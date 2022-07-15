'Té ngửa' với lý do Địch Lệ Nhiệt Ba không dám xem phim mình đóng cùng bố mẹ

Sao quốc tế 15/07/2022 19:07

Địch Lệ Nhiệt Ba tiết lộ cô chưa từng cùng với bố mẹ xem lại các bộ phim mình đóng vì một lý do hết sức bất ngờ.

Ở thời điểm hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba đã nắm trong tay nhiều bộ phim có rating thuộc hàng "khủng" của màn ảnh Hoa ngữ. Tuy vậy, nữ diễn viên lại hiếm khi nào cùng với bố mẹ xem lại những tác phẩm này mà lý do đằng sau đó càng khiến mọi người bất ngờ hơn.

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Địch Lệ Nhiệt Ba tiết lộ hiếm khi nào cùng với bố mẹ xem lại phim mình đóng - Ảnh: Internet

Trước đây, khi tham gia vào một cuộc phỏng vấn, Địch Lệ Nhiệt Ba từng cho biết rằng bản thân cô ít khi cùng với bố mẹ hoặc bạn bè xem lại các bộ phim mình đã từng đóng. Nữ diễn viên chỉ xem lại các tác phẩm này một mình khi có thời gian rảnh mà thôi.

Chia sẻ này của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến nhiều người khó hiểu vì các bộ phim mà cô tham gia đều có nội dung ổn, diễn xuất của cô cũng không quá tệ. Tuy nhiên, lý do thật sự là những dự án mà cô tham gia đều có cảnh thân mật với các bạn diễn nam, nếu xem cùng với bố mẹ thì sẽ rất xấu hổ.

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Địch Lệ Nhiệt Ba xấu hổ vì những dự án mà cô tham gia đều có cảnh thân mật với các bạn diễn nam - Ảnh: Internet

Lý do mà Địch Lệ Nhiệt Ba đưa ra khiến ai cũng phải bật cười vì quá đáng yêu và chân thật. Khán giả nhận xét hiện tại khó có thể tìm được một diễn viên có suy nghĩ đơn giản mà thành thật như cô.

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Tạo hình công tố viên trong phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Sắp tới, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ trở lại màn ảnh nhỏ với dự án Công Tố Tinh Anh cùng một tạo hình hoàn toàn mới. Bộ phim hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và dự kiến sẽ được phát sóng trong thời gian sớm nhất có thể.

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