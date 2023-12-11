Trong một vài bức hình gần đây trên trang cá nhân, người yêu tin đồn của Lý Hiện - hotgirl mạng Hiểu Tuyết Winema đã để lộ vết thâm tím ở vùng ngực. Khi khán giả thắc mắc về vết bầm ở vị trí tương đối nhạy cảm của Hiểu Tuyết, hot girl này không trực tiếp phản hồi và chỉ cho biết mình đã bôi thuốc.

Trên mạng xã hội, khán giả nghi vấn Hiểu Tuyết đang cố tình gây chú ý bằng những bức ảnh nhạy cảm. Hành động mập mờ, ám chỉ chuyện phòng the của Hiểu Tuyết được cho là sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến hình tượng của Lý Hiện. Vì vậy, cộng đồng người hâm mộ của Lý Hiện rất phẫn nộ. Họ cho rằng nếu Hiểu Tuyết thực sự hẹn hò với Lý Hiện, cô không cần phải khoe khoang chuyện tình cảm đến mức bất chấp bạn trai có thể dính điều tiếng không hay.

Trước đó, vào ngày 10/7, nam diễn viên được cho là đang trong mối quan hệ yêu đương với một cô gái. Người hâm mộ truy lùng ra nhân vật nữ chính là hot girl mạng có tên Hiểu Tuyết Winema. Hiểu Tuyết thường chia sẻ nội dung về phong cách thời trang và làm đẹp, tài khoản Weibo của cô có hơn 650.000 người theo dõi. Cô có gương mặt xinh đẹp thanh thuần, vóc dáng thon thả, hoàn toàn không thua kém các sao nữ trong giới. Đáng chú ý nhất chính là việc cô từng ly hôn và có một con gái.

Từ năm 2021, Hiểu Tuyết đã trở thành 'fan cứng' của Lý Hiện. Cô từng tiết lộ bạn trai của mình là người Hồ Bắc vừa hay trùng hợp với nam diễn viên. Hơn hết, nhiều người phát hiện địa chỉ IP của hai người thường xuyên xuất hiện tại cùng một địa điểm, bao gồm Chiết Giang, Phúc Kiến, Vân Nam... Do đó, công chúng cho rằng đây chính là bằng chứng việc cả hai thường xuyên dành thời gian đi du lịch cùng nhau.

Không chỉ có vậy, phía nhà nữ từng chia sẻ lịch sử tin nhắn cùng bạn trai, tên danh bạ hiển thị là 'Nhất Hưu'. Đáng nói, Lý Hiện từng tham gia một bộ phim cổ trang với tạo hình giống như võ sĩ của Nhất Hưu. Dựa vào đó, công chúng lại nghĩ bạn trai Hiểu Tuyết không ai khác là Lý Hiện.

Ngày 30/6, người dùng mạng chỉ ra hình ảnh Lý Hiện tham gia đêm nhạc của Châu Kiệt Luân vì nhà gái cũng đến xem vào cùng một ngày. Hiểu Tuyết chia sẻ trên tài khoản cá nhân là 'thật vui khi cùng anh đến xem concert của Châu Kiệt Luân' nhưng khi fan hỏi, cô cho biết mình không ngồi cùng bạn trai. Điều này càng khẳng định thêm cho nghi vấn hẹn hò giữa hai người.

Sau khi ồn ào nổ ra, Lý Hiện vẫn chưa có bất kỳ động thái phản hồi nào. Người hâm mộ đang không ngừng tìm lại những chi tiết đáng ngờ giữa Lý Hiện và Hiểu Tuyết.

Lý Hiện sinh năm 1991, nổi tiếng sau thành công của bộ phim Cá mực hầm mật. Anh hiện là một trong những nam diễn viên được yêu thích nhất giới giải trí Hoa ngữ. Về đời tư, Lý Hiện từng vướng tin đồn hẹn hò với các nữ diễn viên như Dương Tử, Vương Tử Tuyền, Chung Sở Hy, Thượng Ngữ Hiền...