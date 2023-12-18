Lưu Diệc Phi và Triệu Vy cùng chung khung hình, dân mạng liền đặt lên 'bàn cân' so sánh

Sao quốc tế 18/12/2023 07:35

Mới đây, những bức ảnh cũ của Triệu Vy và Lưu Diệc Phi đã được cư dân mạng đào lại. Loạt ảnh hiếm này được cho là chụp cách đây 12 năm khi cả hai cùng chung một sự kiện.

Loạt ảnh hiếm này được cho là chụp cách đây 12 năm khi Lưu Diệc Phi và Triệu Vy cùng chung một sự kiện. Cụ thể, Lưu Diệc Phi diện áo cổ lọ tông tím kết hợp cùng chân váy ngắn và boots dáng dài.

Trong khi đó, Triệu Vy lại sử dụng trang phục màu đỏ nổi bật. Mặc dù khi đứng cạnh đàn em, Triệu Vy còn phần thấp bé hơn nhưng về mặt nhan sắc và độ sành điệu thì cô chẳng hề kém cạnh.

Năm 2020, Lưu Diệc Phi nhận được nhiều sự chú ý khi đảm nhận vai chính bộ phim “Hoa Mộc Lan” phiên bản người đóng của Disney.Đây là dự án có kinh phí khủng nhưng cũng vướng phải nhiều ý kiến trái chiều. Trước đó, phiên bản “Hoa Mộc Lan” của Trung Quốc do Triệu Vy thể hiện.

Với tác phẩn này, “Én nhỏ” đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả về một nàng Mộc Lan vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ. Không ít cư dân mạng cho rằng Lưu Diệc Phi chỉ được cái mặt đẹp, diễn xuất không thể so sánh với Triệu Vy.

Sau thời gian vắng bóng, Lưu Diệc Phi trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim ăn khách “Mộng Hoa Lục” đóng cặp cùng với Trần Hiểu. Dự án gần đây nhất mà cô tham gia là “Đi đến nơi có gió" và "Câu chuyện hoa hồng".

Trái ngược với đàn em, Triệu Vy biến mất một cách bí ẩn. Cô bị gạch tên khỏi các tác phẩm làm nên tên tuổi như Hoàn Châu cách cách, Tân dòng sông ly biệt, Họa bì, Mẹ hổ bố mèo, Kinh hoa yên vân... và thu hồi danh hiệu đại hoa đán cùng một số giải thưởng.

Các nhãn hàng cũng âm thầm hủy hợp đồng, xóa ảnh của nữ diễn viên trên các phương tiện truyền thông rồi tìm gương mặt thay thế. Nữ diễn viên không tham gia các hoạt động nghệ thuật và ít khi xuất hiện trước công chúng.

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