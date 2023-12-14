Lưu Diệc Phi tiếp tục khoe sắc trong chuyến du lịch tại Thái Lan, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

Nữ diễn viên sau đó thay đổi phong cách từ ngọt ngào sang cá tính với chiếc áo crop top đen in hình cùng quần jean xanh, khoe đôi chân thon dài.

Mới đây, Lưu Diệc Phi đã chia sẻ lên mạng xã hội loạt ảnh ngọt ngào về chuyến du lịch Thái Lan. Trong ảnh, cô trông rất thoải mái, tự nhiên và tràn đầy sức sống. Lưu Diệc Phi diện chiếc váy dài họa tiết đen trắng kết hợp kính râm bản to theo phong cách đơn giản, nhẹ nhàng.

Dù đã bước sang tuổi 36 tuổi nhưng vẻ ngoài của Lưu Diệc Phi vẫn không hề mai một, thậm chí còn trẻ trung, nữ tính hơn khiến nhiều người phải ghen tị.

Lưu Diệc Phi vào nghề đã nhiều năm, với ngoại hình xuất sắc và khả năng diễn xuất tuyệt vời, cô đã thu hút được vô số người hâm mộ và trở thành nữ thần trong lòng nhiều người. Nhìn thấy vẻ đẹp không tuổi của cô ở hiện tại vẫn sẽ khiến nhiều người phải trầm trồ.

Hiện tại, Lưu Diệc Phi vừa mới đóng máy dự án phim "Câu Chuyện Hoa Hồng" và dành thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị cho dự án phim tiếp theo trong năm 2024.

Câu chuyện hoa hồng là kịch bản phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Diệc Thư, xoay quanh nhân vật nữ chính Hoàng Diệc Mai. Là cô gái xuất thân tốt, được cưng chiều nhưng ở tuổi trưởng thành, Hoàng Diệc Mai phải đối diện biến cố khiến tính cách thay đổi. Đổ vỡ hôn nhân là bước ngoặt cuộc đời khiến Hoàng Diệc Mai trở thành một cô gái "như một bông hoa hồng xinh đẹp nhưng có gai".

Phim Câu chuyện hoa hồng đánh dấu sự kết hợp của Lưu Diệc Phi với bạn diễn nam như Lâm Canh Tân, Hoắc Kiến Hoa, Đồng Đại Vỹ, dự kiến ra mắt khán giả vào năm 2024.