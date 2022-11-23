Sứ Giả Siêu Năng: Đạo diễn quyết định xóa cảnh quay Diệp Thiến Văn gặp sự cố hớ hênh dưới nước

Diệp Thiến Văn mới đây gặp phải một sự cố hớ hênh xui rủi khi quay Sứ Giả Siêu Năng.

Mới đây nhất theo một số thông tin từ báo Trung Quốc cho biết nữ diễn viên Diệp Thiến Văn có cảnh quay gợi cảm dưới nước trong phim Sứ giả siêu năng. Phân cảnh này đã bị TVB cắt bỏ vì sự cố ngoài ý muốn.

Diệp Thiến Văn - Ảnh: Internet

Cụ thể trong bài báo đăng tải cho biết thêm Diệp Thiến Văn chia sẻ cô bị lộ chỗ nhạy cảm trong quá trình thực hiện cảnh quay. Sau khi phát hiện vụ việc, đạo diễn Sứ giả siêu năng yêu cầu ê-kíp ngừng quay, xóa toàn bộ đoạn phim có liên quan.

Diệp Thiến Văn sở hữu ngoại hình vô cùng quyến rũ - Ảnh: Internet

Đội ngũ sản xuất cũng kiểm tra điện thoại của nhiều nhân viên, đồng thời yêu cầu họ rời khỏi trường quay để tránh ảnh nóng của Diệp Thiến Văn bị phát tán, gây ảnh hưởng đến hình ảnh nữ diễn viên.

"Tôi thực sự cảm kích với TVB và đạo diễn phim Sứ giả siêu năng. Họ đã kịp thời có hành động bảo vệ diễn viên nữ trong cảnh quay nhạy cảm", cô chia sẻ.

Diệp Thiến Văn sinh năm 1992, tốt nghiệp Đại học Kingston (Anh), chuyên ngành Thiết kế thời trang. Năm 2016, cô được TVB ký hợp đồng quản lý sau khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong. Năm 2021, Diệp Thiến Văn nhận giải thưởng Nữ nghệ tiến bộ tại sự kiện thường niên TVB.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/su-gia-sieu-nang-dao-dien-quyet-dinh-xoa-canh-quay-diep-thien-van-gap-su-co-ho-henh-duoi-nuoc-528033.html