Hoa hậu Thế giới 2007 Trương Tử Lâm hiếm hoi khoe ảnh hai ái nữ

Sao quốc tế 09/10/2023 09:58

Trên trang cá nhân, Trương Tử Lâm rất ít khi khoe ảnh 2 cô con gái.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Thế giới Trương Tử Lâm đã đăng tải bức ảnh hai cô con gái đang cùng nhau đọc sách, trong khi cô ngồi nhìn hai bé, gương mặt rạng rỡ. Được biết, bé lớn Evelyn nhà Trương Tử Lâm hiện 7 tuổi, còn bé gái thứ hai Jocelyn tròn 2 tuổi. Vì cô nàng rất hiếm hoi khoe ảnh con nên bức hình nhanh chóng nhận sự quan tâm, yêu thích của nhiều khán giả.

Hoa hậu Thế giới 2007 Trương Tử Lâm hiếm hoi khoe ảnh hai ái nữ - Ảnh 1
Hoa hậu Thế giới Trương Tử Lâm đã đăng tải bức ảnh hai cô con gái đang cùng nhau đọc sách, trong khi cô ngồi nhìn hai bé, gương mặt rạng rỡ.
Hoa hậu Thế giới 2007 Trương Tử Lâm hiếm hoi khoe ảnh hai ái nữ - Ảnh 2
Bé lớn Evelyn nhà Trương Tử Lâm hiện 7 tuổi, còn bé gái thứ hai Jocelyn tròn 2 tuổi.

Trước đó, Trương Tử Lâm nhiều lần bày tỏ niềm hạnh phúc khi làm mẹ của hai nàng công chúa. Cô từng viết hôm 8/8: "Khi có con gái, bạn sẽ thấy mình như thêm những người bạn gái tốt. Chúng tôi đọc sách, nói chuyện và đi du lịch cùng nhau. Tôi rất hạnh phúc khi có hai người bạn tốt, biết quan tâm và đáng yêu. Mỗi khoảnh khắc đẹp đều được ghi lại trong trái tim tôi và là một lời chúc phúc nhỏ khắc sâu trong trái tim tôi".

Trương Tử Lâm sinh năm 1984, sở hữu đôi mắt to và rất sáng, ngũ quan hài hòa cùng bờ môi gợi cảm, nhan sắc được đánh giá là mang đậm nét đẹp truyền thống của Á Đông. Ngoài gương mặt phúc hậu, cô còn gây ấn tượng nhờ khả năng catwalk, từng giành giải Top model của Hoa hậu Thế giới 2007.

Hoa hậu Thế giới 2007 Trương Tử Lâm hiếm hoi khoe ảnh hai ái nữ - Ảnh 3
Trương Tử Lâm sinh năm 1984.
Hoa hậu Thế giới 2007 Trương Tử Lâm hiếm hoi khoe ảnh hai ái nữ - Ảnh 4
Cô từng giành giải Top model của Hoa hậu Thế giới 2007.

Ngoài vai trò là hoa hậu, người mẫu, cô còn được biết là diễn viên trong một số bộ phim như: Ngạnh hán 2, Bạn gái hồi xuân của tôi, Tây Du Ký: Đại náo Thiên cung,...

Sau khi đăng quang Hoa hậu Thế giới 2007, Trương Tử Lâm được nhiều đại gia theo đuổi. Thậm chí, có người sở hữu tài sản tới 10 nghìn tỷ đồng cầu hôn nhưng cô từ chối. 

Tuy nhiên, Trương Tử Lâm lại quyết định kết hôn năm 2013 cùng Nhiếp Lỗi - doanh nhân làm trong lĩnh vực chứng khoán với thu nhập 5 triệu NDT/năm (hơn 17 tỷ đồng/năm). Sau khi về chung một nhà, cô quyết định tạm rời khỏi giới giải trí xô bồ, lui về hậu phương để chuyên tâm chăm sóc và vun đắp cho gia đình nhỏ của mình. 

Hoa hậu Thế giới 2007 Trương Tử Lâm hiếm hoi khoe ảnh hai ái nữ - Ảnh 5
Trương Tử Lâm kết hôn năm 2013 cùng Nhiếp Lỗi.
Hoa hậu Thế giới 2007 Trương Tử Lâm hiếm hoi khoe ảnh hai ái nữ - Ảnh 6
Cô quyết định tạm rời khỏi giới giải trí xô bồ sau khi kết hôn.

Hiện tại, Trương Tử Lâm đang sống trong cuộc hôn nhân viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cô không đóng phim, chủ yếu tham gia các hoạt động thời trang và chụp hình tạp chí, dự sự kiện. Ở tuổi U40, Trương Tử Lâm vẫn sở hữu nhan sắc vạn người mê, phong thái thanh thoát không đổi sau hàng thập kỷ. Nhìn cuộc sống bình dị của Hoa hậu “trong sạch” nhất Cbiz, ai nấy đều cảm nhận được năng lượng tích cực và tràn ngập hạnh phúc của cô.

Hoa hậu Thế giới 2007 Trương Tử Lâm hiếm hoi khoe ảnh hai ái nữ - Ảnh 7
Trương Tử Lâm đang sống trong cuộc hôn nhân viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Hoa hậu Thế giới 2007 Trương Tử Lâm hiếm hoi khoe ảnh hai ái nữ - Ảnh 8
Ở tuổi U40, Trương Tử Lâm vẫn sở hữu nhan sắc vạn người mê.
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