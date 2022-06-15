Tài sản 1,3 triệu USD của Trịnh Khải bị đóng băng hậu ồn ào lừa đảo

Sao quốc tế 15/06/2022 10:38

Công ty do nam diễn viên Trịnh Khải thành lập và nắm giữ phần lớn cổ phần đã bị buộc phải ngừng hoạt động hậu ồn ào lừa đảo hàng trăm triệu NDT.

Trang 163 đưa tin vào ngày 14/6, công ty TNHH văn hóa truyền thông Liệp Báo Thượng Hải thuộc quyền sở hữu của Trịnh Khải đã bị ngừng hoạt động. Nam diễn viên nắm giữ 90% cổ phần của công ty này với giá trị 90 triệu NDT (hơn 1,3 triệu USD).

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Công ty TNHH văn hóa truyền thông Liệp Báo Thượng Hải thuộc quyền sở hữu của Trịnh Khải đã bị ngừng hoạt động - Ảnh: Internet

Trước đây, vào năm 2021, Trịnh Khải vướng vào vụ án lừa đảo kinh tế. Một thương hiệu trà sữa do nam diễn viên làm người đại diện đã kêu gọi đầu tư trái phép với khoảng 700 nạn nhân bị lừa với số tiền hàng trăm triệu NDT.

Theo QQ, nhãn hàng trà sữa này đã dùng hình ảnh của Trịnh Khải để tạo dựng lòng tin và hứa hẹn sẽ khiến cho khách hàng thu về lợi nhuận tới 8% mỗi năm.

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Trịnh Khải vướng vào vụ án lừa đảo kinh tế với một nhãn hiệu trà sữa vào năm 2021 - Ảnh: Internet

Thời gian gần đây, cơ quan quản lý Trung Quốc đang giám sát chặt chẽ việc nghệ sĩ nhận quảng cáo và dùng tên tuổi mình để kêu gọi nguồn đầu tư. Nếu bị phát hiện vi phạm, các ngôi sao ngoài việc bị phạt hành chính thì còn có thể bị cấm nhận quảng cáo trong thời gian 3 năm tiếp theo. Trường hợp bị phạt gần đây nhất chính là nữ minh tinh Cảnh Điềm.

Trịnh Khải từng có thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp với loạt tác phẩm nổi tiếng như Hàng Ma Truyện, Năm Tháng Vội Vã, Hồ Sơ Những Người Tình Cũ, Chúng Ta Kết Hôn Thôi, Vô Ảnh, Tử Chiến Trường Thành... Nam diễn viên còn được biết đến là cùng Angela Baby tạo thành bộ đôi Friday Couple trong Running Man phiên bản Trung Quốc.

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Trịnh Khải cùng Angela Baby tạo thành bộ đôi Friday Couple trong Running Man phiên bản Trung Quốc - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, vài năm trở lại đây thì Trịnh Khải không có hoạt động nghệ thuật nổi bật mà tập trung vào kinh doanh. Song, anh vẫn được công chúng yêu thích vì tính cách hài hước khi tham gia gameshow.

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