36, sống độc thân trong biệt thự nghìn tỷ sang chảnh

Sao quốc tế 12/12/2023 10:01

Cuộc sống độc thân ở tuổi 36 của Lưu Diệc Phi khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Nữ diễn viên tận hưởng cuộc sống như “phú bà quyền lực” trong biệt thự rộng lớn với thú cưng của mình.

Lưu Diệc Phi sinh ra tại Vũ Hán, Trung Quốc, được cha mẹ đặt cho cái tên An Phong. Năm Lưu Diệc Phi lên 4 tuổi, cha mẹ cô ly hôn, Lưu Diệc Phi sống cùng mẹ. Sau này, Lưu Diệc Phi lấy họ mẹ và được bà ngoại đặt tên mới là Lưu Tây Mỹ Tử. Năm 10 tuổi, cô cùng mẹ di cư sang Mỹ, đồng thời sử dụng tên tiếng Anh là Crystal Liu.

Lưu Diệc Phi tận hưởng cuộc sống ‘phú bà quyền lực’ ở tuổi 36, sống độc thân trong biệt thự nghìn tỷ sang chảnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bố Lưu Diệc Phi là giáo sư của trường Đại học, còn mẹ là nghệ sĩ múa cấp quốc gia.‏ Tuy bố mẹ ly hôn nhưng không ảnh hưởng tới việc người đẹp được lớn lên trong môi trường giáo dục tận tâm từ gia đình.

Ngày bé, bên cạnh việc học văn hóa, Lưu Diệc Phi đã được mẹ của mình cho tiếp cận với nghệ thuật như múa, đàn hay thậm chí cả ca hát...‏ ‏Đây cũng là nền tảng vững chắc để Lưu Diệc Phi đạt được những bước tiến thần tốc khi gia nhập làng giải trí Trung Quốc. Năm 15 tuổi, Lưu Diệc Phi trở về Trung Quốc và đăng ký thi vào khoa Diễn xuất của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Trải qua các vòng thi, Lưu Diệc Phi trở thành sinh viên trẻ tuổi nhất trong lịch sử của trường.

Lưu Diệc Phi tận hưởng cuộc sống ‘phú bà quyền lực’ ở tuổi 36, sống độc thân trong biệt thự nghìn tỷ sang chảnh - Ảnh 2
Lưu Diệc Phi nổi lên với nhan sắc như hoa như ngọc qua các bộ phim Kim Phấn Thế Gia (2002).

Cô nhanh chóng nổi lên với nhan sắc như hoa như ngọc qua các bộ phim Kim Phấn Thế Gia (2002), Thiên Long Bát Bộ (2003), Tiên Kiếm Kỳ Hiệp (2004) và Thần Điêu Đại Hiệp (2006)... Kể từ đó, làng giải trí Trung Quốc có một "Thần tiên tỷ tỷ" mà đến nay gần 20 năm trôi qua chưa có ai thay thế được mỹ danh này.

Ở thời điểm hiện tại, dù đã 36 tuổi nhưng nhan sắc của Lưu Diệc Phi vẫn luôn nhận được nhiều lời khen ngợi. Khi các mỹ nhân theo đuổi vẻ đẹp mình hạc sương mai, ám ảnh với cân nặng vì thì vẻ ngoài đầy đặn, ngọt ngào của Lưu Diệc Phi trở thành niềm yêu thích của nhiều người. Truyền thông Cbiz nhiều lần tán dương vẻ đẹp tự nhiên, khí chất thanh tú, không vướng bụi trần và gọi Lưu Diệc Phi là quốc bảo nhan sắc.

Lưu Diệc Phi tận hưởng cuộc sống ‘phú bà quyền lực’ ở tuổi 36, sống độc thân trong biệt thự nghìn tỷ sang chảnh - Ảnh 3
Dù đã 36 tuổi nhưng nhan sắc của Lưu Diệc Phi vẫn luôn nhận được nhiều lời khen ngợi.

‏Trong suốt sự nghiệp của mình, Lưu Diệc Phi cũng có trong tay rất nhiều giải thưởng. Cô đã nhiều lần xuất hiện trong danh sách 100 ngôi sao nổi tiếng nhất Trung Quốc theo Forbes. ‏Từ tuổi 15 khi bước chân vào showbiz cho tới tuổi 36, nhờ luôn duy trì được phong độ của mình, Lưu Diệc Phi sở hữu nguồn thu nhập đáng kể từ việc đóng phim, quảng cáo và làm đại diện nhãn hàng. Cô trở thành "phú bà hàng thật giá thật" của showbiz.‏

Theo truyền thông Trung thống kê, Lưu Diệc Phi sở hữu rất nhiều biệt thự cao cấp với khối tài sản khổng lồ.‏ ‏Hiện tại người đẹp đang sinh sống trong biệt thự cao cấp tại khu Thuận Nghĩa, Bắc Kinh, Trung Quốc với diện tích khoảng 16.700 m2, có giá trị hàng trăm triệu NDT (tương đương hàng nghìn tỷ đồng). Với diện tích tương đương với 4 sân bóng, ngôi nhà thậm chí rộng đến nỗi phóng viên phải than thở "không thể chụp hết toàn cảnh trong một bức hình". Bố cô còn xây phòng vũ đạo, phòng luyện đàn chuyên nghiệp ngay trong nhà mình để nâng cao kỹ năng chuyên ngành cho Lưu Diệc Phi. Căn biệt thự của Lưu Diệc Phi có cả phòng tập gym, bể bơi…

