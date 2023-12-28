Tưởng bị 'đắp chiếu' vô thời hạn, Dương Tử có động thái ngầm thông báo phim Thanh Trâm Hành sắp ra mắt

Nhiều người đang nghi ngờ Thanh Trâm Hành của Triệu Lệ Dĩnh sắp sửa lên sóng trong năm 2024.
- Thanh Trâm Hành của Dương Tử được 'hồi sinh', nhưng Lâm Canh Tân lại thê thảm vì điều này
- Liệu Dương Tử và Lâm Canh Tân có cứu được phim 'đầu tư nghìn tỉ' Thanh trâm hành?
Thanh Trâm Hành là dự án mà Dương Tử đóng cùng Ngô Diệc Phàm. Mặc dù đã hoàn tất hậu kì, chính thức tung trailer từ nửa cuối năm 2020, và dự kiến lên sóng vào tháng 8/2021 nhưng đáng tiếc, bộ phim không thể lên sóng vì nam chính bất ngờ vướng scandal chấn động làng giải trí. Sau khi Ngô Diệc Phàm lĩnh án tù, Thanh Trâm Hành cũng theo đó mà bị 'ngâm giấm' vô thời hạn.
Thời gian gần đây, Thanh Trâm Hành đã mời một nam chính khác và tiến hành quay lại, người thay thế được cho là Lâm Canh Tân. Việc được quay bổ sung bởi nam tài tử đình đảm mở ra hi vọng cho người hâm mộ tác phẩm. Bởi xét cho cùng về danh tiếng, thực lực diễn xuất, Lâm Canh Tân 'dư sức' gánh vai nam chính.
Mới đây, phía Dương Tử còn khiến netizen 'đứng ngồi không yên' khi "thả hint" về thời gian lên sóng của phim. Theo đó trong hộp quà Tết của phòng làm việc nàng tiểu hoa có tặng kèm tranh các nhân vật do Dương Tử đảm nhận, trong đó có Hoàng Tử Hà - nữ chính trong Thanh Trâm Hành. Chính chi tiết này đã dấy lên nhiều sự bàn luận trên mạng xã hội, khán giả đồng loạt cho rằng Dương Tử đang ngầm thông báo phim sẽ chiếu năm 2024.
Được biết, Thanh Trâm Hànhlà dự án cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết trinh thám, tình cảm nổi tiếng Trâm Trung Lục của tác giả Châu Văn Văn. Phim xoay quanh chuyện yêu hận tình thù của nữ quan Hoàng Tử Hà (Dương Tử). Trong khi sống trong cung, cô bất ngờ gỡ ra một đại án kinh tâm động phách của vương triều Đại Đường.