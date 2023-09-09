Rộ thông tin Đặng Luân chuẩn bị tái xuất Cbiz sau lùm xùm trốn thuế

Sao quốc tế 09/09/2023 13:56

Nhiều người hâm mộ đang đặt nghi vấn về việc Đặng Luân đang cố gắng "tẩy trắng" để nhăm nhe quay trở lại Cbiz khi anh bất ngờ xuất hiện trong một đoạn video.

Mới đây, netizen bất ngờ phát hiện giọng nói của Đặng Luân xuất hiện trong một video của Đài truyền hình Bắc Kinh. Trùng hợp là trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều hình ảnh đoàn xe từ thiện có tên Đặng Luân quyên góp cho khu vực bão lũ. Những chi tiết này khiến cư dân mạng tin rằng Đặng Luân đang cố gắng "tẩy trắng" để nhăm nhe quay trở lại Cbiz sau lùm xùm trốn thuế vào năm 2022.

Rộ thông tin Đặng Luân chuẩn bị tái xuất Cbiz sau lùm xùm trốn thuế - Ảnh 1
Mới đây, netizen bất ngờ phát hiện giọng nói của Đặng Luân xuất hiện trong một video của Đài truyền hình Bắc Kinh.

Thế nhưng, thực tế đoạn video xuất hiện giọng của Đặng Luân đã có từ năm 2018 và chỉ phát lại. Sau khi tin đồn về việc tái xuất của nam diễn viên nổ ra, video cũng đã bị gỡ xuống. 

Rộ thông tin Đặng Luân chuẩn bị tái xuất Cbiz sau lùm xùm trốn thuế - Ảnh 2
Thế nhưng, thực tế đoạn video xuất hiện giọng của Đặng Luân đã có từ năm 2018 và chỉ phát lại.

Tháng 3/2022, Đặng Luân bị Cục thuế Thượng Hải chỉ đích danh trốn thuế. Anh bị yêu cầu nộp phạt 106 triệu NDT (380 tỷ đồng) kèm khắc phục hậu quả có liên quan.

Rộ thông tin Đặng Luân chuẩn bị tái xuất Cbiz sau lùm xùm trốn thuế - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nam diễn viên gánh hậu quả một cách nhanh và bất ngờ từ vụ việc. Chỉ trong hơn 3 tiếng đồng hồ, anh từ ngôi sao đình đám trở thành "người bình thường". Weibo cá nhân có hơn 40 triệu fan cùng trang công ty quản lý bị xóa sổ. Tài khoản Douyin, siêu thoại (những bài viết có từ khóa liên quan - PV) bị khóa vì lý do "vi phạm nội quy mạng xã hội". Các nhãn hàng từng làm việc cũng đơn phương hủy hợp đồng, yêu cầu sao nam bồi thường thiệt hại. 

Sự kiện Đặng Luân bị "phong sát" diễn ra trong bối cảnh giới chức Trung Quốc đang có cuộc càn quét showbiz, nhất là các vấn đề về thuế. Đây được xem là tội danh rất nặng với trường hợp của những diễn viên trước đó như: Phạm Băng Băng, Trịnh Sảng, Lưu Hiểu Khánh,... là ví dụ điển hình. Thế nên, việc Đặng Luân có thể quay lại màn ảnh gần như là không thể xảy ra. 

Rộ thông tin Đặng Luân chuẩn bị tái xuất Cbiz sau lùm xùm trốn thuế - Ảnh 4
Sự kiện Đặng Luân bị "phong sát" diễn ra trong bối cảnh giới chức Trung Quốc đang có cuộc càn quét showbiz, nhất là các vấn đề về thuế.

Đặng Luân sinh năm 1992, là nam diễn viên nổi tiếng tại Trung Quốc. Anh được biết đến qua các bộ phim đình đám như Sở Kiều truyện, Nghìn lẻ một đêm, Hương mật tựa khói sương, Người bạn thật sự của tôi, Hải đường kinh vũ yên chi thấu…Nam diễn viên được khen ngợi là người có ngoại hình, năng lực, EQ cao.

 

Rộ thông tin Đặng Luân chuẩn bị tái xuất Cbiz sau lùm xùm trốn thuế - Ảnh 5
Anh được biết đến qua các bộ phim đình đám như Sở Kiều truyện, Nghìn lẻ một đêm, Hương mật tựa khói sương,...

Nghi vấn Lý Dịch Phong và Đặng Luân chuẩn bị tái xuất làng giải trí Cbiz

Nghi vấn Lý Dịch Phong và Đặng Luân chuẩn bị tái xuất làng giải trí Cbiz

Các diễn viên Trung Quốc - Lý Dịch Phong và Đặng Luân đã bị chính phủ Trung Quốc đưa vào danh sách đen do tội môi giới mại dâm, trốn thuế.

Xem thêm
Từ khóa:   Đặng Luân sao Hoa ngữ cbiz tin tức sao Hoa ngữ sao Trung

TIN LIÊN QUAN

Nghi vấn Lý Dịch Phong và Đặng Luân chuẩn bị tái xuất làng giải trí Cbiz

Nghi vấn Lý Dịch Phong và Đặng Luân chuẩn bị tái xuất làng giải trí Cbiz

Khoảnh khắc hiếm hoi của Đặng Luân 'lộ diện' trên mạng xã hội sau thời gian biến mất khỏi Cbiz

Khoảnh khắc hiếm hoi của Đặng Luân 'lộ diện' trên mạng xã hội sau thời gian biến mất khỏi Cbiz

Sau thời gian biến mất khỏi Cbiz, Đặng Luân lộ diện đẹp không tì vết khiến dân tình mê mẩn

Sau thời gian biến mất khỏi Cbiz, Đặng Luân lộ diện đẹp không tì vết khiến dân tình mê mẩn

Hậu trốn thuế, Đặng Luân bị cưỡng chế tài sản với số tiền 'khủng'

Hậu trốn thuế, Đặng Luân bị cưỡng chế tài sản với số tiền 'khủng'

Đặng Luân - Lý Dịch Phong bất ngờ bị réo tên trước bê bối của Thái Từ Khôn

Đặng Luân - Lý Dịch Phong bất ngờ bị réo tên trước bê bối của Thái Từ Khôn

Không phải 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh, Dương Dương sẽ 'nên duyên' với 'bạn gái cũ' của Đặng Luân trong Phàm Nhân Tu Tiên?

Không phải 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh, Dương Dương sẽ 'nên duyên' với 'bạn gái cũ' của Đặng Luân trong Phàm Nhân Tu Tiên?

TIN MỚI NHẤT

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 6 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 21 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 36 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 51 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 1 giờ 6 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau