Sợ mang tiếng 'tra nam', Trần Tinh Húc từ chối yêu đương cùng Dương Tử dù được ngỏ ý đến 2 lần

Sao quốc tế 28/11/2023 17:17

Nam diễn viên Đông Cung - Trần Tinh Húc đã từ chối lời mời đóng nam thứ trong dự án Quốc Sắc Phương Hoa có sự góp mặt của Dương Tử và Lý Hiện.

Quốc sắc phương hoa là dự án cổ trang mới nhất của Dương Tử sau thành công của Trường tương tư. Lần này, nữ diễn viên sinh năm 1992 tái hợp "người yêu cũ" Lý Hiện trong Cá mực hầm mật. 

Khán giả kỳ vọng "hiệu ứng couple" của bộ đôi sẽ giúp bộ phim thành công, nối tiếp chuỗi "phim hot" của cả hai.

Sợ mang tiếng 'tra nam', Trần Tinh Húc từ chối yêu đương cùng Dương Tử dù được ngỏ ý đến 2 lần - Ảnh 1

Tuy nhiên, trước đó, cư dân mạng xôn xao thông tin trước khi ấn định vai nam chính cho Lý Hiện, Trần Tinh Húc - nam chính Đông Cung, là cái tên được đưa ra đầu tiên. Song cuối cùng hai bên đàm phán không thành công. Nhà sản xuất phim sau đó đã ngỏ ý mời "tra nam" Lý Thừa Ngân đảm nhiệm vai nam thứ, nhưng anh lại lắc đầu từ chối. 

Sợ mang tiếng 'tra nam', Trần Tinh Húc từ chối yêu đương cùng Dương Tử dù được ngỏ ý đến 2 lần - Ảnh 2

Sợ mang tiếng 'tra nam', Trần Tinh Húc từ chối yêu đương cùng Dương Tử dù được ngỏ ý đến 2 lần - Ảnh 3

Theo nguyên tác, nam thứ trong Quốc Sắc Phương Hoa là người đàn ông hư vinh, tệ bạc, anh ta muốn kết hôn với nữ chính Hà Duy Phương (do Dương Tử đóng) chỉ vì nhăm nhe của hồi môn và cũng vì nhìn trúng năng lực của cô. Trên thực tế, dù nhân vật này không phải nam chính nhưng lại là điểm nhấn của toàn bộ phim, gây chú ý lớn tới khán giả. 

Song, cũng vì hóa thân vào vai "tra nam" Lý Thừa Ngân ở Đông Cung quá đạt, mà Trần Tinh Húc bị cư dân mạng mắng mỏ nặng nề suốt 1 thời gian dài. Thậm chí, sau đó tham gia nhiều dự án với hình tượng tốt hơn, anh vẫn bị gắn mác "tra nam" vì diễn quá đạt khi hợp tác với nữ diễn viên Bành Tiểu Nhiễm.

Sợ mang tiếng 'tra nam', Trần Tinh Húc từ chối yêu đương cùng Dương Tử dù được ngỏ ý đến 2 lần - Ảnh 4

Có lẽ chính vì không muốn càng thêm tồi tệ, "tra nam" hơn trong mắt dân tình, nên anh đã quyết định từ chối lời đề nghị của nhà sản xuất Quốc Sắc Phương Hoa, dù bộ phim quy tụ nàng tiểu hoa Dương Tử - mỹ nhân gây sốt, "đại thắng" với Trường Tương Tư trong năm vừa rồi. 

Sợ mang tiếng 'tra nam', Trần Tinh Húc từ chối yêu đương cùng Dương Tử dù được ngỏ ý đến 2 lần - Ảnh 5

Quốc sắc phương hoa chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thiên Ý Trọng, lấy bối cảnh thời Đường. 

Trong phim, Dương Tử đảm nhận vai Hà Duy Phương - cô gái xuất thân nghèo khó nhưng mạnh mẽ. Còn Lý Hiện vào vai Tưởng Trường Dương, một quan cận thần đắc lực của hoàng đế. 

Sợ mang tiếng 'tra nam', Trần Tinh Húc từ chối yêu đương cùng Dương Tử dù được ngỏ ý đến 2 lần - Ảnh 6

Màn tái hợp của Dương Tử và Lý Hiện ở dự án lần này khiến cho fan couple "Gun thần - Đồng Niên" của Cá mực hầm mật từng gây bão màn ảnh nhỏ năm nào thêm phần thích thú. Cũng nhờ bộ phim này, Lý Hiện bước vào hàng ngũ sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ.

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