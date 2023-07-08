Hậu trốn thuế, Đặng Luân bị cưỡng chế tài sản với số tiền 'khủng'

Sao quốc tế 08/07/2023 21:48

Sau khi vướng bê bối trốn thuế vào tháng 3/2022, Đặng Luân phải đền bù 47,2 triệu USD tiền vi phạm hợp đồng.

Trang Sina đưa tin, Đặng Luân và công ty Truyền thông Văn hóa Bàn Hải Thượng Hải bị tòa án cưỡng chế tài sản 1,74 triệu NDT (240.000 USD). Nguyên nhân là tranh chấp hợp đồng thương mại với đối tác. Cụ thể, nam diễn viên chậm trễ chi trả tiền bồi thường thiệt hại cho một thương hiệu mà anh từng làm đại diện toàn cầu.

Sau 1,5 năm chờ đợi nhưng phía Đặng Luân dai dẳng không chịu thanh toán, thương hiệu đã nhờ luật pháp can thiệp để buộc nam diễn viên thi hành án. Theo thỏa thuận ký kết, khi nghệ sĩ vướng bê bối, nhãn hàng có quyền đơn phương hủy hợp đồng, người nổi tiếng có trách nhiệm gánh vác hậu quả, đền bù tổn thất.

Hậu trốn thuế, Đặng Luân bị cưỡng chế tài sản với số tiền 'khủng' - Ảnh 1

Tháng 3/2022, Cục Thuế Thượng Hải thông báo Đặng Luân trốn thuế, phải nộp phạt 16,6 triệu USD. Sự nghiệp của anh bị sụp đổ chỉ trong vài giờ.

Nguồn tin từ ngành giải trí chia sẻ với Sohu, nam diễn viên ước tính thiệt hại hơn 300 triệu NDT (47,2 triệu USD). Số tiền đền bù cho đối tác lớn khiến Đặng Luân chật vật xoay xở, đến nay vẫn chưa trả hết.

Hậu trốn thuế, Đặng Luân bị cưỡng chế tài sản với số tiền 'khủng' - Ảnh 2

Đặng Luân sinh năm 1992, là ngôi sao truyền hình được yêu thích tại Trung Quốc. Anh nổi tiếng qua các phim như Hương mật tựa khói sương, Nghìn lẻ một đêm, Sở Kiều truyện, Bởi vì được gặp em, Hoan lạc tụng 2, Âm Dương Sư: Tình Nhã tập...

Trước khi vướng vào scandal, cát-xê của Đặng Luân luôn rơi vào mức tiền tỷ cho 1 hợp đồng quảng cáo, đi sự kiện... Tuy nhiên, nam diễn viên đã mất trắng sự nghiệp 10 năm chỉ trong 3 tiếng nổ ra scandal. Thậm chí, Đặng Luân còn bị cấm sóng vô thời hạn, hình ảnh bị gỡ bỏ khỏi loạt tác phẩm phim trước đây, bị các nhãn hàng, công ty đối tác huỷ sạch hợp đồng.

Không còn đường quay lại làng giải trí, Đặng Luân hiện phải kiếm sống nhờ vào nhà hàng lẩu và bán hàng trực tuyến. Nhưng việc kinh doanh này cũng không thể giúp nam diễn viên một thời gồng gánh hết được khoản nợ trăm tỷ bồi thường đối tác.

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