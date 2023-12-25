Rộ thông tin Trần Triết Viễn 'nối lại tình xưa' với Lý Lan Địch sau 6 năm 'Bí Quả' lên sóng

Sau thành công của Vụng Trộm Không Thể Giấu, mọi thông tin của Trần Triết Viễn đều thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả.

Không thể phủ nhận, danh tiếng và sự nghiệp của Trần Triết Viễn thăng hạng thấy rõ kể từ sau cơn sốt Vụng Trộm Không Thể Giấu, những thông tin liên quan tới anh lẽ dĩ nhiên cũng được khán giả quan tâm và để mắt tới nhiều hơn. Danh tiếng và sự nghiệp của Trần Triết Viễn thăng hạng thấy rõ kể từ sau cơn sốt Vụng Trộm Không Thể Giấu. Vừa qua, trên mạng xuất hiện thông tin Trần Triết Viễn đang tiếp cận một dự án cổ trang của IQIYI, có tên tên Triều Tuyết Lục - chuyển thể từ tiểu thuyết Quyền Sủng Chi Ngỗ Tác Y Phi của tác giả Ngưu Nãi Chỉ Đường. Bên cạnh đó, vai nữ chính được xác định là Lý Lan Địch.

Trên mạng xuất hiện thông tin Trần Triết Viễn đang tiếp cận một dự án cổ trang của IQIYI, có tên tên Triều Tuyết Lục. Nếu đây là sự thật, Triều Tuyết Lục chính là dự án đánh dấu sự hợp tác của Trần Triết Viễn và Lý Lan Địch sau 6 năm sau Bí Quả. Hiện tại, thông tin này được rất nhiều người hâm mộ của cả hai chú ý, tuy nhiên phía đoàn phim Triều Tuyết Lục chưa đưa ra phản hồi xác nhận chính thức nào. Triều Tuyết Lục chính là dự án đánh dấu sự hợp tác của Trần Triết Viễn và Lý Lan Địch sau 6 năm sau Bí Quả. Hiện tại, thông tin này được rất nhiều người hâm mộ của cả hai chú ý Trần Triết Viễn sinh năm 1996. Năm 2017, Trần Triết Viễn lần đầu tiên tham gia diễn xuất trong bộ phim thanh xuân Bí Quả. Kể từ năm 2017 bắt đầu đóng phim tới nay, hầu hết Trần Triết Viễn chỉ đảm nhận vai chính. Thế nhưng, tên tuổi của anh mới thật sự phủ sóng sau khi góp mặt trong Vụng Trộm Không Thể Giấu - đây là bộ phim gây sốt trên mạng xã hội và sở hữu mức nhiệt ngày đầu cao nhất của Youku trong năm 2023. Hiện tại, nam diễn viên đang bận rộn ghi hình cho Cây Ô Liu Màu Trắng, hợp tác cùng Lương Khiết.

Tên tuổi của anh mới thật sự phủ sóng sau khi góp mặt trong Vụng Trộm Không Thể Giấu Về phần Lý Lan Địch, cô sinh năm 1999 và được khán giả ưu ái gọi là "nữ thần thanh xuân" và nổi bật với các dự án Xin Chào Ngày Xưa Ấy, Mộng Hồi Đại Thành, Hóa ra anh vẫn ở đây (bản điện ảnh)...Hiện nữ diễn viên đang đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Hiện nữ diễn viên đang đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim Tinh Lạc Ngưng Thành Đường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-thong-tin-tran-triet-vien-noi-lai-tinh-xua-voi-ly-lan-ich-sau-6-nam-bi-qua-len-song-639969.html