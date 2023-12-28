Tưởng bị 'đắp chiếu' vô thời hạn, Dương Tử có động thái ngầm thông báo phim Thanh Trâm Hành sắp ra mắt

Thanh Trâm Hành là dự án mà Dương Tử đóng cùng Ngô Diệc Phàm. Mặc dù đã hoàn tất hậu kì, chính thức tung trailer từ nửa cuối năm 2020, và dự kiến lên sóng vào tháng 8/2021 nhưng đáng tiếc, bộ phim không thể lên sóng vì nam chính bất ngờ vướng scandal chấn động làng giải trí. Sau khi Ngô Diệc Phàm lĩnh án tù, Thanh Trâm Hành cũng theo đó mà bị 'ngâm giấm' vô thời hạn.

Thanh Trâm Hành bị 'ngâm giấm' vô thời hạn vì nam chính bất ngờ vướng scandal chấn động làng giải trí.

Thời gian gần đây, Thanh Trâm Hành đã mời một nam chính khác và tiến hành quay lại, người thay thế được cho là Lâm Canh Tân. Việc được quay bổ sung bởi nam tài tử đình đảm mở ra hi vọng cho người hâm mộ tác phẩm. Bởi xét cho cùng về danh tiếng, thực lực diễn xuất, Lâm Canh Tân 'dư sức' gánh vai nam chính.