Lưu Diệc Phi tận hưởng cuộc sống ‘phú bà quyền lực’ ở tuổi 36, sống độc thân trong biệt thự nghìn tỷ sang chảnh - Ảnh 4
Lưu Diệc Phi đang sinh sống trong biệt thự cao cấp tại khu Thuận Nghĩa, Bắc Kinh, Trung Quốc với diện tích khoảng 16.700 m2
Lưu Diệc Phi tận hưởng cuộc sống ‘phú bà quyền lực’ ở tuổi 36, sống độc thân trong biệt thự nghìn tỷ sang chảnh - Ảnh 5
Căn biệt thự của Lưu Diệc Phi có cả phòng tập gym, bể bơi…
Lưu Diệc Phi tận hưởng cuộc sống ‘phú bà quyền lực’ ở tuổi 36, sống độc thân trong biệt thự nghìn tỷ sang chảnh - Ảnh 6
Với diện tích tương đương với 4 sân bóng căn biệt thự có giá trị hàng trăm triệu NDT (tương đương hàng nghìn tỷ đồng).

‏Trước truyền thông, người đẹp chỉ từng chia sẻ, muốn sống trong 1 căn nhà rộng lớn vì muốn nuôi nhiều thú cưng cũng như là nơi cô có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống riêng tư của mình. Đặc biệt, từ năm 2006, biệt thự của Lưu Diệc Phi đã trở thành nơi trú ngụ cho rất nhiều vị khách đặc biệt: Đó là những chú mèo, chú chó bị bỏ rơi và bị thương. Có giai đoạn đỉnh điểm trong biệt thự của Lưu Diệc Phi có khoảng gần 60 chú mèo. ‏‏Tình yêu của Lưu Diệc Phi cũng truyền cảm hứng cho fan hâm mộ của cô nàng. ‏

Lưu Diệc Phi tận hưởng cuộc sống ‘phú bà quyền lực’ ở tuổi 36, sống độc thân trong biệt thự nghìn tỷ sang chảnh - Ảnh 7
Lưu Diệc Phi nổi tiếng trong giới vì tình yêu đặc biệt dành cho thú cưng.
Lưu Diệc Phi tận hưởng cuộc sống ‘phú bà quyền lực’ ở tuổi 36, sống độc thân trong biệt thự nghìn tỷ sang chảnh - Ảnh 8
Nữ diễn viên thu nhận những chú mèo, chú chó bị bỏ rơi và bị thương.
Lưu Diệc Phi tận hưởng cuộc sống ‘phú bà quyền lực’ ở tuổi 36, sống độc thân trong biệt thự nghìn tỷ sang chảnh - Ảnh 9
‏‏Tình yêu của Lưu Diệc Phi cũng truyền cảm hứng cho fan hâm mộ của cô nàng.

Không chỉ sở hữu biệt thự khủng, cô còn sở hữu hàng loạt bất động sản giá trị và bộ sưu tập siêu xe đắt đỏ: Ferrari, Porsche, Mercedes, Rolls Royce… Nữ diễn viên liên tục xuất hiện trên các tạp chí danh tiếng: Marie Claire, Elle, Vogue, Harper's Bazaar… đồng thời là gương mặt được nhiều thương hiệu xa xỉ săn đón, đắt show quảng cáo, sự kiện.

Lưu Diệc Phi tận hưởng cuộc sống ‘phú bà quyền lực’ ở tuổi 36, sống độc thân trong biệt thự nghìn tỷ sang chảnh - Ảnh 10
Lưu Diệc Phi sở hữu bộ sưu tập siêu xe đắt đỏ: Ferrari, Porsche, Mercedes, Rolls Royce…
Lưu Diệc Phi tận hưởng cuộc sống ‘phú bà quyền lực’ ở tuổi 36, sống độc thân trong biệt thự nghìn tỷ sang chảnh - Ảnh 11
Nữ diễn viên phim Đi đến nơi có gió liên tục xuất hiện trên các tạp chí danh tiếng: Marie Claire, Elle, Vogue, Harper's Bazaar

Cô là đại sứ thương hiệu của Louis Vuitton, thường xuyên xuất hiện trong các chiến dịch, sự kiện lớn của hãng. Hồi tháng 3, sao nữ gây chú ý khi dự show thời trang của nhà mốt danh tiếng thuộc khuôn khổ Paris Fashion Week.

Lưu Diệc Phi tận hưởng cuộc sống ‘phú bà quyền lực’ ở tuổi 36, sống độc thân trong biệt thự nghìn tỷ sang chảnh - Ảnh 12
Và là đại sứ thương hiệu của nhiều hãng thời trang cao cấp. 

‏Tuổi 36 của Lưu Diệc Phi, tự bản thân làm nên sự hạnh phúc chứ không cần phải chờ đợi người đàn ông nào đó mang đến cho mình.

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