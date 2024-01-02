Cổ Lực Na Trát, Bạch Lộc, Dương Tử, Ngu Thư Hân bị tố hát nhép trong đêm hội năm mới 2024

Cổ Lực Na Trát trình diễn mashup 2 ca khúc Mị phi sắc vũ và Độc nhất vô nhị trên sân khấu đài Chiết Giang. Visual cực "slay", sáng bừng sân khấu và màn biểu diễn sôi động của người đẹp sinh năm 1992 khiến khán giả phấn khích, trở thành chủ đề hot trên Weibo.

Trong Gala Giao thừa và chào năm mới 2024 của các đài truyền hình Trung Quốc như Hồ Nam, Giang Tô, Chiết Giang..., màn đọ sắc và thể hiện kỹ năng ca hát, nhảy múa của các người đẹp như Cổ Lực Na Trát, Dương Tử , Bạch Lộc, Ngu Thư Hân... đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Tuy nhiên, Cổ Lực Na Trát lại lộ việc hát nhép lộ liễu. Vừa hát, vừa nhảy nhưng công chúng không hề nghe thấy tiếng mỹ nhân Tân Cương này lấy hơi. Chưa kể, cô còn không mắc 1 lỗi chênh phô nào, giọng hát nội lực từ đầu đến cuối.

Cũng giống Cổ Lực Na Trát, Bạch Lộc, Dương Tử, Ngu Thư Hân đều gây ấn tượng với khán giả nhờ diện mạo diễm lệ, xinh lung linh trên sân khấu các sự kiện âm nhạc dịp cuối năm. Tuy nhiên, họ cũng bị khán giả "bóc phốt" việc hát nhép bất chấp lệnh cấm lipsync của giới quản lý văn hóa.

Việc lừa dối khán giả khiến 4 người đẹp kể trên và nhà đài có liên quan bị truyền thông phê bình, công chúng chỉ trích. Trước khi diễn ra các gala Giao thừa và chào năm mới, các đài truyền hình đều "mạnh miệng" tuyên bố rằng nghệ sĩ hát live 100%. Tuy nhiên, trong đêm 31/12/2023, cư dân mạng xứ Trung đã phát hiện hơn chục nghệ sĩ hát nhép.

Bạch Lộc vẫn giữ vững phong độ nhan sắc như thường lệ. Tuy nhiên, cô bị bại lộ việc hát nhép. Ở phần kết bài, Bạch Lộc đã dừng hát, hạ mic nhưng âm thanh vẫn phát ra bình thường. Nữ diễn viên Châu sinh như cố cũng bị chê nhảy hời hợt, trông như người bị đau lưng

Gương mặt có ngũ quan thanh tú của Dương Tử qua hình ảnh trên sóng trực tiếp nhận được phản ứng tích cực. Tại gala của đài Hồ Nam, nữ diễn viên được khen nhan sắc thăng hạng sau khi giảm cân. Trên Weibo, hot search "Dương Tư gầy quá" cũng gây sốt mạng xã hội

Tuy nhiên, Dương Tử bị mất điểm vì không hát live trong chương trình biểu diễn trực tiếp. Cư dân mạng đã phát hiện nữ diễn viên lipsync vì phần chuyển động của miệng của cô không khớp với âm thanh