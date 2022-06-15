Nữ phụ Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài nhan sắc ăn đứt nữ chính, U50 vẫn trẻ trung và xinh đẹp như thời đôi mươi

Giang Tổ Bình ở U50 vẫn được khen là trẻ trung và đẹp như thuở đóng nữ phụ của Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài.
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Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài bản 1999 ngoài 3 diễn viên chính vô cùng quen thuộc còn có một nữ phụ cũng vô cùng xinh đẹp chính là Giang Tổ Bình - nữ diễn viên vào vai tiểu đồng giả trai theo hầu Chúc Anh Đài (Lương Tiểu Băng). Nhờ nhan sắc của mình mà dù luôn xuất hiện chung khung hình với nữ chính Lương Tiểu Băng thì cô chưa từng chịu lép vế.
Sinh năm 1978 ở Đài Loan, Giang Tổ Bình gia nhập làng giải trí vào năm 1994 và Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài là một trong những bộ phim đầu tay của cô. Sau đó, nữ diễn viên góp mặt vào loạt tác phẩm đình đám như Giang Nam Sương Mù, Ngàn Vàng Tiểu Thư, Wind and Cloud,... Kể từ năm 2011, Giang Tổ Bình tập trung phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc đại lục và đạt được một vài thành tựu nhất định.
Vào năm 2015, Giang Tổ Bình trở thành tâm điểm của dư luận khi cô bị bạn diễn tát đến mức chịu di chứng suốt đời. Cụ thể, khi hợp tác với Quách Tử Càn trong Yêu Em Vô Điều Kiện, cô đã nhận một cú tát khá mạnh do nam diễn viên không điều chỉnh được sức của mình.
Sau sự cố trên, Giang Tổ Bình mắc phải hàng loạt triệu chứng theo cô mãi mãi như chấn động não nhẹ, thính giác mất cân bằng, dù chỉ ngồi một chỗ cũng cảm thấy chóng mặt. Dù Quách Tử Càn đã nhiều lần gửi lời xin lỗi đến cô nhưng nữ diễn viên vẫn khước từ.
Ở thời điểm hiện tại, khi đã 44 tuổi, Giang Tổ Bình vẫn giữ được dung nhan trẻ trung và xinh đẹp như thuở đôi mươi. Nữ diễn viên vẫn đều đặn tham gia các dự án mới, đóng quảng cáo và làm MC nhưng không mấy đình đám.