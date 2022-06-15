Nữ phụ Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài nhan sắc ăn đứt nữ chính, U50 vẫn trẻ trung và xinh đẹp như thời đôi mươi

Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài bản 1999 ngoài 3 diễn viên chính vô cùng quen thuộc còn có một nữ phụ cũng vô cùng xinh đẹp chính là Giang Tổ Bình - nữ diễn viên vào vai tiểu đồng giả trai theo hầu Chúc Anh Đài (Lương Tiểu Băng). Nhờ nhan sắc của mình mà dù luôn xuất hiện chung khung hình với nữ chính Lương Tiểu Băng thì cô chưa từng chịu lép vế.

Giang Tổ Bình đóng vai phụ trong Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài bản 1999 - Ảnh: Internet

Nhờ nhan sắc của mình mà Giang Tổ Mình không hề phải chịu lép vế trước nữ chính - Ảnh: Internet

Sinh năm 1978 ở Đài Loan, Giang Tổ Bình gia nhập làng giải trí vào năm 1994 và Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài là một trong những bộ phim đầu tay của cô. Sau đó, nữ diễn viên góp mặt vào loạt tác phẩm đình đám như Giang Nam Sương Mù, Ngàn Vàng Tiểu Thư, Wind and Cloud,... Kể từ năm 2011, Giang Tổ Bình tập trung phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc đại lục và đạt được một vài thành tựu nhất định.