Một bức ảnh hậu trường hiếm hoi của Lưu Diệc Phi đã bị “đào” lại khiến cho mỹ nhân này đánh mất danh xưng thần tiên tỷ tỷ.

Cụ thể, cư dân mạng đã chia sẻ lại ảnh Lưu Diệc Phi ngồi đọc kịch bản trong quá trình ghi hình cho một dự án truyền hình. Trong ảnh, nàng Tiểu long nữ ăn mặc đơn giản, với áo lông trắng, quần jeans, chân mang boot da. Nữ diễn viên trang điểm nhẹ nhàng, cô để tóc dài thẳng, trông rất nữ tính nhưng cũng không kém phần cá tính.

Bức ảnh trên được xếp vào top những khoảnh khắc hậu trường xuất thần của Lưu Diệc Phi. Sau khi lan truyền, ngoài những bình luận có cánh cho thần thái của nữ diễn viên, sự chú ý của công chúng còn “va” vào dáng ngồi bá đạo của cô nàng. Nhiều người cho rằng, hiếm khi thấy cô lầy lội như vậy. Khoảnh khắc này giúp nữ diễn viên có thêm 1 biệt danh mới, đó là “soái tỷ Lưu Diệc Phi”. Bên cạnh đó, sự tập trung cao độ trong công việc của mỹ nhân đình đám cũng khiến dân tình không khỏi xuýt xoa.

Được biết, người đẹp đang có chuyến du lịch tại Thái Lan. Nàng tiểu long nữ đã chia sẻ lên mạng xã hội loạt ảnh ngọt ngào về nghỉ dưỡng. Trong ảnh, cô trông rất thoải mái, tự nhiên và tràn đầy sức sống. Lưu Diệc Phi diện chiếc váy dài họa tiết đen trắng kết hợp kính râm bản to theo phong cách đơn giản, nhẹ nhàng. Nữ diễn viên còn có nhiều biểu cảm đáng yêu khiến dân tình đứng ngồi không yên. Dù đã bước sang tuổi 36 tuổi nhưng vẻ ngoài của Lưu Diệc Phi vẫn không hề mai một, thậm chí còn trẻ trung, nữ tính hơn khiến nhiều người phải ghen tị. Lưu Diệc Phi sinh năm 1987. Vào nghề đã nhiều năm, với ngoại hình xuất sắc và khả năng diễn xuất tuyệt vời, cô đã thu hút được vô số người hâm mộ và trở thành nữ thần trong lòng nhiều người. Nhìn thấy vẻ đẹp không tuổi của cô ở hiện tại vẫn sẽ khiến nhiều người phải trầm trồ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/luu-diec-phi-anh-mat-danh-xung-than-tien-ty-ty-chi-vi-1-hanh-ong-cm-cuoi-ngat-at-biet-danh-moi-637517.html