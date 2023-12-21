Từng được mệnh danh là ‘mỹ nữ 4.000 năm có một’, Cúc Tịnh Y ‘mất tích’ khỏi Cbiz, vì đâu nên cơ sự?

Sao quốc tế 21/12/2023 17:18

Sau loạt vai diễn thảm họa, Cúc Tịnh Y gần như vắng bóng tại các sự kiện giải trí dịp cuối năm cho thấy địa vị đi xuống của nữ thần tượng.

Showbiz Hoa ngữ dịp cuối năm nhộn nhịp với nhiều sự kiện giải trí, lễ trao giải. Trong khi Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Ngu Thư Hân, Quan Hiểu Đồng, Vương Sở Nhiên... "làm mưa làm gió" ở thảm đỏ sự kiện… thì Cúc Tịnh Y gần như mất tích.

Từng được mệnh danh là ‘mỹ nữ 4.000 năm có một’, Cúc Tịnh Y ‘mất tích’ khỏi Cbiz, vì đâu nên cơ sự? - Ảnh 1
Cúc Tịnh Y từng là nữ thần tượng được săn đón bậc nhất và được giao vai chính trong nhiều dự án phim. 

Cách đây 2 năm, Cúc Tịnh Y là nữ thần tượng được săn đón bậc nhất, giao vai chính trong hàng loạt bộ phim dù không được đào tạo diễn xuất bài bản. Thời điểm đó, cô nổi lên với danh xưng “mỹ nữ 4.000 năm có một” khi sở hữu vẻ ngoài mong manh, ngọt ngào. Với sự nổi tiếng của mình, Cúc Tịnh Y nhiều lần vào top nữ nghệ sĩ triển vọng thâu tóm showbiz Trung Quốc trong tương lai. Đáng tiếc, Cúc Tịnh Y không đáp ứng được kỳ vọng nói trên.

Trong năm 2023, tên tuổi, địa vị và tần suất xuất hiện của Cúc Tịnh Y tuột dốc. Những dự án nữ diễn viên góp mặt không còn được chú ý. Số lượng hợp đồng quảng cáo, lời mời tham gia show truyền hình, chụp hình tạp chí... dành cho Cúc Tịnh Y cũng giảm rõ rệt. Dự án phim Hoa Nhung được giao vai diễn tiềm năng nhưng Cúc Tịnh Y một lần nữa gây thất vọng.

Từng được mệnh danh là ‘mỹ nữ 4.000 năm có một’, Cúc Tịnh Y ‘mất tích’ khỏi Cbiz, vì đâu nên cơ sự? - Ảnh 2
Dự án phim Hoa Nhung 2023 được cho là phụ hợp với nữ diễn viên 9X, nhưng vẫn không thoát kiếp diễn dở. 

 rước đó nữ diễn viên cũng góp mặt trong nhiều dự án nhưng liên tục thất bại: Như Ý Phương Phi, Mộ Nam Chi, Hoa Nhung, Thư Sinh Xinh Đẹp, Hãy Yêu Nhau Dưới Ánh Trăng Tròn ... Một điều đáng buồn trong sự nghiệp là người đẹp họ Cúc năm 2021, cô ẵm giải Nữ diễn viên tệ nhất tại Cây Chổi Vàng - giải thưởng được ví như Mâm Xôi Vàng của Trung Quốc.

Cúc Tịnh Y vẫn bị xem là “bình hoa di động", giống hot girl mạng hơn là diễn viên. Để cứu vãn danh tiếng, thời gian qua, Cúc Tịnh Y tích cực quay lại với mảng âm nhạc với tư cách ca sĩ thần tượng. Tuy nhiên, cô không có bài hát nào thành hit trên thị trường, tiết mục biểu diễn cũng chẳng viral.

Từng được mệnh danh là ‘mỹ nữ 4.000 năm có một’, Cúc Tịnh Y ‘mất tích’ khỏi Cbiz, vì đâu nên cơ sự? - Ảnh 3
Cúc Tịnh Y quay lại với mảng âm nhạc với tư cách ca sĩ thần tượng nhưng cũng không có gì nổi bật. 

Ngoài việc diễn xuất yếu kém, Cúc Tịnh Y còn được biết đến là mỹ nhân thị phi, lười phấn đấu và mắc bệnh ngôi sao trầm trọng ở showbiz Trung Quốc. Trên phim trường, Cúc Tinh Y không chịu chấp nhận làm xấu vì nhân vật, lệ thuộc hoàn toàn vào diễn viên đóng thế và lồng tiếng, đi trễ về sớm, có những yêu sách quá đáng với nhà sản xuất.

Tờ CCTV phê phán những diễn viên không sử dụng giọng gốc, đài từ của chính mình để thể hiện nhân vật trong phim. Cúc Tịnh Y bị khán giả điểm tên trong danh sách diễn viên đóng phim cổ trang gần như phải nhờ người lồng tiếng 100%.

Từng được mệnh danh là ‘mỹ nữ 4.000 năm có một’, Cúc Tịnh Y ‘mất tích’ khỏi Cbiz, vì đâu nên cơ sự? - Ảnh 4
Không những diễn dở, Cúc Tịnh Y còn không chịu làm xấu vì nhân vật, lệ thuộc hoàn toàn vào diễn viên đóng thế và lồng tiếng.

Không những vậy, khi làm giám khảo chương trình Quốc Phong Mỹ Thiếu Niên, Cúc Tịnh Y bị chỉ trích có thái độ coi thường thí sinh và khán giả. Cô có năng lực chuyên môn yếu kém nhưng lại ra vẻ "bề trên" như thường chỉ tay vào mặt thí sinh, luôn tỏ thái độ không hài lòng khi bị phản bác trong lúc tranh luận. Cúc Tịnh Y cũng khiến công chúng ngán ngẩm vì luôn nằm dài, ngả ngớn trên ghế trong show truyền hình.

So với dàn mỹ nhân 9X nói trên, Cúc Tịnh Y đóng phim 8 năm nhưng vẫn không có tác phẩm tạo tiếng vang hay vai diễn tiêu biểu nào. Với sự nghiệp diễn xuất nhạt nhòa, nhan sắc dao kéo nhiều tranh cãi và hình tượng thị phi thiếu tích cực, nữ nghệ sĩ này tự đánh mất hào quang, bị lứa đàn em nổi sau như Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Ngu Thư Hân vượt mặt. Trong cuộc khảo sát trên các diễn đàn Douban, Hupu, khán giả bày tỏ không muốn xem các phim do Cúc Tịnh Y đóng.

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