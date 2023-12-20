Đỉnh như 'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi cũng có ngày bị dìm hàng nhan sắc 'tả tơi'

Tạo hình khó hiểu này của Lưu Diệc Phi đã khiến cô bay sạch khí chất tiên nữ vốn có.

Lưu Diệc Phi là một trong những minh tinh nổi bật nhất làng giải trí Hoa ngữ. Nhờ nhan sắc tuyệt mỹ và vai Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ, biệt danh "Thần tiên tỷ tỷ" độc nhất vô nhị đã đi theo Lưu Diệc Phi tới tận bây giờ. Thậm chí, tên của cô còn được sử dụng như một tính từ để chỉ sự xinh đẹp. Lưu Diệc Phi là một trong những minh tinh nổi bật nhất làng giải trí Hoa ngữ. Biệt danh "Thần tiên tỷ tỷ" độc nhất vô nhị đã đi theo Lưu Diệc Phi tới tận bây giờ nhờ vai Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ. Dù xinh đẹp là thế nhưng cũng có lúc Lưu Diệc Phi trở thành “nạn nhân” của tạo hình không phù hợp. Hơn thế, lại còn là tạo hình của chính bộ phim góp phần làm nên tên tuổi của cô – Thần Điêu Đại Hiệp.

Tạo hình ban đầu trong buổi thử vai của Lưu Diệc Phi. Tuy nhiên may mắn thay, đây chỉ là tạo hình ban đầu trong buổi thử vai của Lưu Diệc Phi cho nhân vật Tiểu Long Nữ. Ở thời điểm này, kiểu tóc lẫn trang phục của nàng Tiểu Long Nữ vừa đơn điệu, vừa khó hiểu. Nhiều khán giả nhận xét, với tạo hình như thế, khí chất của Lưu Diệc Phi “bay sạch”, người hâm mộ khó hình dung ra “Thần tiên tỷ tỷ” nổi danh năm nào. Kiểu tóc lẫn trang phục của nàng Tiểu Long Nữ vừa đơn điệu, vừa khó hiểu. Lúc phim được ra mắt, tạo hình của Lưu Diệc Phi được thay đổi, chăm chút tỉ mỉ, tinh tế hơn nhiều. Đặc biệt nhất có lẽ là về trang phục, dù chỉ toàn là đồ màu trắng nhưng vẫn cực kỳ chất lượng, toát ra vẻ thanh thoát, khí chất thần tiên độc nhất vô nhị.

Lúc phim được ra mắt, tạo hình của Lưu Diệc Phi được thay đổi, chăm chút tỉ mỉ, tinh tế hơn nhiều. Nữ diễn viên toát ra vẻ thanh thoát, khí chất thần tiên độc nhất vô nhị. Dù diễn xuất Tiểu Long Nữ của Lưu Diệc Phi có phần kém hơn so với đàn chị Lý Nhược Đồng nhưng không ai có thể phủ nhận tạo hình Tiểu Long Nữ của cô đẹp kinh điển, khó mà thay thế được. Lưu Diệc Phi dấn thân vào showbiz từ năm 15 tuổi. Cô nổi tiếng ngay ở bộ phim đầu tay Kim Phấn Thế Hoa. Năm 2003, danh tiếng Lưu Diệc Phi bùng nổ khi vào vai Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ. Cố nhà văn Kim Dung từng cho biết Lưu Diệc Phi chính là Vương Ngữ Yên khiến ông mát dạ và ưng ý nhất. Ngoài ra, nữ diễn viên còn góp mặt trong những bộ phim đình đám khác như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Thiện Nữ U Hồn, Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Hoa Mộc Lan – Mulan,... Lưu Diệc Phi nổi tiếng ngay ở bộ phim đầu tay Kim Phấn Thế Hoa. Năm 2022, Lưu Diệc Phi trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Mộng Hoa Lục. Dự án gây sốt và được đánh giá cao với điểm chất lượng trên 8, trên trang Douban. Đầu năm 2023, Lưu Diệc Phi có thêm bộ phim Đi Đến Nơi Có Gió, cũng đạt được những thành công nhất định. Hiện tại, dân tình đang rất ngóng chờ siêu phẩm Câu Chuyện Hoa Hồng của cô nàng đóng chung với Lâm Canh Tân, Hoắc Kiến Hoa, Đồng Đại Vỹ được ra mắt. Năm 2022, Lưu Diệc Phi trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Mộng Hoa Lục. Hiện tại, dân tình đang rất ngóng chờ siêu phẩm Câu Chuyện Hoa Hồng của cô nàng.

Lưu Diệc Phi và Triệu Vy cùng chung khung hình, dân mạng liền đặt lên 'bàn cân' so sánh Mới đây, những bức ảnh cũ của Triệu Vy và Lưu Diệc Phi đã được cư dân mạng đào lại. Loạt ảnh hiếm này được cho là chụp cách đây 12 năm khi cả hai cùng chung một sự kiện.

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