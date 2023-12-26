Lộ hình ảnh Lưu Diệc Phi trong tạo hình cung đấu, nhan sắc thế nào khiến netizen tranh luận nảy lửa, có áp đảo được Dương Mịch?

Lưu Diệc Phi được biết đến là một trong những mỹ nhân sở hữu nhan sắc cực phẩm của Cbiz và sở hữu khí chất cực hợp với dòng phim cổ trang. Người đẹp họ Lưu đã kinh qua nhiều vai diễn kinh điển như Tiểu Long Nữ, Vương Ngữ Yên... Thế nhưng, một kiểu vai mà Lưu Diệc Phi chưa từng trải nghiệm. Đó là phi tần nhà Thanh trong phim cung đấu.

Ngay lập tức, có người đã đem tạo hình thời nhà Thanh của Lưu Diệc Phi ra so sánh với Dương Mịch trước đó. Dương Mịch lại bạo lớn nhờ vai Lạc Tình Xuyên ở Cung Tỏa Tâm Ngọc. Tạo hình nhà Thanh của nàng tiểu hoa 85 này khi đó đều rất đẹp.

Mới đây, trên mạng lan truyền một bộ ảnh cổ trang mới của Lưu Diệc Phi. Lần này thần tiên tỷ tỷ diện trang phục thời nhà Thanh. Nhan sắc xinh đẹp ngọt ngào, khí chất thanh lãnh cao quý của cô nàng nhanh chóng nhận được vô số lời khen ngợi của công chúng. Dù chỉ là hình ảnh được ghép bằng AI thế nhưng có ý kiến bày tỏ Lưu Diệc Phi nên sớm đóng một bộ phim thời nhà Thanh.

Dương Mịch vào vai Lạc Tình Xuyên ở Cung Tỏa Tâm Ngọc cũng có phần è dè trước tạo hình của Lưu Diệc Phi.

Tuy nhiên, có nhiều ý kiến bày tỏ Lưu Diệc Phi dù là ảnh ghép nhưng cũng rất hợp tạo hình nhà Thanh. Thậm chí thần tiên tỷ tỷ còn có phần nhỉnh hơn so với đồng nghiệp cùng lứa của mình. Nhan sắc và khí chất của Lưu Diệc Phi chắc chắn sẽ cực kỳ bùng nổ nếu tham gia vào một dự án phim nhà Thanh.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến khán giả nhận định rằng, Lưu Diệc Phi chỉ có thể lên đến hàng Phi, khó có thể làm hoàng hậu. Lý do là bởi nhan sắc của cô thuộc dạng ngọt ngào, thanh khiết giống "bạch nguyệt quang" hay mối tình đầu. Sẽ rất khó để một diễn viên có kiểu nhan sắc này, lại không có diễn xuất quá xuất sắc đảm nhận vai quyền lực và phức tạp như hoàng hậu đứng đầu hậu cung.

Người hâm mộ mong Lưu Diệc Phi sẽ tham gia vào một dự án phim nhà Thanh.

Lưu Diệc Phi sinh năm 1987, là người Mỹ gốc Hoa. Cô nhiều lần xuất hiện trong danh sách 100 ngôi sao nổi tiếng nhất Trung Quốc theo Forbes và được vinh danh là một trong Tứ Tiểu Hoa Đán của Trung Quốc vào năm 2009.

Năm 2006, cô vụt sáng toàn châu Á với vai diễn Tiểu Long Nữ trong bộ phim truyền hình Thần điêu đại hiệp. Cũng trong năm này, cô nhận danh hiệu Nữ thần Kim Ưng của Liên hoan nghệ thuật phim truyền hình Kim Ưng Trung Quốc.

Trong năm 2024, Lưu Diệc Phi sẽ trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Câu Chuyện Hoa Hồng.

Năm 2008, Lưu Diệc Phi lấn sân sang màn ảnh rộng với phim Vua Kung Fu. Năm 2020, cô đảm nhiệm vai nữ chính trong Hoa Mộc Lan do Disney sản xuất… Năm 2022, Lưu Diệc Phi nhận đến hai giải thưởng: Giải Nữ hoàng và Diễn viên chất lượng của năm. Trong năm 2024 tới đây, Lưu Diệc Phi sẽ trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Câu Chuyện Hoa Hồng đóng cùng Lâm Canh Tân, Hoắc Kiến Hoa, Bành Quán Anh…