Giới 'săn ảnh' tung khoảnh khắc cực hiếm của Cúc Tịnh Y: Nhan sắc có xứng với danh xưng 'mỹ nữ 4000 năm'?

Sao quốc tế 09/12/2023 19:36

Mới đây, giới săn ảnh xứ Trung gây xôn xao khi đăng tải 1 đoạn clip của Cúc Tịnh Y tại phim trường Thiên Hương. Nhan sắc thật của nữ diễn viên nhanh chóng trở thành đề tài nóng trên các diễn đàn MXH.

Thời gian gần đây, Cúc Tịnh Y đang tham gia vào dự án Thiên Hương, hợp tác cùng với Tống Uy Long. Đến hiện tại những hình ảnh về bộ phim vô cùng ít ỏi, tuy nhiên mới đây, giới săn ảnh xứ Trung gây xôn xao khi đăng tải 1 đoạn clip của Cúc Tịnh Y tại phim trường Thiên Hương. Nhan sắc thật của nữ diễn viên nhanh chóng trở thành đề tài nóng trên các diễn đàn MXH.

Giới 'săn ảnh' tung khoảnh khắc cực hiếm của Cúc Tịnh Y: Nhan sắc có xứng với danh xưng 'mỹ nữ 4000 năm'? - Ảnh 1

Trong ảnh, mỹ nhân Hoa Nhung diện trang phục tone màu xanh, phần tóc cũng được nhận xét đã bớt phụ kiện rườm rà hơn những tạo hình cổ trang trong các dự án trước đó. Cúc Tịnh Y vừa đọc kịch bản, vừa trò chuyện vui đùa cùng nhân viên đoàn phim. 

Giới 'săn ảnh' tung khoảnh khắc cực hiếm của Cúc Tịnh Y: Nhan sắc có xứng với danh xưng 'mỹ nữ 4000 năm'? - Ảnh 2

Dù hình ảnh chất lượng khá thấp nhưng nhan sắc đỉnh cao của nàng tiểu Cúc là không thể bàn cãi. Trên các diễn đàn MXH, nàng tiểu hoa nhận nhiều lời khen có cánh vì vẻ ngoài xinh đẹp, khí chất cùng sự tận tâm, chuyên nghiệp tại phim trường. Khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào phản ứng hóa học giữa cô và Tống Uy Long.

Giới 'săn ảnh' tung khoảnh khắc cực hiếm của Cúc Tịnh Y: Nhan sắc có xứng với danh xưng 'mỹ nữ 4000 năm'? - Ảnh 3

Được biết, Thiên Hương là dự án chuyển thể từ tiểu thuyết "Thiên hương dẫn" (tên khác: "Thiên hương bách mị") của tác giả Thập Tứ Lang. Bộ phim do Cúc Giác Lượng đảm nhận vai trò đạo diễn. Đây là người từng góp phần tạo nên thành công của các bộ phim kinh điển như "Anh hùng xạ điêu" bản 2003, "Thiên long bát bộ" bản 2003, "Nghịch thủy hàn kiếm" và "Thủy hử" bản 2011.

Trong phim Cúc Tịnh Y vào vai Khương Lê Phi/ Tiểu Bổng Chùy, còn Tống Uy Long hóa thân thành Lôi Tu Viễn. Lịch phim lên sóng dự kiến vào năm 2025. 

Trước đó, Tống Uy Long và Cúc Tịnh Y từng hợp tác cùng nhau trong bộ Thư Sinh Xinh Đẹp (2020), tuy nhiên hiệu quả chiếu của phim lại không tốt, cũng khiến khán giả khó hài lòng nổi, một trong những nguyên nhân đến từ diễn viên, đặc biệt là Cúc Tịnh Y. 

Giới 'săn ảnh' tung khoảnh khắc cực hiếm của Cúc Tịnh Y: Nhan sắc có xứng với danh xưng 'mỹ nữ 4000 năm'? - Ảnh 4

Nữ diễn viên bị đánh giá có lối diễn không tiến bộ, quá chú tâm đến ngoại hình, ngay cả khi giả trai, Tiểu Cúc vẫn để nguyên lớp make-up môi đỏ, má hồng, kẻ mắt, vẽ lông mày... làm khán giả "ngấm không nổi".

Ngoài ra, phần thể hiện của Tống Uy Long trong Thư Sinh Xinh Đẹp thực tế cũng hứng chịu không ít gạch đá, vì đơ, vô hồn. 

Giới 'săn ảnh' tung khoảnh khắc cực hiếm của Cúc Tịnh Y: Nhan sắc có xứng với danh xưng 'mỹ nữ 4000 năm'? - Ảnh 5

Chính vì vậy, ở màn hội ngộ lần 2 trong Thiên Hương, dân tình đều chờ mong bộ đôi sẽ mang ra một hình ảnh mới, tiến bộ và linh hoạt hơn. 

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