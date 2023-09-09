Rộ thông tin Đặng Luân chuẩn bị tái xuất Cbiz sau lùm xùm trốn thuế

Nhiều người hâm mộ đang đặt nghi vấn về việc Đặng Luân đang cố gắng "tẩy trắng" để nhăm nhe quay trở lại Cbiz khi anh bất ngờ xuất hiện trong một đoạn video.

Mới đây, netizen bất ngờ phát hiện giọng nói của Đặng Luân xuất hiện trong một video của Đài truyền hình Bắc Kinh. Trùng hợp là trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều hình ảnh đoàn xe từ thiện có tên Đặng Luân quyên góp cho khu vực bão lũ. Những chi tiết này khiến cư dân mạng tin rằng Đặng Luân đang cố gắng "tẩy trắng" để nhăm nhe quay trở lại Cbiz sau lùm xùm trốn thuế vào năm 2022. Mới đây, netizen bất ngờ phát hiện giọng nói của Đặng Luân xuất hiện trong một video của Đài truyền hình Bắc Kinh. Thế nhưng, thực tế đoạn video xuất hiện giọng của Đặng Luân đã có từ năm 2018 và chỉ phát lại. Sau khi tin đồn về việc tái xuất của nam diễn viên nổ ra, video cũng đã bị gỡ xuống.

Thế nhưng, thực tế đoạn video xuất hiện giọng của Đặng Luân đã có từ năm 2018 và chỉ phát lại. Tháng 3/2022, Đặng Luân bị Cục thuế Thượng Hải chỉ đích danh trốn thuế. Anh bị yêu cầu nộp phạt 106 triệu NDT (380 tỷ đồng) kèm khắc phục hậu quả có liên quan. Ảnh minh họa: Internet Nam diễn viên gánh hậu quả một cách nhanh và bất ngờ từ vụ việc. Chỉ trong hơn 3 tiếng đồng hồ, anh từ ngôi sao đình đám trở thành "người bình thường". Weibo cá nhân có hơn 40 triệu fan cùng trang công ty quản lý bị xóa sổ. Tài khoản Douyin, siêu thoại (những bài viết có từ khóa liên quan - PV) bị khóa vì lý do "vi phạm nội quy mạng xã hội". Các nhãn hàng từng làm việc cũng đơn phương hủy hợp đồng, yêu cầu sao nam bồi thường thiệt hại.

Sự kiện Đặng Luân bị "phong sát" diễn ra trong bối cảnh giới chức Trung Quốc đang có cuộc càn quét showbiz, nhất là các vấn đề về thuế. Đây được xem là tội danh rất nặng với trường hợp của những diễn viên trước đó như: Phạm Băng Băng, Trịnh Sảng, Lưu Hiểu Khánh,... là ví dụ điển hình. Thế nên, việc Đặng Luân có thể quay lại màn ảnh gần như là không thể xảy ra. Sự kiện Đặng Luân bị "phong sát" diễn ra trong bối cảnh giới chức Trung Quốc đang có cuộc càn quét showbiz, nhất là các vấn đề về thuế. Đặng Luân sinh năm 1992, là nam diễn viên nổi tiếng tại Trung Quốc. Anh được biết đến qua các bộ phim đình đám như Sở Kiều truyện, Nghìn lẻ một đêm, Hương mật tựa khói sương, Người bạn thật sự của tôi, Hải đường kinh vũ yên chi thấu…Nam diễn viên được khen ngợi là người có ngoại hình, năng lực, EQ cao. Anh được biết đến qua các bộ phim đình đám như Sở Kiều truyện, Nghìn lẻ một đêm, Hương mật tựa khói sương,...

Nghi vấn Lý Dịch Phong và Đặng Luân chuẩn bị tái xuất làng giải trí Cbiz Các diễn viên Trung Quốc - Lý Dịch Phong và Đặng Luân đã bị chính phủ Trung Quốc đưa vào danh sách đen do tội môi giới mại dâm, trốn thuế.

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