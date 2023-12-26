Đi Đến Nơi Có Gió của 'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi nhận thêm 'trái ngọt'

Khán giả yêu thích bộ phim Đi Đến Nơi Có Gió của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện chắc hẳn sẽ rất vui mừng khi nhận được tin vui này.
- 'Đi Đến Nơi Có Gió' của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đã góp phần làm tăng trưởng du lịch ở tỉnh Vân Nam
- Tại sao nói sự nghiệp của Lý Hiện rộng mở sau khi đóng cùng Lưu Diệc Phi trong 'Đi Đến Nơi Có Gió'?
Đi Đến Nơi Có Gió sau khi lên sóng liền tạo cơn sốt mạnh mẽ trên mạng xã hội, bởi phim mang đến cảm giác bình yên, lắng đọng cho khán giả, thông điệp truyền tải cũng để lại dấu ấn khiến người xem khó thể mà quên được. Mới đây, bộ phim này lại lần nữa khiến các fan của thần tiên tỷ tỷ cực kỳ tự hào, hạnh phúc.
Cụ thể, ngày 25/12 vừa qua Sở Văn hóa và Du lịch Đại Lý đã ra công văn thông báo, bộ phim truyền hình Đi Đến Nơi Có Gió do Hoa Sách Ảnh Thị sản xuất, đã được nhận trợ cấp 2.000.000 NDT (khoảng 6,7 tỷ đồng). Nguồn vốn này đến từ quỹ phát triển ngành du lịch văn hóa lớn của Đại Lý năm 2023.
Đi Đến Nơi Có Gió là phim truyền hình hiện đại của Trung Quốc. Phim do Đinh Tử Quang đạo diễn, viết kịch bản bởi Thủy Thiên Mặc, Vương Hùng Thành với sự tham gia của hai diễn viên chính Lưu Diệc Phi và Lý Hiện.
Phim khai thác đề tài chữa lành, khởi nghiệp với nội dung chính là hành trình rời bỏ thành phố về quê lập nghiệp. Phim cũng đề cập tới vấn đề khai phá du lịch giúp đổi mới quê hương cũng như câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng giữa Hứa Hồng Đậu (Lưu Diệc Phi thủ vai) và Tạ Chi Dao (Lý Hiện thủ vai).
Khi được ra mắt, Đi Đến Nơi Có Gió đã nhanh chóng được nhiều lời khen ngợi bởi những màn tương tác ngọt ngào, tương xứng cả ngoại hình, diễn xuất của cặp đôi chính. Bên cạnh đó, phim còn có bối cảnh đẹp như tranh vẽ. Khán giả xem phim sẽ có cảm giác bản thân được đi du lịch tại Vân Nam (Trung Quốc), đắm chìm trong những phong cảnh tuyệt vời nơi đây.
Trong 10 ngày đầu công chiếu, phim đạt hơn 1 tỷ lượt xem, hơn 5 triệu lượt thảo luận trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Hiện tại, phim đạt 8,7/10 điểm trên Douban. Tờ New York Times đề cử Đi đến nơi có gió là một trong những bộ phim truyền hình quốc tế xuất sắc năm 2023.