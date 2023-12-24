Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 chuẩn bị phát sóng sau thời gian 'đắp chiếu', xôn xao thông tin Cúc Tịnh Y và Trần Triết Viễn 'bình phiên'

Sau dự án Hoa Nhung, hợp tác cùng Quách Tuấn Thần không mấy thành công, người hâm mộ không khỏi mong chờ sự trở lại của Cúc Tịnh Y với bộ phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 – một tác phẩm được phần đông khán giả đánh giá cao về nội dung, tạo hình và diễn xuất của dàn diễn viên.

Mới đây, 1 blogger xứ Trung bất ngờ tiết lộ Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 sẽ lên sóng vào ngày 10/1 năm sau. Thông tin này ngay lập tức khiến fan của mỹ nhân phim Vân Tịch Truyện vô cùng mong đợi.

Bộ phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 với sự tham gia của Cúc Tịnh Y, Trần Triết Viễn, Mao Tử Tuấn,…đã chính thức đóng máy vào ngày 16/6/2022 sau khoảng 4 tháng quay dựng. Với sự đầu tư kỹ lưỡng cả về mặt tạo hình lẫn bối cảnh quay, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 đã nhận được không ít sự quan tâm, mong chờ ra mắt từ phía khán giả.

Cùng với đó, vấn đề phiên vị được nguồn tin chia sẻ cũng trở thành chủ đề quan tâm của netizen. Cúc Tịnh Y - Trần Triết Viễn sẽ bình phiên với nhau. Hiện, đây chỉ mới là thông tin từ 1 phía của blogger, phía đoàn phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 và các diễn viên được gọi tên chưa lên tiếng đính chính.

Trước đó, tại thời điểm công bố diễn viên, vấn đề này cũng được fan 2 nhà tranh cãi kịch liệt. Xét về độ nổi tiếng cũng như thành tích phim ảnh, Cúc Tịnh Y hiển nhiên vượt xa Trần Triết Viễn nên người hâm mộ cho rằng nữ diễn viên nắm phiên 1 là điều không phải bàn cãi.

Tuy vậy, cư dân mạng để ý thấy thời điểm đoàn phim công khai đội hình dàn diễn viên, đã đặt tên Trần Triết Viễn lên trước, tương tự với thông tin phim ở Douban. Ngoài ra, mặc dù độ nổi tiếng có phần lép vế trước sao nữ sinh năm 1994, song tài nguyên phim ảnh của Trần Triết Viễn cũng không phải dạng vừa, đoàn đội của anh khá lợi hại. Trong khi đó, đoàn đội Cúc Tịnh Y nổi tiếng là rất kém trong giới.

Được biết, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 do đội ngũ ekip phim Tru tiên: Thanh Vân Chí sản xuất.

Phim kể về Vân Thiên Hà (Trần Triết Viễn thủ vai) bị mất cha mẹ từ nhỏ và vô tình gặp được thiếu nữ Hàn Lăng Sa (Cúc Tịnh Y thủ vai).

Sau trận đánh nhau, cả 2 người cùng nhau xuống núi để tìm kiếm thân thế của Thiên Hà. Trong cuộc hành trình này, cả 2 gặp được Mộ Dung Tử Anh (Mao Tử Tuấn đóng) và Liễu Mộng Ly (Mao Hiểu Tuệ đóng), 4 người cùng nhau gia nhập phái Quỳnh Hoa và dấn thân vào con đường tu tiên gian khổ.