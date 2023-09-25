Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong Lý Gia Hân gây hoang mang khi xuất hiện với nhan sắc tiều tụy

Mới đây, Lý Gia Hân thu hút sự quan tâm từ khán giả khi xuất hiện cùng ông xã doanh nhân tại một sự kiện khai trương tòa nhà ở Malaysia. Tuy nhiên, ngoại hình của "Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong" khiến người hâm mộ phải lo lắng.

Lý Gia Hân thu hút sự quan tâm từ khán giả khi xuất hiện cùng ông xã doanh nhân tại một sự kiện khai trương tòa nhà ở Malaysia.

Dù diện chiếc đầm xanh lệch vai thanh lịch, sang trọng nhưng cũng rất quyến rũ nhưng nhan sắc của Lý Gia Hân mới là thứ khiến công chúng bất ngờ nhiều nhất. Cụ thể, ở những khoảnh khắc chụp cận, gương mặt của Lý Gia Hân lộ rất nhiều nếp nhăn, đặc biệt là ở phần đuôi mắt và mũi. Hình thể của cô cũng bị đánh giá quá gầy, thiếu sức sống.