Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong Lý Gia Hân gây hoang mang khi xuất hiện với nhan sắc tiều tụy

Hoa hậu được mệnh danh đẹp nhất Hong Kong - Lý Gia Hân đã để lộ nhan sắc có phần 'bất thường'.
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Mới đây, Lý Gia Hân thu hút sự quan tâm từ khán giả khi xuất hiện cùng ông xã doanh nhân tại một sự kiện khai trương tòa nhà ở Malaysia. Tuy nhiên, ngoại hình của "Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong" khiến người hâm mộ phải lo lắng.
Dù diện chiếc đầm xanh lệch vai thanh lịch, sang trọng nhưng cũng rất quyến rũ nhưng nhan sắc của Lý Gia Hân mới là thứ khiến công chúng bất ngờ nhiều nhất. Cụ thể, ở những khoảnh khắc chụp cận, gương mặt của Lý Gia Hân lộ rất nhiều nếp nhăn, đặc biệt là ở phần đuôi mắt và mũi. Hình thể của cô cũng bị đánh giá quá gầy, thiếu sức sống.
Lý Gia Hân (SN 1970) mang hai dòng máu Bồ Đào Nha - Trung Quốc. Cô nổi danh từ cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1988. Sở hữu vẻ đẹp lai hài hòa, Lý Gia Hân từng một trong những mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí xứ hương cảng. Đến nay, cô vẫn được gọi là "nữ hoàng không tuổi" hay "Hoa hậu đẹp nhất mọi thời đại" của làng giải trí Hong Kong.
Cô góp mặt trong hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Thiện Nữ U Hồn 2, Tiếu Ngạo Giang Hồ: Đông Phương Bất Bại, Nguyên Chấn Hiệp, Đọa Lạc Thiên Sứ, Tuyết Sơn Phi Hồ, Phương Thế Ngọc, Hào Môn Dạ Yến
Lý Gia Hân kết hôn với đại gia Hứa Tấn Hanh vào năm 2008. Sau khi lập gia đình, cô đã tạm dừng đóng phim và rút lui khỏi làng giải trí để tập trung chăm sóc gia đình. Hai năm sau đám cưới, cặp đôi đón con trai đầu lòng và cậu bé hiện được 13 tuổi.
Vào đầu năm 2022, Lý Gia Hân khiến công chúng lo lắng khi phải nhập viện cấp cứu do các biểu hiện tim đập dồn dập, tức ngực, khó thở. Theo Lý Gia Hân, thời điểm đó, cô đã thoát chết trong gang tấc. Không ít ý kiến cho rằng, vẻ ngoài của Lý Gia Hân thời gian qua xuống sắc trông thấy là do tình trạng xuống cân liên tục sau thời gian đối mặt với biến cố sức khỏe.