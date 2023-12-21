Dương Tử 'thắng không kiêu', được khen có danh lẫn tiếng nhưng vẫn cực tinh tế với đồng nghiệp

Sao quốc tế 21/12/2023 09:06

Dương Tử được công nhận là nữ diễn viên top đầu tiểu hoa sau 90. Mặc dù có danh lẫn tiếng nhưng cô nàng chưa từng bị "bóc mẽ" về thái độ chảnh chọe, khó gần.

Mới đây, một video ghi lại khoảnh khắc trong hậu trường Đêm hội Tinh Quang Đại Thưởng của Dương Tử đã khiến fan cô nàng "nở mũi" vì thái độ của thần được netizen dành nhiều lời khen.

Theo đó, khi ngồi trên hàng ghế tham dự sự kiện, Dương Tử nói chuyện vô cùng rôm rả, thân thiện với các bạn diễn từng hợp tác trong các phim trước đó như Tuyên Lộ (Đại Ương Ca), Phạm Thừa Thừa (Muốn Mãi Mãi Yêu), Mạnh Tử Nghĩa (Trầm Vụn Hương Phai), Hứa Khải (Thừa Hoan Ký). 

Dương Tử 'thắng không kiêu', được khen có danh lẫn tiếng nhưng vẫn cực tinh tế với đồng nghiệp - Ảnh 1Dương Tử 'thắng không kiêu', được khen có danh lẫn tiếng nhưng vẫn cực tinh tế với đồng nghiệp - Ảnh 2

Trước đây, nàng tiểu hoa từng bị chỉ trích dữ dội vì có những hành động thân mật quá mức với bạn diễn nam như Lý Hiện, Thành Nghị,... thậm chí tại thời điểm hợp tác chung, cô không ít lần dính tin đồn "phim giả tình thật" với những sao nam này.

Chính vì vậy, sau này Dương Tử cũng phần nào giữ khoảng cách với bạn diễn trên phim trường. Tuy nhiên, cô vẫn được khen là người quảng giao, thân thiện và gần gũi với đồng nghiệp.  

Dương Tử 'thắng không kiêu', được khen có danh lẫn tiếng nhưng vẫn cực tinh tế với đồng nghiệp - Ảnh 3

Hiện tại Dương Tử đang khá bận rộn với lịch quay bù Thanh Trâm Hành và chuẩn bị khai máy phim mới là Quốc Sắc Phương Hoa. Bộ cổ trang mới khá được mong chờ vì đánh dấu lần hợp tác thứ 2 giữa Dương Tử và Lý Hiện từ sau Cá Mực Hầm Mật gây sốt MXH suốt 1 thời gian dài. 

Quốc Sắc Phương Hoa là dự án được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Ý Thiên Trọng. Đây là một tác phẩm truyền cảm hứng quy mô lớn với trang phục cổ xưa. Bộ phim có nội dung kể về Hà Duy Phương (Dương Tử), con gái của một doanh nhân, rời nhà trong một cuộc hôn nhân vì lợi nhuận và đến Bắc Kinh một mình.

Dương Tử 'thắng không kiêu', được khen có danh lẫn tiếng nhưng vẫn cực tinh tế với đồng nghiệp - Ảnh 4

Ở nơi đây, cô bắt đầu trồng hoa mẫu đơn và lãnh đạo một nhóm phụ nữ có số phận gập ghềnh. Đồng thời, cô hỗ trợ Tưởng Trường Dương (Lý Hiện) chiến đấu chống lại thế lực phản động của Hoàng tử Ninh. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của Tưởng Trường Dương, biến thành ngành mang lại lợi ích cho nhân dân, phát triển thương mại, thực hiện ngoại giao kinh tế, trải qua thử thách sinh tử, cô đã chung tay bảo vệ quê hương, đất nước.

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