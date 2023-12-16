Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện bức hình chụp chung giữa Dương Dương, Đặng Luân và Lý Hiện khiến fan thích thú. Hiếm khi cả cả ba nam thần nổi đình đám của Cbiz lại có cơ hội chụp chung với nhau khiến khán giả được phen mê mẩn. Trong đó, Đặng Luân - người vốn bị chê kém sắc, đã “chặt đẹp” 2 đồng nghiệp đình đám. Đây là một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất Cbiz trong 5 năm trở lại đây.

Nếu như không vướng lùm xùm trốn thuế, có lẽ Đặng Luân đã làm mưa làm gió khắp Cbiz. Bởi trước thời điểm bị phong sát, nam diễn viên vẫn còn nhiều tựa phim đang chờ lên sóng, như Dạ Lữ Nhân, Mùa Tốt Nghiệp, Âm Dương Sư,... Dù đã ở ẩn khá lâu, song những thông tin về Đặng Luân vẫn nhận được sự quan tâm lớn.

Trong ảnh, cả 3 nam thần hàng đầu Cbiz đều diện trang phục lịch sự, trông ai cũng bảnh bao, cao ráo. Trong khi Lý Hiện diện sơ mi đen thì Dương Dương và Đặng Luân lại chọn màu trắng. 3 mỹ nam đứng nghiêm chỉnh, mang đến trạng thái rạng rỡ, ngũ quan hài hòa nhưng biểu cảm mỗi người lại khác nhau một trời một vực.

Cụ thể bức ảnh được chụp vào mùa Hè năm 2021, thời điểm Đặng Luân đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Lúc này, anh được truyền thông và khán giả khắp nơi săn đón, là con cưng của nhiều nhãn hàng cao cấp.

Dương Dương là mỹ nam đẹp không góc chết.

Dương Dương vẫn khí chất và gương mặt công nghiệp luôn được xuất hiện trên mọi khuôn hình. Dù nhận xét là mỹ nam đẹp không góc chết nhưng nhiều người lại cho rằng biểu cảm của nam diễn viên này khá một màu, chưa thay đổi nhiều. Tuy nhiên, không thể phủ nhận nhan sắc của Dương Dương luôn được xếp vào hàng cực phẩm.

Đặng Luân vốn cũng được biết đến là mỹ nam điển trai của Cbiz.

Đặng Luân vốn cũng được biết đến là mỹ nam điển trai của Cbiz nhưng trong bức hình này, nhan sắc của nam thần bỗng nhiên bị giảm đi đáng kể. Nhưng lại dễ dàng “chặt đẹp” 2 đồng nghiệp đình đám.

Lý Hiện thì chắc chắn vẻ đẹp trai vẫn không thể mất đi.

Đến Lý Hiện thì chắc chắn vẻ đẹp trai vẫn không thể mất đi. Đặc biệt trang phục màu đen nổi bật càng tôn lên sự lạnh lùng, nam tính của nam diễn viên. Nếu như Dương Dương và Đặng Luân thuộc phe "bạch đạo" thì Lý Hiện giống như các ông trùm trong mafia. Biểu cảm như mất cả tạ thóc của Lý Hiện khiến nhiều người bật cười.

Sau 2 năm kể từ thời điểm chụp bức ảnh trên, sự nghiệp của 3 diễn viên có sự thay đổi lớn. Trong khi Đặng Luân gần như ở ẩn hoàn toàn sau scandal trốn thuế, thì Dương Dương - Lý Hiện lại có chỗ đứng vững chắc trong giới.

10 năm hoạt động trong làng giải trí, Đặng Luân luôn chú ý xây dựng hình ảnh đẹp trước công chúng.

Qua nhiều dự án phim ảnh, Dương Dương liên tục bị chê về diễn xuất, dù anh có lợi thế về ngoại hình, lượng fan đông đảo. Còn với Lý Hiện, anh được khen ngày một tiến bộ, sắp tới sẽ nhập đoàn phim Quốc Sắc Phương Hoa cùng Dương Tử.