Đặng Luân lộ diện sau bê bối trốn thuế 'đạp đổ' sự nghiệp, không còn mặn mà với nghiệp diễn

Hậu ồn ào trốn thuế, Đặng Luân chọn lối sống kín tiếng để tránh sự để ý của dư luận. Trái với những nghệ sĩ có hoàn cảnh tương tự, nam diễn viên không dùng bất kỳ chiêu trò nào để gây chú ý. Nam tài tử họ Đặng đã không còn quá mặn mà với việc trở lại làng giải trí Hoa ngữ sau loạt bê bối. Hiện tại, nguồn thu nhập của Đặng Luân chủ yếu đến từ việc kinh doanh F&B.

Mới đây, cư dân mạng bắt gặp nam diễn viên đi chơi cùng bạn với trạng thái rất tích cực. Đặng Luân diện trang phục dày dặn màu nâu, đội mũ cùng màu. Trong ảnh, mỹ nam sinh năm 1992 đang chụp ảnh cho bạn, trông rất chăm chú. Đây cũng là lần hiếm hoi Đặng Luân để lộ mặt, trước đó, hầu như anh luôn đeo khẩu trang, tránh gây sự chú ý.

Nhiều cư dân mạng không khỏi trầm trồ trước làn da trắng của nam diễn viên. Ở góc nghiêng, Đặng Luân vẫn chứng minh được vẻ ngoài "không phải dạng vừa" của mình.

Đặng Luân từng được mệnh danh là nam diễn viên tài sắc vẹn toàn, tốt nghiệp học viện hí kịch Thượng Hải, chuyên ngành diễn xuất. Xuất phát từ những vai phụ như bao diễn viên khác, nhờ vào ngoại hình sáng, diễn xuất tốt, Đặng Luân dần chứng tỏ được sức hút của mình và trở thành một trong những sao nam sáng giá của làng phim hoa ngữ.

Lần đầu chạm ngõ sân khấu, anh được đạo diễn Quỳnh Dao "chọn mặt gửi vàng" trong Không phải hoa, chẳng phải sương. Qua vai diễn, anh được khán giả biết đến. Sau đó, Đặng Luân tiếp tục chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và không ngừng hoàn thiện mình qua Mười lăm năm chờ đợi chim di trú, Bởi vì được gặp em, Trái tim trong sáng, …

Tuy tham gia nhiều dự án, nhưng Đặng Luân vẫn mãi lao đao chưa tạo được tên tuổi cho riêng mình đến khi tham gia Sở Kiều Truyện. Chỉ đảm nhận vai phụ, nhưng với tạo hình cổ trang thư sinh, lãng tử, có chút phong trần nhưng không kém phần phong độ, Tiêu Sách đã chiếm toàn spotlight mỗi lần xuất hiện. Dù không có nhiều đất diễn, nhưng Tiêu Sách đã tạo được ấn tượng mạnh trong lòng khán giả và tạo tiền đề để Đặng Luân tỏa sáng hơn trong những dự án sau.

Sau bàn đạp “Sở Kiều truyện”, Đặng Luân liên tục xuất hiện trong những sản phẩm đình đám Nghìn lẻ một đêm, Hương mật tựa khói sương. Đặc biệt ở lần hợp tác cùng Dương Tử trong Hương Mật Tụa Khói Sương đã khiến tên tuổi của Đặng Luân ngày một lên hương.

Có thể nói, Đặng Luân là một trong những trường hợp khiến công chúng tiếc nuối nhất khi vướng vào bê bối trốn thuế rồi bị phong sát. Ngoại hình điển trai, diễn xuất tốt lại cực kỳ kính nghiệp chính là điểm thu hút của anh chàng. Chính vì vậy, nhiều người bày tỏ vẫn mong Đặng Luân có thể trở lại giới giải trí.

Tuy nhiên trên thực tế, khả năng trở lại showbiz của những ngôi sao từng vướng bê bối trốn thuế là rất thấp.