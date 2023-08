Tạo hình của Lý Hiện trên Tạp chí T China số tháng 8/2023

Mới đây, Lý Hiện vừa chia sẻ tạo hình mới của anh khi xuất hiện trên trang bìa của tạp chí T China số tháng 8/2023 kèm dòng trạng thái: "Trong một bối cảnh, lại loáng thoáng những khoảnh khắc. Người tìm kiếm được những khoảnh khắc như vậy cho riêng bản thân mình, là một người có khả năng toả sáng".

Lý Hiện xuất hiện trên trang bìa tạp chí T China số tháng 8/2023

Được biết, tạp chí T China là bản Trung của tạp chí T - The New York Times Style Magazine, một tạp chí văn hóa và thời trang xuất thân từ tờ The New York Times. Chủ đề trọng điểm của T China mỗi kỳ đều có sự khác nhau, song vẫn nhấn mạnh vào chủ đề thời trang nam – nữ, nghệ thuật và văn hóa.