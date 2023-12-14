Lưu Diệc Phi tiếp tục khoe sắc trong chuyến du lịch tại Thái Lan, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

Sao quốc tế 14/12/2023 07:35

Mới đây, Lưu Diệc Phi bất ngờ đăng tải loạt ảnh vi vu Bangkok, Thái Lan trên trang cá nhân.

Mới đây, Lưu Diệc Phi đã chia sẻ lên mạng xã hội loạt ảnh ngọt ngào về chuyến du lịch Thái Lan. Trong ảnh, cô trông rất thoải mái, tự nhiên và tràn đầy sức sống. Lưu Diệc Phi diện chiếc váy dài họa tiết đen trắng kết hợp kính râm bản to theo phong cách đơn giản, nhẹ nhàng.

Nữ diễn viên sau đó thay đổi phong cách từ ngọt ngào sang cá tính với chiếc áo crop top đen in hình cùng quần jean xanh, khoe đôi chân thon dài.

Lưu Diệc Phi tiếp tục khoe sắc trong chuyến du lịch tại Thái Lan, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng? - Ảnh 1Lưu Diệc Phi tiếp tục khoe sắc trong chuyến du lịch tại Thái Lan, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng? - Ảnh 2Lưu Diệc Phi tiếp tục khoe sắc trong chuyến du lịch tại Thái Lan, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng? - Ảnh 3

 

Dù đã bước sang tuổi 36 tuổi nhưng vẻ ngoài của Lưu Diệc Phi vẫn không hề mai một, thậm chí còn trẻ trung, nữ tính hơn khiến nhiều người phải ghen tị.

Lưu Diệc Phi vào nghề đã nhiều năm, với ngoại hình xuất sắc và khả năng diễn xuất tuyệt vời, cô đã thu hút được vô số người hâm mộ và trở thành nữ thần trong lòng nhiều người. Nhìn thấy vẻ đẹp không tuổi của cô ở hiện tại vẫn sẽ khiến nhiều người phải trầm trồ.

Lưu Diệc Phi tiếp tục khoe sắc trong chuyến du lịch tại Thái Lan, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng? - Ảnh 4

Hiện tại, Lưu Diệc Phi vừa mới đóng máy dự án phim "Câu Chuyện Hoa Hồng" và dành thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị cho dự án phim tiếp theo trong năm 2024.

Câu chuyện hoa hồng là kịch bản phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Diệc Thư, xoay quanh nhân vật nữ chính Hoàng Diệc Mai. Là cô gái xuất thân tốt, được cưng chiều nhưng ở tuổi trưởng thành, Hoàng Diệc Mai phải đối diện biến cố khiến tính cách thay đổi.  Đổ vỡ hôn nhân là bước ngoặt cuộc đời khiến Hoàng Diệc Mai trở thành một cô gái "như một bông hoa hồng xinh đẹp nhưng có gai".

Phim Câu chuyện hoa hồng đánh dấu sự kết hợp của Lưu Diệc Phi với bạn diễn nam như Lâm Canh Tân, Hoắc Kiến Hoa, Đồng Đại Vỹ, dự kiến ra mắt khán giả vào năm 2024.

Lưu Diệc Phi khoe nhan sắc rạng rỡ qua cam thường, biểu cảm khó đỡ gây chú ý

Lưu Diệc Phi khoe nhan sắc rạng rỡ qua cam thường, biểu cảm khó đỡ gây chú ý

Vừa qua, Lưu Diệc Phi thu hút sự chú ý của công chúng khi cập nhật một loạt ảnh xinh đẹp của mình trên trang cá nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Diệc Phi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Lưu Diệc Phi khoe nhan sắc rạng rỡ qua cam thường, biểu cảm khó đỡ gây chú ý

Lưu Diệc Phi khoe nhan sắc rạng rỡ qua cam thường, biểu cảm khó đỡ gây chú ý

Vừa đóng máy 'Câu chuyện Hoa Hồng', Lưu Diệc Phi gây chú ý với loạt ảnh 'hệt như mối tình đầu' ở tuổi 36

Vừa đóng máy 'Câu chuyện Hoa Hồng', Lưu Diệc Phi gây chú ý với loạt ảnh 'hệt như mối tình đầu' ở tuổi 36

Lưu Diệc Phi gây bất ngờ khi diện đầm xuyên thấu của nhà thiết kế Việt Nam

Lưu Diệc Phi gây bất ngờ khi diện đầm xuyên thấu của nhà thiết kế Việt Nam

Lưu Diệc Phi khoe ảnh ngày thường, để lộ sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt trong nhà riêng

Lưu Diệc Phi khoe ảnh ngày thường, để lộ sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt trong nhà riêng

Lưu Diệc Phi nỗi bật với bộ váy tím bồng bềnh trễ vai, màn tương tác với nam thần kém tuổi 'gây bão' cõi mạng

Lưu Diệc Phi nỗi bật với bộ váy tím bồng bềnh trễ vai, màn tương tác với nam thần kém tuổi 'gây bão' cõi mạng

Lưu Diệc Phi đeo viên sapphire gần 67 carat, nhan sắc qua cam thường ở tuổi U40 ra sao?

Lưu Diệc Phi đeo viên sapphire gần 67 carat, nhan sắc qua cam thường ở tuổi U40 ra sao?

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 12 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 10 giờ 55 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 10 giờ 57 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 11 giờ 0 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 11 giờ 2 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 17 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 12 giờ 2 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 13 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều