Lộ hình ảnh hồi nhỏ của Trần Triết Viễn, từ nhỏ đã ra dáng tiểu soái ca, ai nhìn cũng muốn 'cưng'

Ngay từ nhỏ, Trần Triết Viễn sở hữu vẻ ngoài với đôi mắt to tròn long lanh, chiếc môi "chúm chím" , cùng nụ cười "thương hiệu", không thể lẫn với bất cứ ai.

Năm 2015, Trần Triết Viễn gia nhập làng giải trí thông qua chương trình tạp kỹ King of Pop. Sau đó anh ra mắt với tư cách là thành viên nhóm nhạc nam Mr. Bio. Năm 2016, Trần Triết Viễn lấn sân sang nghiệp diễn với vai nam chính Đoạn Bách Văn trong webdrama Bí quả. Với lối diễn xuất tự nhiên, không cầu kỳ, nam diễn viên được giới truyền thông và khán giả đặc biệt chú ý tới. Trần Triết Viễn đã có một sự nghiệp diễn xuất thành công ngay từ khi bước chân vào ngành công nghiệp giải trí. Trần Triết Viễn đã có một sự nghiệp diễn xuất thành công ngay từ khi bước chân vào ngành công nghiệp giải trí. Anh đã đảm nhận các vai chính từ những ngày đầu tiên của mình. Nam diễn viên họ Trần từng góp mặt trong khá nhiều dự án như Bí Quả, Tuyệt Đại Song Kiêu, Thám Tử Phố Tàu, Bí Mật Nơi Góc Tối,... nhưng phải tới khi Vụng Trộm Không Thể Giấu lên sóng, tên tuổi của nam diễn viên mới thực sự tới gần hơn với công chúng.

Chụp chung với bạn bè nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy Trần Triết Viễn là người nổi bật nhất. Trần Triết Viễn ngay từ bé đã là một tiểu soái ca, đôi mắt to tròn long lanh, chiếc môi "chúm chím". Mới đây, hình ảnh ngày bé khoảng tầm 3 - 4 tuổi của Trần Triết Viễn bất ngờ được tìm thấy và đang được dân tình chuyền tay nhau với tốc độ chóng mặt, gây sốt khắp cõi mạng. Nhìn loạt ảnh được đăng tải, netizen đều cho rằng Trần Triết Viễn ngay từ bé đã là một tiểu soái ca, đôi mắt to tròn long lanh, chiếc môi "chúm chím" , cùng nụ cười "thương hiệu", không thể lẫn với bất cứ ai. Nam diễn viên họ Trần từng góp mặt trong phim Bí Quả. Mùa hè năm nay, Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn từng gây sốt màn ảnh nhỏ khi hợp tác trong dự án phim thanh xuân Vụng Trộm Không Thể Giấu. Ngoại hình đẹp đôi, chemistry cực ngọt của hai khiến khán giả bấn loạn. Sau thành công của dự án phim này, dân tình luôn mong đợi Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn có thể hợp tác trong một dự án phim khác.

Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn trong dự án phim thanh xuân Vụng Trộm Không Thể Giấu. Mới đây, Trần Triết Viễn đã chính thức gia nhập đoàn làm phim Cây Ô Liu Màu Trắng. Trong bộ phim này, anh chàng hợp tác cùng Lương Khiết – một trong những tiểu hoa xinh đẹp của Cbiz. Những tạo hình đầu tiên trong buổi khai máy phim đã nhận được vô số sự chú ý của khán giả. Tạo hình Trần Triết Viễn trong phim Cây Ô Liu Màu Trắng. Màn tái hợp của Trần Triết Viễn và Lương Khiến nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Đáng tiếc, có nhiều ý kiến cho rằng anh chàng không hợp với vai nam chính Lý Toản. “Tình cũ” Triệu Lộ Tư không đem lại cảm giác mạnh mẽ, vững chãi như nam chính Cây Ô Liu Màu Trắng.

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