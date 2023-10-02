Sau ồn ào bị phong sát, Đặng Luân gây bão khi lộ nghi vấn chuẩn bị 'tái xuất' làng giải trí?

Kể từ khi bị phong sát, Đặng Luân đã rút khỏi làng giải trí Cbiz và im hơi lặng tiếng. Thời gian gần đây, anh chàng cởi mở hơn và thường xuyên lộ diện trên mạng xã hội. Mỗi lần anh chàng xuất hiện đều khiến dân tình không khỏi dậy sóng.

Mới đây, mạng xã hội được một phen đứng ngồi không yên trước bức ảnh mới của Đặng Luân. Theo đó, anh chàng diện trang phục đen với gương mặt điển trai cùng thần thái cuốn hút khiến bao người phải mê mẩn. Nhiều khán giả còn khẳng định nam tài tử không có dấu hiệu xuống sắc dù rời xa ánh hào quang đã lâu.

Vào tháng 3/2022, Cục Thuế Thượng Hải thông báo Đặng Luân trốn thuế, phải nộp phạt số tiền lên tới 106 triệu NDT (gần 347 tỷ VNĐ). Sau khi bê bối nổ ra vài giờ, các thương hiệu hợp tác với nam tài tử lần lượt tuyên bố hủy hợp đồng. Chưa dừng lại ở đó, Đặng Luân còn bị xóa tên khỏi tất cả tác phẩm nam nghệ sĩ từng tham gia trên mọi nền tảng tại Trung Quốc. Sự nghiệp nghệ thuật Đặng Luân dày công gây dựng bỗng ‘tan thành mây khói’ trong nháy mắt.

Sau ồn ào trốn thuế, Đặng Luân chọn lối sống kín tiếng để tránh sự dòm ngó từ công chúng lẫn giới báo chí. Trái với những nghệ sĩ có hoàn cảnh tương tự, nam diễn viên không dùng bất kỳ chiêu trò nào để gây chú ý. Có lẽ, anh chàng đã không còn quá mặn mà với việc trở lại làng giải trí Hoa ngữ sau loạt bê bối. Hiện tại, nguồn thu nhập của Đặng Luân chủ yếu đến từ việc kinh doanh nhà hàng.

Có thể nói, nếu không xảy ra scandal trốn thuế vào năm 2022 thì năm này đích thực là thời điểm đỉnh cao trong sự nghiệp diễn xuất của Đặng Luân. Bởi lẽ, anh chàng đang có rất nhiều dự án khủng sắp được ra mắt. Nhiều bộ phim, chương trình truyền hình đã hoàn thành xong giai đoạn hậu kỳ để chuẩn bị ra mắt đến công chúng, một số khác vẫn đang được chuẩn bị. Trong số đó, có rất nhiều tác phẩm lớn vì được hợp tác với các mỹ nhân đình đám.