Đi Đến Nơi Có Gió của 'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi nhận thêm 'trái ngọt'

Đi Đến Nơi Có Gió sau khi lên sóng liền tạo cơn sốt mạnh mẽ trên mạng xã hội, bởi phim mang đến cảm giác bình yên, lắng đọng cho khán giả, thông điệp truyền tải cũng để lại dấu ấn khiến người xem khó thể mà quên được. Mới đây, bộ phim này lại lần nữa khiến các fan của thần tiên tỷ tỷ cực kỳ tự hào, hạnh phúc.

Đi Đến Nơi Có Gió sau khi lên sóng liền tạo cơn sốt mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Cụ thể, ngày 25/12 vừa qua Sở Văn hóa và Du lịch Đại Lý đã ra công văn thông báo, bộ phim truyền hình Đi Đến Nơi Có Gió do Hoa Sách Ảnh Thị sản xuất, đã được nhận trợ cấp 2.000.000 NDT (khoảng 6,7 tỷ đồng). Nguồn vốn này đến từ quỹ phát triển ngành du lịch văn hóa lớn của Đại Lý năm 2023.