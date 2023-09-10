Cúc Tịnh Y cực chất với tóc ombre xám khói, fan gào thét muốn nhận ngay vai 'bad girl' vì quá đẹp

Mới đây, Cúc Tịnh Y vừa gây bão mạng khi chia sẻ kiểu tóc ombre mới, được pha trộn giữa màu bạch kim với nâu đen. Bộ ảnh của Cúc Tịnh Y được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên các hội nhóm, lọt hot search trên bảng tìm kiếm Weibo. Bên cạnh kiểu tóc, “mỹ nhân 4000 năm có một” còn đốn tim fan với kiểu trang điểm vừa quyến rũ, vừa đáng yêu với mắt khói, môi bóng yêu kiều.

Nhiều khán giả cho rằng, mỹ nhân sinh năm 1994 đã tạo nên một xu hướng làm đẹp mới, thậm chí người hâm mộ của cô nàng còn hy vọng trong tương lai Cúc Tịnh Y sẽ đảm nhận 1 vai "bad girl" vì tạo hình quá chất.

Trong các mỹ nhân thế hệ 9X, nhan sắc của Cúc Tịnh Y được giới truyền thông và khán giả công nhận.

Nhiều tác phẩm dù nội dung còn thiếu sót nhưng với ngoại hình nổi bật, Cúc Tịnh Y vẫn dễ dàng chiếm được cảm tình của khán giả.

Cúc Tịnh Y là một nữ diễn viên, ca sĩ kiêm vũ công đình đám. Trước khi bước vào sự nghiệp solo, cô từng là thành viên của nhóm nhạc SNH48.

Nói về vai trò diễn xuất, người đẹp bắt đầu được chú ý qua tác phẩm ăn khách Vân Tịch Truyện (2018). Với ngoại hình nhỏ nhắn cùng nét đẹp thuần khiết, cô hoá thân thành công trong vai nữ chính Hàn Vân Tịch tốt bụng và tài giỏi. Dự án cổ trang đã vượt xa mong đợi, một bước đưa tên tuổi Cúc Tịnh Y đến gần hơn với khán giả cùng danh xưng “mỹ nữ 4000 năm”.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn góp mặt trong nhiều tác phẩm khác như: Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ (2019), Như Ý Phương Phi (2020), Gia Nam Truyện (2021),… Sự cố gắng, kỹ năng diễn xuất của Cúc Tịnh Y được đánh giá là tiến bộ rõ rệt qua mỗi vai diễn, đồng thời thu về lượng người hâm mộ nhất định.