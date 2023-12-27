NÓNG: Tài tử "Ký Sinh Trùng" tắt thở trong xe hơi, nghi do tự tử, từng bị điều tra vì liên quan chất cấm

Sao quốc tế 27/12/2023 10:05

Theo suy đoán ban đầu từ phía cảnh sát, nguyên nhân tử vong của Lee Sun Kyun - nam diễn viên phim Ký Sinh Trùng là do tự tử. Hiện tại, phía cảnh sát đang tích cực điều tra cụ thể dẫn tới cái chết của anh.

Sáng nay (27/12), truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đăng tải thông tin cho biết, cảnh sát đã phát hiện tài tử "Ký Sinh Trùng" Lee Sun Kyun trong xe hơi ở công viên Waryong, Jongno-gu, Seoul với tình trạng bất tỉnh.

NÓNG: Tài tử 'Ký Sinh Trùng' tắt thở trong xe hơi, nghi do tự tử, từng bị điều tra vì liên quan chất cấm - Ảnh 1
Lee Sun Kyun

Ngay sau đó, các tờ báo lớn của Hàn Quốc đều đưa thông tin phía cảnh sát xác nhận rằng, Lee Sun Kyun đã qua đời.

Theo suy đoán ban đầu từ phía cảnh sát, nguyên nhân tử vong của Lee Sun Kyun là do tự tử. Hiện tại, phía cảnh sát đang tích cực điều tra cụ thể dẫn tới cái chết của Lee Sun Kyun. 

Thời gian vừa qua, nam diễn viên đã bị cảnh sát điều tra vì nghi ngờ sử dụng chất cấm kể từ tháng 10/2022. Sau một cuộc thử nghiệm đơn giản, Viện Khoa học Pháp y Quốc gia đã thu được kết quả âm tính. Lee Sun Kyun đã bị cảnh sát triệu tập điều tra 3 lần. Gần đây nhất nam tài tử đã được yêu cầu kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối.

NÓNG: Tài tử 'Ký Sinh Trùng' tắt thở trong xe hơi, nghi do tự tử, từng bị điều tra vì liên quan chất cấm - Ảnh 2
Kết quả xét nghiệm mẫu tóc cho thấy, tài tử Lee Sun Kyun âm tính với chất cấm

Lee Sun Kyun sinh năm 1975, nổi tiếng là tài tử phong độ, diễn xuất chắc tay ở Hàn Quốc với nhiều tác phẩm truyền hình, điện ảnh đình đám. Trước đó, nam tài tử còn gây tiếng vang với vai diễn trong tác phẩm điện ảnh bom tấn "Ký Sinh Trùng". 

NÓNG: Tài tử 'Ký Sinh Trùng' tắt thở trong xe hơi, nghi do tự tử, từng bị điều tra vì liên quan chất cấm - Ảnh 3
Lee Sun Kyun trong phim Ký Sinh Trùng

Nhờ tác phẩm này, Lee Sun Kyun trở thành "Ảnh đế" ở lễ trao giải Baeksang, mang đến cho anh cơ hội khẳng định bản thân với loạt phim có doanh thu cao lẫn chất lượng nghệ thuật.

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