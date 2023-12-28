Tưởng bị 'đắp chiếu' vô thời hạn, Dương Tử có động thái ngầm thông báo phim Thanh Trâm Hành sắp ra mắt

Sao quốc tế 28/12/2023 12:22

Nhiều người đang nghi ngờ Thanh Trâm Hành của Triệu Lệ Dĩnh sắp sửa lên sóng trong năm 2024.

Thanh Trâm Hành là dự án mà Dương Tử đóng cùng Ngô Diệc Phàm. Mặc dù đã hoàn tất hậu kì, chính thức tung trailer từ nửa cuối năm 2020, và dự kiến lên sóng vào tháng 8/2021 nhưng đáng tiếc, bộ phim không thể lên sóng vì nam chính bất ngờ vướng scandal chấn động làng giải trí. Sau khi Ngô Diệc Phàm lĩnh án tù, Thanh Trâm Hành cũng theo đó mà bị 'ngâm giấm' vô thời hạn.

Tưởng bị 'đắp chiếu' vô thời hạn, Dương Tử có động thái ngầm thông báo phim Thanh Trâm Hành sắp ra mắt - Ảnh 1
 Thanh Trâm Hành bị 'ngâm giấm' vô thời hạn vì nam chính bất ngờ vướng scandal chấn động làng giải trí. 

Thời gian gần đây, Thanh Trâm Hành đã mời một nam chính khác và tiến hành quay lại, người thay thế được cho là Lâm Canh Tân. Việc được quay bổ sung bởi nam tài tử đình đảm mở ra hi vọng cho người hâm mộ tác phẩm. Bởi xét cho cùng về danh tiếng, thực lực diễn xuất, Lâm Canh Tân 'dư sức' gánh vai nam chính.

Tưởng bị 'đắp chiếu' vô thời hạn, Dương Tử có động thái ngầm thông báo phim Thanh Trâm Hành sắp ra mắt - Ảnh 2
Người thay thế vai nam chính được cho là Lâm Canh Tân.

Mới đây, phía Dương Tử còn khiến netizen 'đứng ngồi không yên' khi "thả hint" về thời gian lên sóng của phim. Theo đó trong hộp quà Tết của phòng làm việc nàng tiểu hoa có tặng kèm tranh các nhân vật do Dương Tử đảm nhận, trong đó có Hoàng Tử Hà - nữ chính trong Thanh Trâm Hành. Chính chi tiết này đã dấy lên nhiều sự bàn luận trên mạng xã hội, khán giả đồng loạt cho rằng Dương Tử đang ngầm thông báo phim sẽ chiếu năm 2024. 

Tưởng bị 'đắp chiếu' vô thời hạn, Dương Tử có động thái ngầm thông báo phim Thanh Trâm Hành sắp ra mắt - Ảnh 3
Hộp quà Tết của phòng làm việc nàng tiểu hoa có tặng kèm có mặt của Hoàng Tử Hà - nữ chính trong Thanh Trâm Hành

Tưởng bị 'đắp chiếu' vô thời hạn, Dương Tử có động thái ngầm thông báo phim Thanh Trâm Hành sắp ra mắt - Ảnh 4

Tưởng bị 'đắp chiếu' vô thời hạn, Dương Tử có động thái ngầm thông báo phim Thanh Trâm Hành sắp ra mắt - Ảnh 5
Khán giả đồng loạt cho rằng Dương Tử đang ngầm thông báo phim sẽ chiếu năm 2024. 

Được biết, Thanh Trâm HànhThanh Trâm Hành: Bản Trung đắp chiếu, bản Hàn chốt lịch lên sóng - BlogAnChoi. Trong khi Thanh Trâm Hành bản Trung - do Dương Tử và Ngô Diệc Phàm đóng chính - đã không còn hy vọng ra mắt khán giả thì mới đây, phiên bản Hàn Quốc đã c. Thanh Trâm Hành là tên dự án cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết trinh thám, tình cảm nổi tiếng Trâm Trung Lục của tác giả Châu Văn Văn. https://bloganchoi.com/thanh-tram-hanh-ban-trung-dap-chieu-ban-han-chot-lich-len-song/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - Thanh Trâm Hành: Bản Trung đắp chiếu, bản Hàn chốt lịch lên sóng - BlogAnChoi. Trong khi Thanh Trâm Hành bản Trung - do Dương Tử và Ngô Diệc Phàm đóng chính - đã không còn hy vọng ra mắt khán giả thì mới đây, phiên bản Hàn Quốc đã c. Thanh Trâm Hành là tên dự án cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết trinh thám, tình cảm nổi tiếng Trâm Trung Lục của tác giả Châu Văn Văn. https://bloganchoi.com/thanh-tram-hanh-ban-trung-dap-chieu-ban-han-chot-lich-len-song/Thanh Trâm Hành: Bản Trung đắp chiếu, bản Hàn chốt lịch lên sóng - BlogAnChoi. Trong khi Thanh Trâm Hành bản Trung - do Dương Tử và Ngô Diệc Phàm đóng chính - đã không còn hy vọng ra mắt khán giả thì mới đây, phiên bản Hàn Quốc đã c. Thanh Trâm Hành là tên dự án cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết trinh thám, tình cảm nổi tiếng Trâm Trung Lục của tác giả Châu Văn Văn. https://bloghay.org/là dự án cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết trinh thám, tình cảm nổi tiếng Trâm Trung Lục của tác giả Châu Văn Văn. Phim xoay quanh chuyện yêu hận tình thù của nữ quan Hoàng Tử Hà (Dương Tử). Trong khi sống trong cung, cô bất ngờ gỡ ra một đại án kinh tâm động phách của vương triều Đại Đường.

Rộ tin Lâm Canh Tân từ chối quay cùng Dương Tử, Thanh Trâm Hành tiếp tục 'đắp chiếu'?

Rộ tin Lâm Canh Tân từ chối quay cùng Dương Tử, Thanh Trâm Hành tiếp tục 'đắp chiếu'?

Mới đây, cư dân mạng bàn tán xôn xao trước thông tin nam diễn viên Lâm Canh Tân sẽ không diễn Thanh Trâm Hành cùng với Dương Tử nữa.

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