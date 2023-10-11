Nhan sắc người đẹp vừa đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc Miss Korea 2023

Sao quốc tế 11/10/2023 11:16

Vương miện Hoa hậu Hàn Quốc Miss Korea năm nay thuộc về Choi Chae Won (21 tuổi, sinh viên ngành thiết kế đồ họa của trường đại học Boston, Mỹ) đến từ Seoul.

Đêm chung kết Hoa hậu Hàn Quốc Miss Korea 2023 do Global E&M tổ chức vừa diễn ra sôi nổi tại nhà hát COEX ở Samsung-dong, Gangnam vào chiều tối ngày 10/10.

Hoa hậu Hàn Quốc Miss Korea 2023 năm nay được tổ chức lần đầu tiên kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, hàng trăm ghế ngồi chật kín khán giả đến cổ vũ trong đêm chung kết. 

Nhan sắc người đẹp vừa đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc Miss Korea 2023 - Ảnh 1

Nhan sắc người đẹp vừa đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc Miss Korea 2023 - Ảnh 2
Top 5 Hoa hậu Hàn Quốc Miss Korea 2023

Cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc lần thứ 67 năm nay, được tổ chức với mục tiêu là "nơi phát hiện những tài năng có sức ảnh hưởng tốt đến môi trường và xã hội". 

Với phần thể hiện xuất sắc khi chọn "nữ lãnh đạo toàn cầu" làm từ khóa mô tả bản thân, thí sinh Choi Chae Won (21 tuổi, sinh viên ngành thiết kế đồ họa của trường đại học Boston, Mỹ) đến từ Seoul đã đăng quang danh hiệu cao quý nhất. 

Nhan sắc người đẹp vừa đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc Miss Korea 2023 - Ảnh 3Nhan sắc người đẹp vừa đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc Miss Korea 2023 - Ảnh 4

Nhan sắc người đẹp vừa đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc Miss Korea 2023 - Ảnh 5

Ngoài ra, Choi Chae Won cũng từng được ban giám khảo và khán giả đánh giá cao trong vòng sơ tuyển. Cô nàng để lại ấn tượng mạnh mẽ bởi nhan sắc dịu dàng, trong trẻo.     

Chia sẻ về cảm xúc của bản thân, Hoa hậu Choi Chae Won cho biết: "Tôi thực sự cảm động. Tôi biết ơn vì mọi người đã nhìn thấy những nỗ lực hết mình và vẻ ngoài tươi sáng, tích cực của tôi. Tôi muốn trở thành một nữ lãnh đạo Hàn Quốc để có thể thể hiện khả năng lãnh đạo của phụ nữ không chỉ ở trong nước mà còn ở nước ngoài".

Một số hình ảnh đời thường của tân Hoa hậu Hàn Quốc Miss Korea 2023

Nhan sắc người đẹp vừa đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc Miss Korea 2023 - Ảnh 6

Nhan sắc người đẹp vừa đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc Miss Korea 2023 - Ảnh 7Nhan sắc người đẹp vừa đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc Miss Korea 2023 - Ảnh 8

 

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