Tạo hình của Lý Hiện trên Tạp chí T China số tháng 8/2023

Được biết, tạp chí T China là bản Trung của tạp chí T - The New York Times Style Magazine, một tạp chí văn hóa và thời trang xuất thân từ tờ The New York Times. Chủ đề trọng điểm của T China mỗi kỳ đều có sự khác nhau, song vẫn nhấn mạnh vào chủ đề thời trang nam – nữ, nghệ thuật và văn hóa.

Mới đây, Lý Hiện vừa chia sẻ tạo hình mới của anh khi xuất hiện trên trang bìa của tạp chí T China số tháng 8/2023 kèm dòng trạng thái: "Trong một bối cảnh, lại loáng thoáng những khoảnh khắc. Người tìm kiếm được những khoảnh khắc như vậy cho riêng bản thân mình, là một người có khả năng toả sáng".

Theo đó, anh chàng xuất hiện trong tạo hình đầy ấn tượng với tone màu tương phản đen - trắng cùng kiểu tóc vuốt keo dựng đứng quen thuộc. Trước đó, nam diễn viên cũng vừa xuất hiện trên tạp chí WSJ số tháng 8/2023.

Lý Hiện xuất hiện trong tạo hình đầy ấn tượng với tone màu tương phản đen - trắng cùng kiểu tóc vuốt keo dựng đứng quen thuộc

Lý Hiện sinh ngày 19/10/1991 tại Hồ Bắc, Trung Quốc. Từ nhỏ, nam diễn viên đã yêu thích biểu diễn, thường tham gia các hoạt động văn nghệ của trường và chơi được nhiều loại nhạc cụ như guitar, saxophone. Bắt đầu tham gia diễn xuất từ năm 2011 nhưng mãi đến năm 2019, anh mới được khán giả chú ý nhờ thành công của bộ phim "Cá mật hầm mật".

Thời gian gần đây, anh chàng trở lại màn ảnh Hoa ngữ vào đầu năm 2023 với vai diễn Tạ Chi Dao cùng Lưu Diệc Phi (vai Hứa Hồng Đậu) trong "Đi đến nơi có gió". Bộ phim là câu chuyện tình yêu của đôi trẻ đang tìm kiếm phương hướng riêng cho cuộc đời và đặc biệt là sự hoà hợp giữa họ với thiên nhiên.

Một số hình ảnh của Lý Hiện trên Tạp chí T China số tháng 8/2023

"Đi đến nơi có gió" lấy bối cảnh tại một ngôi làng ở vùng Đại Lý, tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Một vùng quê yên bình, nhịp sống chậm rãi với nét văn hóa dân gian giản dị. Vì vậy Đại Lý cũng nhanh chóng trở thành thành một trong những điểm đến "hot" nhất Trung Quốc từ sau khi bộ phim được công chiếu. Sau thành công của "Đi đến nơi có gió", Lý Hiện ngày càng được khán giả yêu quý và ngày càng có thêm nhiều người hâm mộ.

Một số hình ảnh khác của Lý Hiện trên Tạp chí T China số tháng 8/2023: