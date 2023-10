Lý Hiện gây 'sốt' với màn giảm cân, khoe cơ bụng 8 múi, hình ảnh mờ ảo cũng khiến fan 'mê mệt'

Gần đây, Lý Hiện chia sẻ bản thân đang tập chơi thêm bộ môn mới là quần vợt. Anh cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh luyện tập quần vợt trên trang cá nhân Weibo. Bên cạnh những lời bình luận khen ngợi vóc dáng của nam diễn viên, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đến Lý Hiện bởi ngoài tập trung vào công việc và mục tiêu của bản thân, anh luôn nghiêm khắc trong việc phải tập thể thao và rèn luyện cơ thể mỗi ngày.

Lý Hiện sinh ngày 19/10/1991 tại Hồ Bắc, Trung Quốc. Từ nhỏ, nam diễn viên đã yêu thích biểu diễn, thường tham gia các hoạt động văn nghệ của trường và chơi được nhiều loại nhạc cụ như guitar, saxophone. Bắt đầu tham gia diễn xuất từ năm 2011 nhưng mãi đến năm 2019, anh mới được khán giả chú ý nhờ thành công của bộ phim "Cá mật hầm mật".

Với gương mặt điển trai, mang nét lạnh lùng đặc trưng, Lý Hiện ghi dấu ấn trong hàng loạt bộ phim được khán giả yêu mến như: "Người anh em ở giường tầng trên của tôi", "Pháp y Tần Minh", "Hà thần", "Nam phương hữu kiều mộc", "Khoa học và cảm tính", "Cá mực hầm mật", "Kiếm vương triều", "Lời giải đáp",...

Ngoài thành tích phim ảnh, Lý Hiện có sự bứt phá ấn tượng với hàng loạt giải thưởng như: 2017 tại Netease Awards: Nam diễn viên nhân khí của năm (Đây là giải thưởng dành cho Web Drama); 2019 tại Trí Tộc GQ Men Of The Year: Nam diễn viên nhân khí của năm (Popular actor of the year); sự kiện Đêm gào thét của IQIYI 2019: Nam thần của đêm gào thét và Phim do weibo bình chọn (Đoàn phim Thân ái nhiệt ái); sự kiện MAHB của Esquire 2019: Diễn viên được mong đợi nhất năm; sự kiện Tinh quang đại thưởng Tencent 2019: Nghệ sĩ chất lượng của năm; lễ trao giải Toutiao 2020: Minh tinh có giá trị thương hiệu của năm; đêm hội Weibo 2020: Nhân vật hot của năm và Diễn viên đột phá của năm.

Thời gian gần đây, anh chàng trở lại màn ảnh Hoa ngữ vào đầu năm 2023 với vai diễn Tạ Chi Dao cùng Lưu Diệc Phi (vai Hứa Hồng Đậu) trong "Đi đến nơi có gió". Bộ phim là câu chuyện tình yêu của đôi trẻ đang tìm kiếm phương hướng riêng cho cuộc đời và đặc biệt là sự hoà hợp giữa họ với thiên nhiên.